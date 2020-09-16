Неонацист Тесак найден мертвым в СИЗО. Предварительная версия - суицид

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Неонацист Максим Марцинкевич, больше известный как Тесак, покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске, сообщают СМИ. Смерть Марцинкевича подтвердили во ФСИН. Там сказали, что предварительная причина смерти - суицид. Первый тюремный срок Марцинкевич получил еще в 2007 году - за экстремизм.

"Предварительная причина смерти - суицид"

О том, что 36-летний Марцинкевич совершил самоубийство, сообщил телеграм-канал Baza, а позже агентства РАПСИ и ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

Марцинкевич был найден мертвым в изоляторе при пересылке в Москву, сообщил РАПСИ источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника РАПСИ, Тесак оставил предсмертную записку. Марцинкевич мог рассчитывать на освобождение в течение следующего года, пишет агентство со ссылкой на его защиту.

Позже РИА Новости сообщило, что смерть Тесака подтвердили в челябинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Сегодня, 16 сентября 2020 года, утром в одной из камер СИЗО-3 ГУФСИН области обнаружен осужденный 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти - суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", - сообщили агентству в пресс-службе областного управления ФСИН.

"По факту суицида назначена служебная проверка", - уточнили в пресс-службе. Следственное управление по Челябинской области также проводит проверку. Там подтвердили, что "мужчина оставил предсмертную записку".

"Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек", - заявил изданию "Подъем" адвокат Тесака Алексей Михальчик. "Повода у него не было. Если это подтвердится, значит, ему кто-то помог", - сказал Интерфаксу адвокат Иван Сидоров.

Сидоров пояснил, что его подзащитный находился на пересылке, поскольку его должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года, но не уточнил, о каком деле идет речь.

Агентству ТАСС Сидоров сказал, что адвокаты семьи Марцинкевича обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. "Так как Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство", - пояснил он.

Кто такой Марцинкевич

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу ультраправого движения "Реструкт". Его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Как установил суд, участники движения "под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков", избивали людей, отбирали у них личные вещи и обливали краской. Всего от их действий пострадали восемь человек, один из них умер.

Ранее Тесак был трижды осужден за экстремизм - по 282-й статье УК РФ.

В 2007 году Марцинкевич получил три года колонии за неонацистские и экстремистские лозунги во время дебатов, проходивших в московском клубе "Билингва". Заявление на нацистов тогда написал Алексей Навальный, который вел мероприятие как руководитель аппарата московского регионального отделения "Яблока".

В 2009-м Марцинкевич был осужден повторно за распространение видеоролика, в котором инсценировалась казнь таджикского мигранта.

Выйдя на свободу, Тесак запустил на YouTube шоу "Оккупай-педофиляй", в рамках которого он и его соратники устраивали "охоту" на людей, которых они считали педофилами. Своим жертвам они устраивали "профилактические беседы": избивали и унижали, обливали мочой, снимая все это на видео.

Аналогичные методы применялись в еще одном созданном Тесаком движении - "Оккупай-наркофиляй", целью которого провозглашалась борьба с наркоторговцами. Позже на базе "Оккупай-педофиляй" и "Оккупай-наркофиляй" и было создано движение "Реструкт".

В 2013 году после обыска в квартире отца Марцинкевич уехал из России - сначала на Украину, а затем на Кубу. Пока он находился за границей, суд в Москве заочно арестовал его по делу об экстремистских видеороликах.

Вскоре власти Кубы задержали Тесака за пребывание в стране без визы более 30 дней, а затем выдали России. В 2014 году неонацист получил два года и десять месяцев колонии.