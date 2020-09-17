Полиция США хотела разогнать демонстрантов "неэтичным оружием". Но не нашла его

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Active Denial System (ADS) излучает электромагнитные колебания, которые при попадании в человека вызывают шоковое воздействие, которое можно сравнить с эффектом горящей кожи

Американская полиция в июне, в разгар протестов против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, обратилась к Национальной гвардии с просьбой задействовать специальное электромагнитное оружие для разгона демонстрантов в парке напротив Белого дома. Об этом сообщил комиссии Палаты представителей офицер национальной гвардии США, решивший сделать этот факт достоянием общественности.

Правозащитники настаивают, что применять тепловой луч против демонстрантов нельзя, потому что это во-первых неэтично (например, в толпе могут находиться беременные женщины и дети) и во-вторых небезопасно (пока до конца неясно, способно ли оружие наносить серьезные травмы и увечья).

Первоначально об этом рассказали Washington Post и National Public Radio, в распоряжении которых оказался документ со свидетельскими показаниями майора Национальной гвардии Адам ДеМарко.

Речь идет об оружии несмертельного действия, которое называется Active Denial System (ADS). Оно излучает электромагнитные колебания и при попадании в человека вызывает шоковое воздействие, которое можно сравнить с эффектом горящей кожи. Власти США утверждают, что это оружие не наносит увечий.

История появления СВЧ-пушки восходит к 1993 году, когда в Могадишо произошло сражение между силами американского спецназа и сомалийскими боевиками, в результате которого погибли 19 военных США и сотни сомалийцев. Тогда военные стратеги задумались о создании оружия, которое не было бы смертельным, но было бы эффективным против большого количества людей. Разработка началась в середине 1990-х годов в лабораториях ВВС в Техасе и Нью-Мексико.

В 2001 году Пентагон представил прототип теплового луча, который перед этим протестировали на 72 добровольцах на авиабазе в Сан-Антонио. Оружие, как сообщалось, показало себя с хорошей стороны.

Главным компонентом системы является гиротрон, который генерирует тепло с помощью магнитного поля. Это напоминает принцип действия микроволновой печи, сообщил журнал Wired. Но в отличие от кухонного девайса СВЧ-пушка проникает в кожу неглубоко. В теории, этого достаточно для причинения человеку сильной боли без ожогов.

Что случилось на Лафайет-сквер?

Демонстранты несколько дней находились в парке у Белого дома. Они протестовали против полицейской жестокости и расизма.

Полиция начала разгонять их примерно в 18:30 по местному времени. С 19:00 в городе тогда начинался комендантский час. Примерно в то же время началось телеобращение Трампа с лужайки перед Белым домом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дымовые шашки

После завершения своего выступления он пошел в соседнюю церковь, в которой за день до этого подожгли подвал. Там он сфотографировался, держа в руках Библию. К тому времени протестующих оттеснили от парка. Это вызвало шквал критики как среди демократов, так и республиканцев. Главу страны обвинили в том, что он распорядился разогнать людей ради своей фотосессии.

Белый дом заявил, что решение о расширении периметра безопасности не было связано с решением президента посетить церковь.

Запрос на оружие поступил еще до того, как силы правопорядка выгнали демонстрантов с площади Лафайет-сквер, утверждает ДеМарко.

На момент разгона протестующих у Национальной гвардии не было СВЧ-пушки в Вашингтоне, и она не использовалась против людей. Как сообщалось, правоохранители применили для разгона людей слезоточивый газ, резиновые пули и дымовые шашки.

Власти заявили, что спецсредства понадобились против агрессивных протестующих, которые бросали камни в полицейских и поджигали автомобили. Присутствовавшие там журналисты заявили, что протест был преимущественно мирный.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гибель афроамериканца от рук полицейского спровоцировала массовые протесты в десятках городах США

Полиция заявила, что не применяла слезоточивый газ, вместо этого использовав перцовые патроны с капсаицином, который содержится в стручковом перце и придает ему жгучий вкус.

Что рассказал майор ДеМарко?

Майор Национальной гвардии Адам ДеМарко во время протестов выполнял роль офицера связи и взаимодействия.

Его отчет о событиях тех дней был предоставлен американским конгрессменам. ДеМарко сообщил, что к нему обратился высокопоставленный офицер военной полиции, который хотел выяснить, есть ли у Национальной гвардии в Вашингтоне СВЧ-пушка и дальнодействующее акустическое устройство, которое также может быть использовано для разгона протестов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майор ДеМарко принимал участие в войне в Ираке

ДеМарко получил копию электронного письма, в котором офицер полиции написал, что СВЧ-пушка может немедленно убедить человека перестать вести себя угрожающе. Он отметил, что оружие обладает подавляющим эффектом.

В ответ ДеМарко написал, что в Вашингтоне у Нацгвардии нет ни СВЧ-пушек, ни дальнодействующих акустических устройств.

Представитель министерства обороны США в интервью Washington Post сказал, что подобные электронные письма - обычное явление. Они отправляются, чтобы выяснить, какое оборудование имеется в распоряжении.

Минобороны, вооруженные силы и Нацгвардия не ответили на просьбу прокомментировать запрос об оружии и то, как его собирались применить.

В августе New York Times сообщила, что в 2018 году начальство пограничной службы предлагало использовать СВЧ-пушки против мигрантов, пытавшихся попасть на территорию США из Мексики. Это оружие также было отправлено вооруженным силам США в Афганистане, но, как сообщается, его там ни разу не применили.