Правообладатель иллюстрации SERGEI BOBYLEV/TASS Image caption Колесникова жаловалась на угрозы со стороны силовиков

Арестованной на прошлой неделе Марии Колесниковой предъявлено обвинение в призывах к действиям, вредящим национальной безопасности Беларуси, сообщили в среду в Следственном комитете Республики Беларусь.

Колесникова - один из лидеров массовых акциий, продолжающихся в Беларуси больше месяца после президентских выборов, результаты которых не признает оппозиция.

Она входит в президиум Координационного совета оппозиции (КС). Единственным членом президиума на свободе и в Беларуси осталась писательница Светлана Алексиевич. У нее дома дежурят европейские дипломаты, чтобы не допустить ареста.

Колесникова пропала утром 7 сентября и нашлась через три дня в минском СИЗО. Она утверждает, что силовики угрожали ей убийством и пытались вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.

Правообладатель иллюстрации Reuters/Tut.By Image caption На акуии протеста против фальсификации итогов выборов выходили сотни тысяч человек

Власти говорят, что оппозиционерка пыталась покинуть страну вместе с секретарями Координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На пресс-конференции в Киеве Родненков и Кравцов заявили, что их заставили уехать.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в заявлении СК РБ.

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Именно по этой статье - о попытке захвата власти - белорусские силовики уже допросили ряд членов Координационного совета оппозиции, однако сначала в статусе свидетелей.

На прошлой неделе Колесникова стала первой из них, арестованной в статусе подозреваемой по этому делу. Сейчас она стала первой официальной обвиняемой.

По этому делу также были арестован член президиума КС Максим Знак и адвокат штаба оппозиционера Виктора Бабарико Илья Салей.

Колесникова арестована и находится под стражей. 11 сентября ее перевели из Минска в Жодино.