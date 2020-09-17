Лукашенко: "Мы вынуждены отвести войска с улиц и закрыть госграницу с Западом"

Власти Беларуси закрыли границы с Польшей и Литвой и усилили границы с Украиной. Об этом объявил действующий президент страны Александр Лукашенко.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего - с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко на женском форуме "За Беларусь".

"Мы вынуждены усилить государственную границу - к величайшему сожалению - с нашей братской Украиной", - добавил он.

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", - заявил Лукашенко.

В Литве сейчас находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она покинула Беларусь после беседы с правоохранителями, а позже опубликовала видеообращение, в котором сказала, что вынуждена была сделать сложный выбор. Она завершила обращение словами о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

На Украину были вынуждены выехать двое членов координационного совета оппозиции Беларуси - Иван Кравцов и Антон Родненков. В оппозиции и на Украине произошедшее с ними назвали насильственной депортацией. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову также пытались выдворить из страны, но сделать это не удалось, поскольку, по показаниям источников, она порвала свой паспорт на границе.

Ранее президент Литвы Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью, что не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - сказал телеканалу Sky News Науседа вскоре после начала протестов в Беларуси.

Латвия, Литва и Эстония ранее ввели персональные санкции и запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам из-за фальсификации выборов и насильственного подавления акций протеста.