Во Франции экс-главу ВФЛА Балахничева заочно приговорили к трем годам тюрьмы

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В Париже суд приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В 2016 году в результате допингового скандала в России Балахничев был пожизненно отстранен от спорта по итогам расследования комиссии международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Французская прокуратура в июне просила суд приговорить Блахничева к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 1,8 миллиона евро.

Бывший спортивный функционер не участвовал в заседаниях - он живет в России. Он заявил РИА Новости, что попробует обжаловать решение суда.

"Меня лишили законного права защищаться, говорили, что я не сотрудничаю со следствием, с чем я категорически не согласен. Намерен апеллировать к этому решению в вышестоящих инстанциях", - сказал он агентству.

Во Франции в 2019 году был заочно выдан ордер на арест Балахничева в рамках начавшегося в 2015 году расследования по делу бывшего главы ИААФ Ламина Диака, который был обвинен в получении миллионных взяток за сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами.

1 ноября 2015 года Ламин Диак был арестован во Франции и помещен под домашний арест в Париже после предъявления ему обвинений в коррупции и отмывании денег.

В 2017 году обвинения в причастности к коррупционным схемам в спорте были выдвинуты и против его сына Папы Массаты Диака.

87-летний Ламин Диак в среду был приговорен к четырем годам лишения свободы, два из них - условно. Также ему присудили штраф в размере 500 тысяч евро.

Его адвокаты также заявили, что оспорят решение суда.

Россию отстранили от участия в соревнованиях ИААФ в 2015 году после допингового скандала, однако некоторым российским легкоатлетам было разрешено выступать под нейтральным флагом при условии, что они докажут свою непричастность к допингу.