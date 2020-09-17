Правообладатель иллюстрации Reuters

В четверг Европейский парламент обсудит ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального, против которого, согласно данным немецких властей, было применено запрещенное нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". Ожидается, что депутаты проголосуют за резолюцию, в которой будут содержаться рекомендации в отношении того, как власти ЕС должны отреагировать на произошедшее.

На сайте Европарламента содержатся несколько проектов документа, разработанных различными депутатскими группами. Один из самых жестких вариантов действий предложила фракция "Зеленые - Европейский свободный альянс" (в нее входят 67 депутатов из 705) - в ней в числе прочего говорится о введении персональных санкций против тех, кто фигурировал в антикоррупционных расследованиях Фонда борьбы с коррупцией. В проектах резолюций также сказано, что Европа должна прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки российского топлива в обход Украины и снова исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Среди резолюций есть и проект крайне-левой депутатской группы "Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера", в которой отравление Навального также осуждается, но при этом отмечается, что правительство Германии должно сотрудничать с Россией при расследовании инцидента. Левые также говорят о важности сохранять хорошие отношения с Москвой и опасности нагнетания напряжения между сторонами.

Москва отрицает, что Навальный был отравлен с применением химического оружия и требует от Германии предоставить образцы анализов, на основании которых был сделан вывод об использовании против него "Новичка".

Во вторник Навальный опубликовал в своем "Инстаграме" свою первую фотографию после отравления и нескольких недель в коме. Недавно наши корреспонденты Сергей Горяшко и Анна Пушкарская разбирались в противоречащих друг другу заявлениях российских и западных специалистов в отношении отравления Навального.

Для Беларуси поменяют Бюджетный кодекс России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что для выделения Беларуси кредита в размере 1,5 млрд долларов придется внести изменения в российский Бюджетный кодекс. По его словам, кредит предназначен для стабилизации ситуации в стране, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

"Это поддержит платежный баланс Белоруссии, - сказал Силуанов. - По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около 1 млрд долларов из банков".

Правообладатель иллюстрации EPA/KREMLIN

Ранее сообщалось, что жители Беларуси начали забирать сбережения на фоне массовых протестов в стране после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, были фальсифицированы.

В начале недели действующий президент Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи, на которых договорился о выделении Беларуси кредита.

Силуанов объяснил, что деньги будут предоставлены двумя траншами в 2020 и 2021 году, в том числе за счет межгосударственных кредитов. Поэтому необходимо внести поправки в Бюджетный кодекс с тем, чтобы Беларусь была включена в число стран, которым могут предоставляться такие кредиты.

"Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - сказал министр финансов.

Тем временем Москва и Минск наращивают не только экономические, но и военные связи. Мы рассказываем, почему небольшие учения, которые проходят на западе Беларуси привлекли к себе международное внимание.

Коронавирус: заболевших скоро будет 30 млн

Число людей, заболевших коронавирусом во всех странах мира, может достигнуть 30 млн. Подсчеты ведет американский Университет Джонса Хопкинса, и сейчас он сообщает, что Covid-19 был обнаружен у 29,7 млн пациентов, 939 тысяч скончались. За время пандемии 20,2 млн человек выздоровели.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Пик пандемии пришелся на весну этого года, когда жизнь во многих странах мира, в том числе в России, была парализована. Однако сейчас во многих регионах появились признаки второй волны заболевания, а в некоторых, таких, как Индия и Латинская Америка, распространение инфекции не останавливается.

Мы каждый день рассказываем о последних новостях, связанных с Covid-19; вот что происходило 16 сентября.

