Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox
Японская корпорация Sony объявила, что выпустит свою новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре этого года и ее стоимость будет такой же, как у ее главного конкурента - флагманской приставки Xbox Series X производства Microsoft.
Цена версии PlayStation 5 с приводом Blu-Ray составит 500 долларов США (на российском рынке - 46,9 тыс. рублей). Xbox Series X будет продаваться за столько же (как передает агентство ТАСС, в России она будет стоить 45 590 рублей).
Дизайн нового устройства, в котором преобладает белый цвет, довольно сильно отличается от привычных очертаний PlayStation 4, которая была черной.
"Цифровая версия" новой приставки Sony - PlayStation 5 Digital Edition, не оборудованная приводом для чтения дисков, обойдется пользователям примерно на 40% дороже, чем аналогичное "младшее" устройство от Microsoft.
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Гильерме Фернандес из компании Newzoo, изучающей рынок игровых приставок, сказал агентству Рейтер, что устройство без жесткого диска производства Sony "предлагает пользователям существенную скидку без какого-либо ущерба для качества работы или деталей за исключением отсутствия привода".
Xbox Series S стоит намного дешевле, но разрешение графики у нее будет более низким по сравнению с флагманской версией.
"Битва консолей"
PlayStation 5 Digital Edition будет продаваться за 399 долларов (в России - за 37,9 тыс. рублей). При этом его конкурент - Xbox Series S - стоит 299 долларов (26,9 тыс. рублей).
Пока в "битве консолей", то есть борьбе за потребителей на мировом рынке игровых приставок, c большим перевесом побеждает именно Sony. Продажи нынешней версии ее устройства - PlayStation 4 более чем вдвое превышают Xbox One от Microsoft.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование продавца электроники "М.Видео-Эльдорадо", в России на PlayStation 4 приходится около половины продаж всех игровых приставок и 75% денежного объема этого рынка. При этом с начала года по сентябрь российские потребители приобрели на 15% больше игровых консолей, чем годом ранее.
Многие аналитики считают, что у Microsoft есть шанс улучшить свои позиции за счет сочетания более дешевой приставки с услугами платного сервиса Xbox Game Pass, который предлагает потребителям доступ к новейшим играм сразу после выпуска. Аналогичная услуга от Sony (PlayStation Now) включает в себя только более старые игры.
Вместе с PlayStation 5 выпускается несколько "консольных эксклюзивов", то есть игр, которые сначала будут доступны только для покупателей нового устройства. В их числе
- Final Fantasy XVI - новая игра производства компании Square Enix. Судя по трейлеру, показанному на презентации, действие в ней на этот раз происходит в средневековом мире. Прошлый релиз из этой серии был основан на научно-фантастическом мире.
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales - очередная игра, основанная на вселенной героев комиксов Marvel. Это новое воплощение истории о Человеке-пауке основано на мультфильме 2018 года "Человек-паук: через вселенные", в котором главный герой - не Питер Паркер, а чернокожий подросток Майлз Моралес.
- Deathloop - "шутер", то есть "стрелялка", в которой события повторяются несколько раз, что помогает пользователям научиться лучше стрелять и попадать по целям.
Sony также пообещала в 2021 году выпустить на долгожданную игру Hogwarts Legacy, основанную на мире Гарри Поттера.
Анализ
Марк Сислак, Би-би-си
Похоже, что Sony решила потролить своих главных конкурентов из Microsoft, установив на свою приставку точно такую же цену, как у Xbox Series X. Этот ход удивит многих экспертов.
На прошлой неделе Microsoft был вынужден обнародовать цену своих новых консолей после того, как сведения просочились в прессу. И это, вероятно, предоставило Sony преимущество, поскольку японская компания смогла сделать ответный ход.
Но глава PlayStation Джим Райан заверил меня, что цена PS5 была установлена еще в начале этого года. Точно так же он утверждает, что дата нынешней презентации была утверждена уже некоторое время назад.
Если смотреть на технические показатели, Xbox Series X - это более мощное устройство. Но у PlayStation 5 есть хороший набор эксклюзивных игр.
Но можно ли утверждать, что PS5 - это решающий ход в "войне консолей"?
У Xbox есть очень соблазнительное предложение в виде подписки на сервис Game Pass Ultimate. Поэтому даже если Microsoft не продаст столько же приставок, доходы американской корпорации могут оказаться не ниже, чем у Sony.
Когда я спросил у Райана, не планирует ли Sony предоставлять такую же услугу, он сказал, что самая сильная сторона PlayStation - это хитовые игры, которые очень дороги в производстве. Поэтому похожая модель не будет иметь смысла с точки зрения финансов.
Вскоре мы узнаем, будет ли сохраняться эта стратегия в 2021 году и позже, когда предложение удовлетворит спрос.