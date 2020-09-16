В Панаме нашли уже вторую массовую могилу. Подозревают, что это жертвы сектантов

  • 16 сентября 2020
Suspected mass grave is excavated in Panama Правообладатель иллюстрации Panama Public Prosecutor
Image caption Следователям пришлось идти пешком по горам десять часов, чтобы дойти до места захоронения

Власти Панамы расследуют гибель людей, чьи разложившиеся останки находились в общей могиле в 350 км к западу от столицы страны Панама-Сити.

Тела отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"На данный момент невозможно определить ни пол, ни количество людей", - сообщил местным СМИ прокурор Азаэль Тугри.

По его словам, следователям пришлось идти пешком по горам десять часов.

В январе в том же автономном индейском районе Нгобе-Бугле было найдено еще одно захоронение, из которого извлекли трупы беременной женщины, ее пятерых детей и подростка.

Подозрение падает на религиозную секту "Новый свет Господа", по имеющимся данным, практикующую жестокие методы изгнания из людей демонов.

Правообладатель иллюстрации Panama Public Prosecutor

Могилу в январе обнаружили после того, как три деревенских жителя, удерживаемых сектой, сбежали и обратились за медицинской помощью. В результате полицейского рейда были освобождены еще 15 пленников. В импровизированном храме стражи порядка нашли обнаженную женщину, мачете и принесенного в жертву козла.

Ранее на этой неделе предполагаемый лидер секты был арестован.

В феврале 2018 года Би-би-си рассказала о гибели в соседней Никарагуа 25-летней крестьянки Вильмы Трухильо. Посчитав, что она странно ведет себя, родные отдали ее в руки религиозной общины "Небесное видение".

Сектанты сперва "изгоняли из нее дьявола" голодом и жаждой, а затем привязали к дереву и развели рядом костер. Женщина скончалась от ожогов.

По словам корреспондента Би-би-си, в местности, где это случилось, "нет ни дорог, ни электричества, ни телефона, ни полиции, ни врачей".

Лиман Лима

BBC Mundo

Случай в Панаме достаточно типичный.

Основной религией в Латинской Америке веками был католицизм, но, начиная с 1960-х годов, стало бурно расти количество и влияние, как их называли, "новых церквей": евангелистов и пятидесятников, особенно в Бразилии, Мексике и Центральной Америке. Некоторые видные евангелисты пошли в политику и даже баллотировались в президенты.

Мода на нетрадиционные религии и легкость, с которой возникали общины, породили ряд причудливых культов, особенно в отдаленных и бедных районах. Их лидеры сделались местными авторитетами и, де-факто, властью.

Сложилось мнение, что каждый человек или группа могут создать собственную церковь, исходя из своих принципов и верований. Проконтролировать их практически невозможно.

Последователей таких культов нередко обвиняют в сексуальном насилии, издевательстве над детьми, пытках и даже убийствах, причем чаще всего своих же единоверцев.

Начиная с ритуального самоубийства более чем 900 членов секты "Народный храм" в ноябре 1978 года в Джонстауне, Гайана, считающегося самым массовым в современной истории, и до нынешнего случая, в Южной и Центральной Америке произошло много подобных историй. Почти в каждой стране региона имеется своя.

Одна из самых громких за последние годы - дело общины "Свет Мира", зародившейся в Мексике и распространившейся на соседние страны. Ее главу Насона Гарсию судят в Лос-Анджелесе по обвинению в 36 эпизодах сексуального насилия, детской порнографии и вымогательства.

В этом году члены другой секты, в Гватемале, сожгли заживо местного знахаря, сочтя его колдуном: он лечил традиционными методами майя.

Никто толком не знает, что творится в изолированных от мира бедных индейских поселениях, и это главная проблема. Преступления могут продолжаться годами. Скандалы обычно возникают, когда доходит до убийства, или кому-то из жертв удается бежать и добраться до властей или медиков.

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