Верховный суд Испании решит судьбу лидера Каталонии

Верховный суд Испании подтвердит или отменит решение о смещении с должности главы администрации Каталонии Кима Торры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Причиной решения о смещении Торры с должности стал этот плакат

Ранее испанский суд более низкой инстанции признал каталонского лидера виновным в нарушении избирательного права при проведении кампании по выборам в местный парламент в 2019 году. Причиной стал отказ Торры снять со здания регионального правительства плакат с желтой лентой и лозунгом в поддержку лидеров Каталонии, осужденных за попытку отделения от Испании в 2017 году. Три года назад наши корреспонденты спрашивали у русскоязычных жителей Барселоны, не видят ли они сходства между попыткой Каталонии отделиться от Испании и событиями вокруг Крыма.

В США вручат "Шнобели"

В американском Гарвардском университете в 30-й раз будут вручены "Шнобелевские" премии - награды, которыми, по словам нашего научного корреспондента Николая Воронина, отмечаются "странные и необычные научные работы с забавными названиями и неочевидным практическим применением". Из-за пандемии коронавируса церемония награждения в этом году впервые в истории премии пройдет онлайн.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Марк Абрахамс - бессменный ведущий церемонии вручения "Шнобелевских премий!

Посмотрите, какие удивительные достижения удостоились наград в прошлом году.

Гибель Леха Качиньского: Польша хочет арестовать авиадиспетчеров

Как сообщает польское радио, прокуратура страны попросила суд арестовать трех российских военных авиадиспетчеров, которые работали в момент катастрофы самолета с президентом Польши Лехом Качиньским в 2010 году под Смоленском.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спустя десять лет смоленская катастрофа понемногу становится частью истории, а не современности Польши, несмотря на неоднозначное отношение общества к расследованию и политическим последствиям того происшествия

Санкция на арест позволит Польше обратиться с просьбой о выдаче офицеров, которых прокуроры считают виновными в катастрофе. "Обвинения против диспетчеров касаются умышленной катастрофы во время воздушного перелета, которая привела к гибели многих людей", - сказала Польскому радио представитель прокуратуры Ева Бялик.

Как сказано в сообщении, российские военные предоставляли летчикам неверную информацию о положении президентского самолета. Польская прокуратура полностью не называет диспетчеров, указывая только их звания, имена и первые буквы фамилий.

Трагедия под Смоленском стала одной из самых страшных страниц в современной истории Польши и до сих пор вызывает в обществе ожесточенные споры. Тогда погибли президент страны и еще 95 человек, в том числе многие высокопоставленные военные и политики. Правящая партия "Право и справедливость" считает, что катастрофа не была случайной, некоторые в Польше обвиняют в случившемся Россию.

Об этой истории недавно рассказывал наш корреспондент Святослав Хоменко.

Ураган "Салли" ударил по США

Американские штаты Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара урагана "Салли", который вызвал катастрофические наводнения на побережье.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перевернувшаяся машина в штате Алабама

Улицы многих населенных пунктов заполнены водой, без электричества остались десятки тысяч домов. Остаются закрытыми порты, школы, около 500 тыс. человек остались без электричества. Мэр Пенсаколы, одного из пострадавших городов, сказал Си-эн-эн, что во время урагана "за четыре часа выпало осадков на четыре месяца". Скорость ветра в момент удара стихии превышала 160 км в час.

Сейчас ураган движется вглубь США. постепенно теряя силу - сейчас он классифицируется как тропический шторм.

Sony рассказала, когда выпустит PlayStation 5

Японский технологический гигант Sony рассказала о планах выпуска игровой приставки PlayStation 5 - новой модели одного из своих самых успешных продуктов.

Правообладатель иллюстрации Sony

Цена флагманской модели нового устройства будет точно такой же, как у основного конкурента Sony на этом рынке - консоли Xbox Series X производства Microsoft. Мы рассказываем о том, кто добивается успеха в "битве консолей" и каких новинок стоит ждать любителям компьютерных игр.

Верит ли Патриарх в вакцину?

