На побережье Мексиканского залива обрушился необычный шторм

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Hundreds of thousands of homes and businesses are reportedly without power

Американские штаты Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара урагана "Салли", который вызвал катастрофические наводнения на побережье.

Один человек погиб и еще один числится пропавшим без вести в Орандж-Биче, Алабама, сотни людей пришлось эвакуировать.

Улицы многих населенных пунктов заполнены водой. Остаются закрытыми порты, школы, около 500 тыс. человек остались без электричества. Мэр Пенсаколы, одного из пострадавших городов, сказал Си-эн-эн, что во время урагана "за четыре часа выпало осадков на четыре месяца".

Скорость ветра в момент удара стихии достигала 170 км/ч. На юге США, где подобные бедствия не редкость, случались ураганы сильнее. Особенности "Салли" - необыкновенной силы ливень и медленное перемещение в пространстве.

"Дождь - вот чем он выделяется. Это что-то нереальное!" - сказал корреспонденту Рейтер житель города Мобил в Алабаме Кевин Холлихэнд.

В Мобиле и его окрестностях наводнение стало самым сильным в истории.

В городе Пенсакола во Флориде за четыре часа выпала четырехмесячная норма осадков. Глубина воды на улицах достигла полутора метров.

"У "Салли" есть довольно редко встречающееся качество - медленное продвижение эпицентра, что усугубляет наводнение", - сообщил Ассошиэйтед пресс замдиректора Национального центра по ураганам Эд Раппапорт.

"Салли" дрейфует медленно, "как ребенок в кондитерской", - заявил New York Times Джон де Блок из Национальной службы погоды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во Флориде сильный ветер выбросил баржу на берег

С 1949 по 2016 год скорость перемещения тропических ураганов снизилась в среднем на 10%. Ученые видят в этом одно из глобальных климатических изменений.

Ветер к настоящему времени ослабел, но ливень и наводнение продолжаются.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Алабаме ураган перевернул грузовик

Ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры электропередач, выбрасывал на берег мелкие суда и переворачивал высокие автомобили. В Пенсаколе сорвавшаяся баржа снесла часть строящегося моста.

Пострадали также некоторые районы Миссисипи и Луизианы.

Тем временем над океаном зародились новые ураганы, названные "Тедди" и "Вики".

Если до конца года возникнет еще один, который, как заранее решили метеорологи, будет зваться "Уилфрид", то запас латинских букв окажется исчерпан. По традиции ураганам присваивают человеческие имена, а имен, начинающихся на X, Y и Z, не существует. Придется перейти на греческий алфавит.