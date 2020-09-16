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Навальный - на первых полосах

На первых страницах многих европейских изданий в среду размещена фотография Алексея Навального на больничной койке в берлинской клинике "Шарите" с женой и детьми - это его первый снимок после отравления 20 августа. Российского оппозиционера вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Подробнее о публикациях западной прессы читайте в дайджесте далее, а пока давайте вспомним, что Навальный опубликовал фото в своем "Инстаграме", сопроводив его подписью: "Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам". За день фотография в социальной сети набрала более 1,3 млн лайков.

Судьба Навального и утверждения западных стран о том, что он был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", превратились в одну из главных политических проблем между Россией и Западом.

Германия - и поддержавшие ее страны Большой семерки - настаивают, что Навального отравили с применением химического оружия, которое производилось только в России, и требуют от Москвы провести полное и прозрачное расследование обстоятельств инцидента.

Немецкие власти говорят, что применение "Новичка" было подтверждено в военных лабораториях Бундесвера, а также еще в двух других европейских странах - Швеции и Франции. Однако Россия настаивает, что при обследовании Навального в Омске отравляющие вещества обнаружены не были.

Во вторник вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров, отменивший визит в Германию, обсудил дело Навального с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маассом. В сообщении МИД России сказано, что со стороны Москвы "подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу".

При этом Лавров снова призвал Германию передать России результаты анализов и образцы проб, на основании которых были сделаны выводы о применении химоружия. В ответ на вопрос о том, почему Германия не передает эти материалы, представитель немецкого МИД ранее сообщил, что Навальный был в распоряжении российских врачей двое суток, а значит, все необходимое у них уже есть.

Умное голосование - успехи и неудачи

Из-за отравления Навальный пропустил одно из главных внутрироссийских событий года - региональные выборы, к которым долго готовились сотрудники его фонда и которые стали еще одним тестом его системы "Умного голосования", когда избирателям предлагалось поддержать наиболее сильного противника "Единой России".

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Ранее о самых важных результатах этого голосования подробно писали наши корреспонденты Елизавета Фохт и Сергей Горяшко.

А во вторник соратник Навального Леонид Волков в прямом эфире рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си Андрею Козенко об успехах и неудачах на региональных выборах.

Новый премьер-министр Японии

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В Японии назначен новый премьер-министр страны. Эту должность занял лидер обладающей большинством в парламенте Либерально-демократической партии 71-летний Ёсихидэ Суга. Он сменил премьера Синдзо Абэ, который в конце августа подал в отставку по состоянию здоровья.

В понедельник мы рассказывали о том, какой может быть политика нового японского лидера в отношении России и проблемы Курильских островов.

Дело Дмитриева

Верховный суд Карелии рассмотрит апелляцию на приговор лидеру карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого осудили к 3,5 годам лишения свободы, обвинив в сексуальном насилии над приемной дочерью.

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Дмитриев вины не признает, а международные и российские правозащитники называли приговор политически мотивированным и связанным с деятельностью Дмитриева по изучению сталинских репрессий. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме.

Наши корреспонденты Олег Болдырев и Анна Пушкарская рассказывали о приговоре Дмитриеву и всех обстоятельствах дела.

400 лет после "Мэйфлауэр"

В британском поровом городе Плимут отметят 400 лет со дня, когда в направлении Северной Америки отправился "Мэйфлауэр" - первый корабль с английскими переселенцами-пуританами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Современная копия галеона "Мэйфлауэр" у побережья США

9 ноября 1620 года галеон причалил на полуострове Кейп-Код (сейчас это самая восточная часть штата Массачусетс). На его борту были 102 пассажира и около 30 моряков.

В Плимуте юбилей вояжа "Мэйфлауэр" намеревались отмечать с большим размахом, однако большинство планов пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

ЕС не признает Лукашенко президентом

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил во время выступления в Европарламенте, что ЕС не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку результаты выборов в этой стране были подтасованы. "Для нас ситуация очевидна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, - сказал Боррель. - Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси".

Правообладатель иллюстрации Tut.By/REUTERS Image caption Акции протеста в Минске не стихают уже больше месяца

Массовые демонстрации против фальсификации выборов не стихают в Беларуси уже больше месяца. Сразу после голосования протесты были крайне жестко подавлены, задержанные жаловались на пытки и избиения сотрудниками милиции. После этого многие белорусы вышли протестовать еще и против милицейского насилия.

В ответ на слова Борреля глава МИД Беларуси Влаимир Макец заявил агентству РИА Новости: "У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя".

Недавно президент Беларуси провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи и договорился о выделении Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов. Наш корреспондент Ольга Просвирова рассказывает о том, что могло остаться за кадром.

