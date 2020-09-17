Коронавирус в России: врачей обещают не заставлять делать прививки

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Минздрав России заявил, что медики и другие люди из группы риска смогут отказаться от прививки российской вакциной от Covid-19, не рискуя потерять деньги. Число новых случаев заражений продолжает расти четвертый день подряд. Коронавирусом заразилась оперная певица Анна Нетребко. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Врачей обещают не заставлять делать прививки

Вакцинация экспериментальной российской вакциной от коронавируса будет добровольной для врачей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко после того, как появились сообщения, что медиков могут лишить денежных надбавок, если они не сделают прививку.

"Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается", - сказал Мурашко.

Два дня назад профильное издание "Медицинский вестник" сообщило, что НИИ минздрава России предложил лишать медработников стимулирующих выплат за отказ от вакцинации "Спутником V".

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения, говорилось в статье, выступил с предложением лишать мер социальной поддержки, правительственных и президентских выплат, предусмотренных за работу с пациентами с Covid-19. После публикации статьи доклад был удален с сайта ЦНИИОИЗ.

Россия стала первой страной, где зарегистрировали вакцину от коронавируса, что вызвало волну критических замечаний в мире. Эксперты считают опасным запуск вакцины в оборот в столь короткие сроки после начала испытаний.

Рост числа заражений продолжается

Суточный прирост новых случаев заражения Covid-19 продолжает расти четвертый день подряд и обновлять максимумы с конца июля. Этот показатель оказался рекордным с 26 июля, отмечает РБК.

За последние сутки официально зарегистрировали 5 762 случая, накануне было 5 670, во вторник - 5 529, в понедельник - 5 509. С 4 сентября в стране снова начали регистрировать больше 5 тысяч случаев (в августе было меньше).

Число жертв коронавируса в России к четвергу превысило 19 тысяч человек. За последние сутки умерли 144 пациента с Covid-19, накануне - 132, еще днем ранее - 150, что стало максимумом с конца июля.

В Москве за последние сутки выявлено 730 новых случаев коронавируса (столько же было два дня назад, а накануне было 750). За весь период пандемии в России заразились, согласно официальным данным, 1 085 281 человек; 19 061 человек умерли, выздоровели - 895 868. По числу зарегистрированных случаев Covid-19 Россия занимает четвертое место в мире.

Заразилась Нетребко

Среди тех, кто заразился Covid-19 в последнее время, оказалась всемирно известная оперная певица Анна Нетребко. Она сообщила в "Инстаграме", что госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь", - написала певица.

Ранее стало известно, что Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за выявления коронавируса у певца Ильдара Абдразакова, с которым она солирует в опере "Дон Карлос" в Большом театре. 10 сентября театр отменил эту постановку

В опере также занят муж Нетребко Юсиф Эйвазов. По словам певицы, у него обнаружены антитела к коронавирусу. "Каким-то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих", - сообщила Нетребко.

Большой театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для зрителей с 16 марта и возобновил работу 6 сентября.

В школах все "спокойно"

Минпросвещения считает эпидемиологическую ситуацию в российской школах нормальной, несмотря на общее увеличение случаев Covid-19 в стране.

"Спокойная", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов, оценивая ситуацию.

Оснований для перевода школьников на дистанционное обучение, по его словам, сейчас нет. Массовых вспышек коронавируса в школах не фиксируется, случаи заболеваний единичны, заверил Кравцов.

В школах действуют правила Роспотребнадзора: разные входы в школы с проверкой температуры, закрепленные за классами кабинеты, перемены в разное время.