Над зданием правительства России много ворон. На борьбу с ними потратят 42 млн рублей

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На борьбу с птицами на крыше здания правительства России планируется потратить 42 млн рублей за два года, сообщают СМИ. По данным Би-би-си, в Белом доме уже работают специалисты, отпугивающие ворон.

Как пишет РБК, правительство планирует выделить по 21,3 млн рублей в 2021-м и 2022 году на истребление ворон на крыше Белого дома. По данным издания, об этом говорится в пояснительной записке проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Рассматривать проект федерального бюджета на ближайшие три года правительство начнет в среду.

Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются, отмечает РБК.

"Воронья у здания правительства всегда было много"

Один из бывших сотрудников аппарата правительства рассказал Би-би-си на условиях анонимности (поскольку не уполномочен давать комментарии), что с приходом Михаила Мишустина на пост премьера в Белом доме появились "специально обученные люди" с ястребами, отгоняющими ворон.

Эта мера среди прочего может быть связана с авиабезопасностью: на внутренней пристройке здания правительства есть вертолетная площадка, предполагает собеседник Би-би-си.

Как объяснил источник, "воронья у здания правительства всегда было много".

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"При Мишустине там появился специальный парень, который отгоняет ворон, - утверждает собеседник Би-би-си. - Возможно, это связано с тем, что окна премьера выходят на Краснопресненскую набережную".

По его словам, у Дмитрия Медведева в бытность премьером было несколько вертолетов, которые он чередовал из соображений безопасности: в одном путешествовал сам, в другом - служба безопасности.

Мишустин же предпочитает по возможности пользоваться наземным транспортом. "Так что с точки зрения безопасности разгонять ворон при Медведеве было бы актуальней", - подытожил источник.

Сравним с аэродромами

Сумму, которую правительство хочет потратить на борьбу с птицами, можно сравнить с расходами на систему орнитологической безопасности аэропортов.

В 2019 году министерство транспорта России заключило контракт на разработку такой системы с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации на 5,6 млн рублей.

В НИИ по этому контракту разработали проект приказа минтранса "Об утверждении федеральных авиационных правил по обеспечению орнитологической безопасности полетов гражданской авиации", который до сих не был принят, следует из заключения Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального бюджета, опубликованного в июле 2020 года.

15 августа прошлого года пассажирский Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, вскоре после вылета совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Причиной происшествия называли попадание птиц в двигатели самолета.