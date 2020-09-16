Бойкот соцсетей. Кэти Перри, Ким Кардашьян и другие звезды на сутки покинули "Фейсбук" и "Инстаграм"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Я не могу сидеть сложа руки и молчать", - написала в "Инстаграме" звезда реалити-шоу Ким Кардашьян Уэст

Многие знаменитости, в числе которых Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Эштон Кутчер, Дженнифер Лоуренс, Саша Барон Коэн, Марк Руффало, Ким Кардашьян Уэст, Наоми Кэмпбелл и другие, на день отказались от использования своих соцсетей в рамках кампании #StopHateForProfit.

Организаторами кампании, цель которой - борьба с распространением пропаганды и риторикой ненависти, стали активисты движения за гражданские права. Они предложили известным людям бойкотировать в среду "Фейсбук" и "Инстаграм", чтобы выразить протест нежеланию соцсетей бороться с недопустимым контентом.

"Я не могу сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают мириться с распространением ненависти, пропаганды и дезинформации в группах, которые создаются, чтобы посеять разногласия и расколоть Америку. Дезинформация в соцсетях оказывает серьезное влияние на наши выборы и подрывает демократию", - написала в "Инстаграме" звезда реалити-шоу Ким Кардашьян Уэст, сопроводив свое сообщение картинкой с надписью "Остановите ненависть".

Бойкот соцсетей поддержала певица Кэти Перри: "Я не могу оставаться в стороне, пока эти платформы проявляют безразличие к группам и публикациям с ненавистнической дезинформацией".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К бойкоту присоединились Кэти Перри и Орландо Блум

С ними солидарна актриса Дженнифер Лоуренс: "Facebook игнорирует проявления ненависти и дезинформацию на своем сайте. Это не является "функциональной ошибкой". Это взвешенное решение, цель которого - пожертвовать людьми и демократией в угоду прибыли".

Актер Марк Руффало обвинил Facebook в нежелании пресечь расизм. "Facebook утверждает, что борется с проявлениями ненависти, но они упорно не замечают, как расистские, призывающие к насилию группы и публикации сеют раздор и раскалывают Америку, и вмешиваются лишь когда кто-то погибает", - написал исполнитель роли Халка в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @MarkRuffalo Facebook claims they address hate, yet they continue to look the other way as racist, violent groups and posts sow division and split America apart – only taking steps after people are killed. (1/2) pic.twitter.com/AfO70nEEo8 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 14 сентября 2020 г.

Кампания #StopHateForProfit (Хватит получать прибыль от распространения ненависти) началась в июне, когда организации по защите гражданских прав обратились к фирмам и брендам с просьбой приостановить размещение рекламы в "Фейсбуке" и "Инстаграме" из-за нежелания этих соцсетей бороться с распространением расистских высказываний и дезинформации.

"Мы приближаемся к одним из важнейших выборов в американской истории. Неконтролируемые и расплывчатые "изменения", введенные Facebook, опасно отстают от того, что необходимо для защиты нашей демократии", - говорится в заявлении организаторов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Марк Цукерберг пообещал бороться с недопустимым контентом

В июне Facebook начала маркировать потенциально опасные или дезинформирующие публикации. Также создатель соцсети Марк Цукерберг пообещал не пропускать рекламу, в которой говорится, что люди определенных рас, этнической принадлежности, страны рождения, религиозной принадлежности, класса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса могут представлять угрозу.

Но участники движения #StopHateForProfit решили, что этого недостаточно, и в результате около 90 компаний в знак солидарности приостановили размещение рекламы. В результате бойкота акции Facebook значительно потеряли в стоимости, и, как сообщили американские СМИ, состояние Цукерберга уменьшилось на 7,2 млрд долларов.