Противостояние с хасидами на границе Украины

Несколько тысяч хасидов пытаются проникнуть на территорию Украины для традиционного паломничества в Умань в канун еврейского нового года - Рош ха-Шана.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/dpsukraine Image caption Глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко (справа) сказал паломникам, что пропускать иностранцев на территорию Украины у пограничников нет законных оснований

Из-за пандемии коронавируса Киев закрыл въезд паломников, однако те не теряют надежды, что пограничники разрешат им приехать в Умань до 18 сентября, когда начинается празднование. Сообщается, что некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. О ситуации рассказывает наш киевский корреспондент Святослав Хоменко.

Израиль договорился о мире с ОАЭ и Бахрейном

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали в Белом доме историческое мирное соглашение с Израилем - до этого из арабских стран о мире с еврейским государством договорились только Египет и Иордания.

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Наш корреспондент Григор Атанесян объясняет, чем важно это соглашение и какие последствия оно будет иметь для региона и мира в целом.

Чем порадовал Apple

Американский технологический гигант Apple провел традиционную осеннюю презентацию новых продуктов, на которой не показали новых смартфонов, но представили новую модель "умных" часов Apple Watch Series 6.

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Мы рассказываем о том, что умеют новые часы, какие еще новинки показала Apple и какую выгоду производители электроники извлекают из пандемии коронавируса.

Шведский эксперт рассказала о "Новичке"

Большинство европейских изданий рассказывают об отравлении Алексея Навального в информационном ключе, но немецкий журнал Spiegel взял интервью у Осы Скотт - одного из экспертов, подтвердивших применение "Новичка", представителя шведского института оборонных исследований FOI.

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Как пишет Spiegel, Германия отправила образец крови Навального в лабораторию в городе Умео на севере Швеции. "Мы можем однозначно подтвердить, что пробы Навального содержали нейротоксин группы "Новичок", - цитирует эксперта издание. - [Такие вещества] чрезвычайно токсичны. Одна капля может убить".

Скотт возглавляет в шведском институте отдел химических, биологических и радиоактивных веществ.

Трамп, Путин и Навальный

Washington Post пишет о резкой разнице в том, как на события в России реагируют сотрудники американского Госдепа и администрации президента Трампа. Как рассказывает издание, американские дипломаты "снуют в Европу и обратно, пытаясь утвердить жесткую позицию США в ответ на два решающих политических момента в России: историческое восстание в соседней Беларуси и отравление главной российской оппозиционной фигуры".

Трамп при этом реагирует намного менее внятно. В ответ на вопрос о Беларуси он лишь сказал, что "хотел бы видеть демократию", и при этом не заявил во всеуслышание, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом. "Оставаясь верным давно сложившейся практике, он не делал никаких осуждающих замечаний или предупреждений в адрес президента Владимира Путина", - пишет Washington Post.

Другими словами, сообщает газета, как союзникам, так и противникам Вашингтона сложно понять американскую политику по этим вопросам. По словам Анджелы Стент из Джорджтаунского университета, Трамп очевидно хотел бы улучшить отношения с Москвой, но сделать это крайне сложно, поскольку это крайне чувствительный вопрос для американской политики.

Как отменили визит Лаврова в Берлин

Из-за ситуации вокруг Навального пришлось закрыть перекрестный год научно-образовательных партнерств Германии и России, сообщает "Коммерсант". Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отказался участвовать в торжественных мероприятиях, после чего его российский коллега Сергей Лавров отменил свою поездку в Берлин, уточняет издание.

Обе стороны говорят, что произошла нестыковка в графике визита. "График тут, конечно, ни при чем", - считает газета. Просто власти Германии сочли, что, пока Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", неправильно будет в нескольких кварталах как ни в чем не бывало проводить торжественное вручение грамот с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран.

При этом Хайко Маас был готов провести с Сергеем Лавровым полуторачасовые переговоры. Но без всяких торжеств. Такой формат не устроил уже Москву, пишет издание.

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Недавно мы рассказывали об аресте топ-менеджеров белорусской IT-компании PandaDoc, которые поддержали протесты против Лукашенко. Наш корреспондент Алина Исаченко поговорила с главой компании о том, почему он пошел на крайне рискованное решение выступить на стороне оппозиции и видит ли он выход из сложившейся в Беларуси ситуации.

Весной прошлого года президентом Украины с рекордной поддержкой избирателей был избран актер Владимир Зеленский. Летом 2019-го его партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде. Но сейчас популярность как самого Зеленского, так и его партии падает. В чем причина, объясняет наш киевский корреспондент Святослав Хоменко.

Media playback is unsupported on your device Партия Зеленского "Слуга народа" теряет рейтинг. Почему?

Дайджест готовили Евгений Каневский и Борис Максимов.