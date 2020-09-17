Кризис с хасидами: офис Зеленского просит Минск не подогревать слухи об открытой границе

Media playback is unsupported on your device Несколько тысяч хасидов-паломников застряли на границе Беларуси и Украины

Власти Беларуси и Украины перекладывают друг на друга ответственность за кризис на границе, где находятся тысячи иудеев-хасидов, направляющихся в Умань на празднование еврейского нового года вопреки запрету Киева на въезд иностранцев.

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к действующим властям Беларуси с просьбой не подогревать слухи о том, что граница между двумя странами открыта.

Но в МИД Беларуси призвали Киева разобраться с кризисом.

Обмен обвинениями происходит на фоне продолжающихся больше месяца массовых протестов в Беларуси. Официально Киев занял нейтральную позицию, но Зеленский осуждал применение насилия против демонстрантов в Беларуси, а Лукашенко обвинял Украину в подготовке провокаторов.

Кроме того, украинская пограничная служба пропускает на свою территорию граждан Беларуси, несмотря на карантинные меры - с учетом ситуации в стране. На Украину недавно были вынуждены въехать двое членов Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. На пресс-конференции в Киеве они заявили, что власти попытались депортировать вместе с ними одного из лидеров протестов Марию Колесникову, однако та отказалась и порвала паспорт.

Паломники и военная авиация

Традиция отмечать еврейский новый год на могиле раввина Нахмана, почитаемого среди хасидов, существует много десятилетий.

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Сотни человек ежегодно прилетают на Украину из Израиля и других стран.

Однако в этом году из-за пандемии Covid-19 Украина ввела жесткие ограничения на посещение страны иностранцами, а также на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных.

Власти Израиля и Украина договорились предотвратить паломничество к могиле хасидского праведника, однако это не остановило самых отчаянных паломников, и они попытались попасть в страну через Беларусь.

В итоге на границе Беларуси и Украины скопились уже несколько тысяч хасидов.

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Во вторник утром сообщалось, что на пограничном пункте в Черниговской области находятся около 700 человек, но под вечер пограничная служба заявила, что к КПП на Волыни прибыли еще люди.

Сообщается, что некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. Один паломник, попытавшийся обойти границу по болоту, был депортирован с запретом на посещение Украины сроком на пять лет.

На границу стягиваются дополнительные силы для обеспечения порядка. Пограничникам помогают Нацгвардия и полиция.

Привлечена военная авиация, за обстановкой вдоль границы наблюдают беспилотники.

Что говорят в Киеве и Минске?

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные, обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - говорится в официальном заявлении офиса Зеленского.

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Ранее министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с просьбой не оформлять выезд на Украину лицам, не попадающим под категорию исключений, предусмотренных украинским правительством.

Однако накануне, во вторник, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт призвала украинскую сторону подумать о создании зеленого коридора, при том, по ее словам, Беларусь готова обеспечить паломников транспортом для поездки к еврейским святыням. Минск призывает Киев уважать права верующих.

"Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Из заявления офиса украинского президента следует, что Киев не исключает умышленного создания хаоса на границе со стороны белорусских коллег.

"Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений, - говорится в официальном заявлении Киева. - Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа этого года".