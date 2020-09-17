Улика из бутылки. Что известно о новой версии отравления Навального

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Издание "Проект" и соратники Алексея Навального выдвинули версию о том, что политик мог быть отравлен "Новичком" еще до поездки в томский аэропорт. По их информации, следы яда обнаружили на бутылке с водой, которую сотрудники ФБК нашли в гостиничном номере в Томске и передали берлинским врачам.

Что сообщили "Проект" и ФБК

Как говорится в расследовании, которое опубликовал "Проект", воду из пластиковой бутылки, на которой впоследствии нашли "Новичок", Навальный пил в томской гостинице Xander.

Когда соратники Навального, оставшиеся в Томске, узнали, что самолет с политиком совершил экстренную посадку в Омске, они тут же вернулись в номер, чтобы собрать возможные улики.

"Время позволяло это сделать: в это время номер Навального еще не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов, - пишет "Проект". - В итоге оттуда забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться Навальный в то утро. В их числе - отпитая бутылка воды марки "Святой источник".

Эти предметы, как удалось узнать "Проекту", привезла в Берлин и передала медикам одна из сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих - та самая, которую российское следствие называло уклоняющейся от дачи показаний.

"С начала сентября Певчих вообще стала главным объектом нападок в связанных с российскими властями СМИ и телеграм-каналах: ее обвиняли в интимной связи с Навальным и в том, что именно она могла его отравить. Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили "Новичком", - заключает издание.

Одновременно с публикацией "Проекта" в "Инстаграме" самого Навального появился пост, в котором также рассказывается о сборе улик в гостиничном номере и делается вывод о том, что политик был отравлен не в аэропорту или самолете.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это [отравление] было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - заявили соратники Навального.

Первые упоминания о бутылке

Впервые о том, что следы вещества из группы "Новичок" обнаружили не только в крови, моче и на коже Навального, но и на бутылке, из которой тот пил, 4 сентября сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации издания говорилось, что емкость сохранили и передали берлинским врачам родственники Навального, а следы отравляющего вещества могли оказаться на бутылке, поскольку политик пил из нее уже будучи отравленным.

О том, что эксперты обнаружили следы "Новичка"на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил воду, 9 сентября писала и газета Die Zeit.

До этого соратники Навального предполагали, что политика могли отравить чаем, который тот пил в кофейне томского аэропорта. Как отмечала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сопровождавшая его в поездке, утром в гостинице он не завтракал и чувствовал себя хорошо.

Der Spiegel - один из основных источников информации о лечении Навального в Берлине. Журнал, в частности, сообщал о том, что клиника "Шарите" обращалась за помощью с исследованием анализов Навального к лаборатории армии ФРГ.

О том, что заключение об отравлении российского оппозиционера "Новичком" сделали именно специалисты лаборатории бундесвера, позже официально заявляли власти Германии.

В еще одном материале Der Spiegel - от 11 сентября - сообщалось, что немецкие власти пришли к выводу о том, что люди, покушавшиеся на Навального, рассчитывали на то, что он умрет в самолете. Жизнь оппозиционера удалось спасти только благодаря быстрой реакции пилотов, принявших решение экстренно приземлиться в Омске, и врачам, которые ввели ему атропин, отмечало издание.

Как развивались события

Основателю ФБК стало плохо 20 августа на борту самолета, когда Навальный летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Родственники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж, однако российские врачи настаивали на том, что политик находится в нетранспортабельном состоянии. В итоге они все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".

Вскоре в "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, а 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, уточнили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок".

7 сентября "Шарите" сообщила, что состояние Навального заметно улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

Еще через неделю клиника сообщила, что политик может самостоятельно вставать с кровати, а власти Германии заявили, что наличие в анализах Навального следов "Новичка" подтвердили три независимые лаборатории.

На следующий день после этого Навальный опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию в окружении семьи и сообщил, что может дышать самостоятельно.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было, и оснований для возбуждения уголовного дела нет.