"Новая газета" пишет, что в Русской православной церкви возник своего рода раскол по вопросу о возможных прививках от Covid-19. РПЦ серьезно пострадала от пандемии, отмечает газета. По некоторым оценкам, вирус уже коснулся примерно 7% ее клира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

По словам автора публикации Александра Солдатова, позиция консервативно настроенных духовенства и мирян РПЦ - так называемого "глубинного православия" - по многим вопросам значительно отличается от позиции официального церковного руководства. Сейчас внимание "глубинного православия" приковано к вакцинации от коронавируса. Как отмечает "Новая газета", основными источниками страхов тут служат два тезиса: а) вакцинация будет принудительной; б) вместе с вакциной в организм будут вводить жидкий чип, с помощью которого, используя технологию 5G, мировое правительство во главе с антихристом сможет управлять поведением людей, превращая их в зомби-биороботов.

Не все с этим согласны, отмечает газета. Митрополит Иларион (Алфеев), еще в июне вызывавшийся стать добровольцем при испытании вакцины, принял ее с энтузиазмом. Каждую свою проповедь он теперь посвящает необходимости немедленного вакцинирования и смирении перед возможными негативными последствиями.

Совсем другую, сдержанную позицию занял патриарх Кирилл. Его официальный представитель, заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, заявил, что до тех пор, пока вакцина не пройдет все необходимые клинические испытания, вопрос о вакцинировании самого патриарха не стоит.

Times - о побочных эффектах российской вакцины

В России каждый седьмой волонтер, принявший участие в испытании российской вакцины от коронавируса, испытывал побочные эффекты, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Но, как утверждает газета, население России не убеждено в полезности новой, еще не до конца опробованной вакцины: согласно опросам, более половины не хотят подобной прививки. Десятки исследователей за рубежом также выражают скептицизм по поводу российской вакцины. "Данные выглядят, как будто их просто скопировали - они слишком схожи, а статистически это неправдоподобно", - цитирует газета интервью изданию Moscow Times профессора патологии и иммунологии в университете Модены Андреа Коссариццы.

Ранее мы рассказывали о претензиях западных ученых к российским данным о "Спутнике-V" и ответе на них России.

Действительно ли растут зарплаты в России?

В России говорят о росте зарплат населения, но эксперты этому не верят, пишут "Ведомости".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

С одной стороны, заявляется, что за год зарплаты россиян выросли в два раза быстрее, чем уровень инфляции. Но это практически не повлияло на благосостояние многих низкооплачиваемых работников, ссылается газета на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Рост или падение заработных плат зависит от сектора экономики, отмечают эксперты, а разразившаяся пандемия по-разному на них отражается.

Доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает в интервью "Ведомостям", что до 40% людей в России либо частично, либо полностью работают в так называемой серой зоне, и официальные данные подобных людей просто не учитывают. А вот в "белой зоне" находятся крупные коммерческие компании и бюджетники, и именно их благополучие, либо отсутствие такого, отражает официальная отчетность.

При этом в некоторых отраслях экономики зарплаты и в самом деле заметно растут, но одновременно падают в других, в результате чего средние цифры плохо отражают реальность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption IT-бизнесмены еще в августе выступили против жестких задержаний протестующих

Во время массовых протестов в Беларуси пострадали сотни людей - против кого-то возбудили административные или уголовные дела, кто-то получил тяжелые травмы в милиции или при задержании. В результате в стране появилось несколько фондов, которые помогают пострадавшим - о том, как им это удается в условиях режима Лукашенко, рассказывают наши корреспонденты Анна Рында, Сергей Козловский и Анастасия Голубева.

На украинской границе продолжают оставаться несколько сотен хасидов, которые пытаются проехать в город Умань, чтобы по традиции отпраздновать там еврейский новый год. Украина не пропускает их из-за пандемии коронавируса, однако паломники не теряют надежду и даже пытаются прорваться через границу. Эта ситуация уже стала причиной обмена жесткими заявлениями между Киевом и Минском.

А вот что происходит на самой границе.

Media playback is unsupported on your device Несколько тысяч хасидов-паломников застряли на границе Беларуси и Украины

Дайджест готовили Евгений Каневский и Борис Максимов.