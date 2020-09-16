Коронавирус: более 5 млн больных в Индии, Франция закрывает десятки школ, ВОЗ предрекает катастрофу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Индии за последние 11 дней заболело около миллиона человек

Дональд Трамп обещает вакцину через 3-4 недели, ситуация в Индии близка к критической, во Франции закрылись десятки школ и как Covid-19 стал причиной большого числа мертворожденных детей. Эти и другие новости о ситуации с пандемией коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире стремительно приближается к 30 млн (почти 29,6 млн на данный момент), умерло 935,8 тыс. человек.

Сохраняется серьезная ситуация в Индии, где в среду число заболевших превысило пять миллионов человек. Это второй показатель в мире после США. Более 82 тыс. человек умерли (третье место после США и Бразилии). На протяжении почти двух недель ежедневно вирус выявляется в среднем у 100 тыс. человек.

Рост статистики в Индии происходит на фоне ослабления ограничений. Власти страны говорят, что это необходимо для оживления экономики. Закрытыми пока остаются только школы, колледжи и кинотеатры.

Специальный представитель ВОЗ Дэвид Набарро назвал ситуацию в мире ужасающей и предупредил, что это лишь начало пандемии. По его словам, опасность в том, что распространение вируса ускорилось в самых густонаселенных частях планеты. Например, из пяти миллионов заболевших в Индии один миллион был инфицирован в последние 11 дней.

Как обстоят дела в Европе

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан заявил, что европейским лидерам пора перестать жить надеждами на лучшее и принять жесткие решения, которые позволят защитить уязвимые социальные группы от осложнений во время надвигающейся зимы.

Дания накануне вновь ввела ряд ограничений в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией. В частности, сокращены часы работы баров и ресторанов.

Во Франции закрылась 81 школа, после того как с начала учебного года в 28 учебных заведениях были зафиксированы случаи заболевания Covid-19 среди детей. Отменены более двух тысяч внешкольных и индивидуальных занятий - факультативов и кружков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во Франции учебное заведение закрывается при наличии трех и более случаев Covid-19

"У нас около 1200 новых случаев заражения среди студентов, это больше, чем на прошлой неделе", - заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке.

В целом, в стране с августа наблюдается резкий рост статистики заражений. В минувшее воскресенье суточное количество новых заболевших превысило 10 тыс. человек. Власти Бордо и Марселя приняли решение об ужесточении карантинных мер.

Франция занимает второе место в Европе и 12-е в мире по числу инфицированных - 433,9 тыс. человек, умерло 31 тыс. (второй показатель в Европе, седьмой - в мире).

Новый суточный антирекорд в Чехии - 1677 заболевших за последние 24 часа. Резко растет число госпитализированных, а также больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Статистика смертности также пошла вверх, констатируют власти страны. По их оценкам, общая ситуация в Чехии приближается к показателям марта-апреля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рано утром в четверг жители Праги стоят в очереди, чтобы пройти тест на Covid-19

На прошлой неделе в стране был введен ряд строгих ограничительных мер, но чешские медики предупреждают, что эффект от этого шага станет заметен только через 2-3 недели, а до тех пор ситуация будет лишь усугубляться. Общее число заболевших в стране на данный момент составляет почти 38,9 тыс. человек, умерших - 476.

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят, сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Ситуация в мире

Резкий рост числа инфицированных наблюдается в Латинской Америке, лишь в некоторых странах региона в последнее время ситуацию удалось немного стабилизировать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Перу пытаются организовать бесперебойное тестирование в бедных районах на окраине Лимы

Пять стран континента входят в первую десятку мира по числу подтвержденных случаев: Бразилия (4,3 млн), Перу (738 тыс.), Колумбия (728,5 тыс.), Мексика (676,4 тыс.), Аргентина (577,3 тыс.).

Власти Мьянмы приступили к строительству временной больницы в поле, в городской черте столицы страны Янгона. Это делается на фоне резкого роста заболеваемости в стране, и особенно в столице. Больница вместит до 500 пациентов. На прошлой неделе власти закрыли Янгон, запретив его жителям покидать город. Прекращено всё внутреннее авиасообщение в стране.

Австралия готовится снять значительную часть ограничений в ряде районов, в частности, в штате Виктория и его столице - Мельбурне. Мельбурн считался эпицентром эпидемии в стране. Однако в последние 14 дней ежедневное число новых случаев там не превышало 50. По мнению австралийских властей, это оптимальный показатель для ослабления карантина.

Вернутся к работе строительные площадки, заводы, мастерские и учреждения для детей дошкольного возраста. Кафе и рестораны смогут снова принимать посетителей, но только на открытых террасах и не более 50 человек единовременно.

Вакцина наперегонки

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Президент США Дональд Трамп отрицает, что сознательно занижал масштабы и опасность пандемии в начале года. О том, что дела обстояли именно так, недавно заявил известный американский журналист Боб Вудворд. Он утверждает, что Трамп сам признался ему в этом в одном из интервью. Президент настаивает, что он всегда относился к ситуации с Covid-19 с полной серьезностью.

На встрече с избирателями в Филадельфии во вторник Трамп также сообщил, что вакцина против коронавируса, вопреки прогнозам скептиков, будет готова в течение трех-четырех недель. Однако американские ученые говорят, что ни одна из вакцин еще не прошла клинических испытаний. Они опасаются, что спешка администрации президента продиктована не заботой о здоровье населения, а политическими соображениями, в частности, скорыми выборами.

Официальный представитель правительства Китая в интервью местным СМИ заявил, что его страна также значительно продвинулась в изготовлении вакцины, и первые образцы могут быть доступны уже в начале ноября.

Печальная статистика среди беременных

Последние исследования группы международных ученых показали, что за время пандемии резко возрос процент неблагополучных беременностей. В частности, увеличилась статистика мертворожденных детей. Ученые связывают это с тем, что из-за различных ограничений в медучреждениях и массовой отмены плановых осмотров с весны этого года беременные женщины не получают должного наблюдения в большинстве стран.

Осложнения беременности не выявляются вовремя, что приводит к печальным последствиям. Зачастую, говорят исследователи, отказ беременной женщине в приеме в поликлинике или больнице мотивируется желанием защитить ее от Covid-19, но приводит к более серьезным проблемам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих странах в период пандемии беременным женщинам сложно получить своевременную квалифицированную помощь

В начале августа престижное научное издание The Lancet Global Health опубликовало подобное исследование на примере Непала. В нем приняли участие более 20 тыс. женщин, рожавших в девяти разных больницах страны. Оно показало, что статистика мертворожденных всего за два месяца выросла на 50% - с 14 случаев на 1000 детей в марте до 21 случая на 1000 детей в мае. Самый резкий рост наблюдался в первые четыре недели локдауна, когда людям разрешалось покидать дома только чтобы купить еду или получить жизненно важные услуги.

В ходе последнего исследования ученые пришли к выводу, что ситуация примерно одинакова во многих странах мира.