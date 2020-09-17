Смерть Тесака. Что известно на данный момент

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Адвокаты и родственники неоднократно судимого за экстремизм неонациста Максима Марцинкевича, о смерти которого в челябинском СИЗО сообщили накануне власти, отказываются верить в версию о самоубийстве. Адвокаты требуют возбудить уголовное дело и рассказывают, что ранее сотрудники другого СИЗО не давали им встретиться с Марцинкевичем.

Есть ли дело

Накануне сначала екатеринбургское издание Znak.com, а затем агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщили, что челябинские следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее СМИ и соцсети обращали внимание на то, что сам Марцинкевич, также известный по кличке Тесак, неоднократно заявлял о том, что никогда не совершит суицид.

Официальный представитель челябинского управления СКР сообщения о возбуждении уголовного дела опроверг. Но при этом он подтвердил, что доследственная проверка версии о том, что самоубийство могло быть спровоцировано, проводится.

"Все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки", - сказал представитель управления Владимир Шишков.

Еще раньше управление, в котором работает Шишков, сообщало: "В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер".

"Предсмертные записки"

Также следственное управление по Челябинской области сообщило, что в камере, где было обнаружено окровавленное тело 36-летнего Марцинкевича, нашли не одну, а несколько предсмертных записок.

По меньшей мере одну из них накануне активно перепечатывали пользователи соцсетей. В ней неоднократно осужденный неонацист приносит извинения администрации СИЗО и просит отдать свой дневник и книгу гражданской жене, а остальные вещи уничтожить.

"Обнаружены предсмертные записки", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом не уточняется, почему их несколько и отличаются ли тексты друг от друга.

Источник Интерфакса, рассказывавшей о возбуждении дела о доведении до самоубийства, также говорил, что уже назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Именно необходимостью проведения экспертизы собеседник издания объяснял, зачем нужно было возбуждать уголовное дело - без него ее назначать нельзя.

Кроме того, издание РБК писало в среду, опять же ссылаясь на источник в СКР, что проводится проверка на предмет наличия признаков халатности среди работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также признаков доведения до самоубийства.

Доследственная проверка связана с заявлением адвоката и родственников, которые обратились в Следственный комитет России, объясняло издание.

Чего требуют адвокаты

Адвокаты семьи Марцинкевича накануне через СМИ заявили о своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину.

"Адвокат Алексей Михальчик отправил обращение с просьбой возбудить дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сообщал адвокат Иван Сидоров.

Оба адвоката, как и родственники, не верят в самоубийство Марцинкевича в челябинском СИЗО.

В заявлении говорится, что "несмотря на то обстоятельство, что представителем ФСИН в качестве причины смерти назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства". В нем также отмечается, что Марцинкевич был "морально устойчивым" и "волевым человеком", никогда не высказывавшим желание покончить с жизнью.

Адвокат Сидоров, объясняя, как Марцинкевич оказался в челябинском СИЗО, накануне говорил, что его подзащитного должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года. Он при этом не уточнял, о каком деле идет речь.

Еще один адвокат Валентина Трофимчик жаловалась на то, что сотрудники красноярского СИЗО №1, где в мае содержался Марцинкевич, не давали ему встретиться с защитником, оказывая на него давление. Об этом со ссылкой на жалобу, которую Трофимчик отправила правозащитнице Еве Меркачевой, сообщает ТАСС.

В тексте жалобы говорится, что Трофимчик, заключившая с родственниками Марцинкевича соглашение об оказании юридических услуг, посещала СИЗО 12, 28 и 29 мая, чтобы встретиться с Тесаком: "Ни в один из указанных дней встречи с подзащитным не состоялись. Сотрудники СИЗО под различными вымышленными, манипулятивными предлогами ограничили доступ адвоката к подзащитному".

Поначалу сотрудники СИЗО объяснили отказ тем, что Марцинкевича готовятся этапировать в другое исправительное учреждение, а потом говорили, что визиты невозможны из-за большого числа посетителей, а также заявляли, что сам Тесак отказывается встречаться с адвокатом, пишет РБК.

Накануне в пресс-службе челябинского управления ФСИН сообщили, что Марцинкевич утром в среду был найден в камере в СИЗО №3 в Челябинске без признаков жизни. Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни не удалось, говорилось в сообщении.

Тело Марцинкевича вскоре выдадут его отцу, говорил адвокат Михальчик. "Мы получили из СИЗО данные о том, что отцу будет выдано тело, он, соответственно, туда полетит за ним, дальше будет устанавливаться причина смерти, состояние его здоровья до гибели и так далее. Я считаю, что это недобровольная смерть", - сказал Михальчик РИА Новости.

Кто такой Марцинкевич

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу ультраправого движения "Реструкт". Его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Как установил суд, участники движения "под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков", избивали людей, отбирали у них личные вещи и обливали краской. Всего от их действий пострадали восемь человек, один из них умер.

Ранее Тесак был трижды осужден за экстремизм - в 2007, 2009 и 2014 годах.

Марцинкевич был известен как создатель движения "Оккупай-педофиляй", в рамках которого он и его соратники устраивали "охоту" на людей, которых они считали педофилами. Своим жертвам они устраивали "профилактические беседы": избивали и унижали, обливали мочой, снимая все это на видео.

Аналогичные методы применялись в еще одном созданном Тесаком проекте - "Оккупай-наркофиляй", целью которого провозглашалась борьба с наркоторговцами.