Коронавирус: Израиль ввел повторный локдаун, Анна Нетребко в больнице с пневмонией

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Эпидемиологи Британии встревожены тем, что число заболевших в стране растет слишком быстро, Израиль снова закрылся на общенациональный карантин, Чехия вышла на второе место в Европе по скорости распространения вируса. Эти и другие новости о ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодняшний день коронавирусом заболели почти 30,2 млн человек, умерли - более 946 тысяч.

Израиль стал первой страной в мире, которая ввела повторный общенациональный карантин. Люди могут покидать дома только в случае крайней необходимости, радиус их передвижений строго ограничен. Начало локдауна совпало с первым днем празднования Рош ха-Шаны (еврейского Нового года). Традиционно праздник длится неделю, и в этот период люди активно навещают друг друга и собираются большими компаниями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израильтяне снова не могут покидать свои дома

Статистика заболеваемости ковидом в Израиле в последнее время пошла резко вверх, и власти рассчитывают введением карантина замедлить дальнейшее распространение вируса. С начала пандемии в Израиле коронавирусом заразились почти 177 тысяч человек, умерли - 1169 человек.

Резкий рост заболеваемости в Европе

В четверг в Чехии зафиксирован суточный рекорд по количеству новых случаев Covid-19 - 3130 заболевших. По данным минздрава, таких показателей в стране не было даже в марте, когда пандемия в Европе только начиналась. Заболеваемость в Чехии устойчиво растет несколько последних дней. По данным чешских СМИ, Чехия вышла на второе место в Европе после Испании по числу новых заболевших на 100 тысяч человек. На данный момент в Чехии насчитывается уже 44,1 тысячи инфицированных с начала эпидемии. При этом показатель смертности - один из самых благоприятных в Европе: 489 человек умерли. С 1 сентября по всей стране снова действует правило обязательного ношения масок в общественных местах и в транспорте, 10 сентября были введены дополнительные ограничения в кафе, ресторанах и развлекательных учреждениях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции отмечено резкое ухудшение эпидемиологической ситуации

Власти Ниццы обсуждают вопрос о введении запрета на собрания с участием более 10 человек. Ранее о подобных мерах объявили власти Марселя. С понедельника власти Франции ежедневно отмечают устойчивый рост количества новых случаев заражения вирусом. На этой неделе в стране уже закрылись десятки школ. Между тем, французские профсоюзы призывают людей выйти на акции протеста против недостаточных мер французского правительства в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

До сегодняшнего дня во Франции коронавирусом заболели 454,2 тысячи человек, умерли - 31,1 тысячи.

Власти Лондона тоже обсуждают возможность введения ограничительных мер в ряде сфер жизни британской столицы, в частности, в заведениях общепита. В пятницу мэр города Садик Хан заявил, что отменяет новогодний фейерверк над Темзой. Это традиционно одно из самых ярких событий зимних праздников, на которое обычно собираются тысячи человек.

Последние исследования ученых из Ирландии показали, что половина больных, перенесших Covid-19, после исцеления еще долгое время страдает от упадка сил. По их мнению, быструю утомляемость можно смело назвать одним из неизбежных последствий перенесенного вируса, причем вне зависимости от тяжести заболевания.

Тревожная ситуация в Британии

Британские эпидемиологи озабочены резким ростом числа инфицированных в Британии. По их словам, рост сам по себе ожидался с наступлением осени, но очень тревожит скорость, с которой он происходит. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (сокращенное английское название SAGE - "мудрец") предлагает правительству ограничить часы работы развлекательных учреждений и ресторанов, а также, возможно, ввести на две недели более широкий локдаун, частично совпадающий с английскими школьными каникулами (неделя с 26 октября).

С понедельника в стране действует "правило шести": людям, не живущим под одной крышей, можно собираться (даже у себя дома) в количестве не более шести человек. С пятницы в некоторых районах на северо-востоке Англии начали действовать дополнительные ограничения, а в ближайшее время они распространятся еще на три графства: Ланкашир, Западный Йоркшир, Мерсисайд, а также на районы в центральной части Мидлэндс.

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Однако помимо этих мер власти должны срочно наладить систему тестирования на Covid-19, настаивают эпидемиологи. Британские лаборатории не справляются с обработкой результатов, хуже всего ситуация обстоит в Англии.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне представили новую разработку - специальный аппарат для проведения быстрого тестирования, при котором не нужна лабораторная обработка данных. Получение результатов теста с его помощью занимает 90 минут. Аппарат размером с коробку из-под обуви и прост в обращении.

Вместе с тем, новое устройство не справится с большим массивом необработанных проб, так как единовременно может обрабатывать только один анализ, а в сутки - не более 16. На данный момент такие аппараты используются лишь в восьми больницах в стране. На массовое производство аппаратов уйдет много времени, которого нет, говорят ученые.

Другие новости

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анна Нетребко заразилась коронавирусом, как только вернулась на сцену Большого театра после локдауна

Российская оперная дива Анна Нетребко госпитализирована с диагнозом пневмония, толчком для которой, по словам медиков, стала коронавирусная инфекция. Нетребко почувстовала себя плохо в начале сентября после участия в первом спектакле сезона в Большом театре - "Дон Карлос" Верди. Позднее коронавирус был диагностирован еще у одного артиста этого спектакля, после чего постановку временно сняли с репертуара. Нетребко сказала, что не жалеет о своем решении вернуться на сцену, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом по-прежнему серьезна. По ее словам, в такие времена людям нужна культура больше, чем когда-либо. Медики прогнозируют, что певица быстро пойдет на поправку. После возобновления спектаклей в Большом театре соблюдаются меры социального дистанцирования, публика обязательно должна быть в масках.

Эпицентр пандемии в Латинской Америке, судя по всему, перемещается из Бразилии в Аргентину. За минувшие сутки в стране зарегистрирован рекордный показатель новых случаев инфицирования - 13 тысяч. Общее число заболевших в Аргентине превысило 600 тысяч человек, умерли более 12 тысяч.

В стране все еще не снят локдаун, введенный в марте, но некоторые послабления были сделаны во второй половине августа. В частности, аргентицы могут собираться компаниями до 10 человек, открылись некоторые рестораны. Однако с 5 сентября снова начался резкий рост заболеваемости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Аргентине некоторые послабления локдауна, введенного еще в марте, начались лишь в конце августа

При этом в наиболее пострадавших странах континента - Бразилии и Мексике - эпидемию удалось взять под контроль, а в некоторых районах и замедлить. Несмотря на то, что статистика заболевших в этих двух странах выше, чем в Аргентине, по числу инфицированных на 100 тысяч человек Аргентина их значительно обгоняет.

Власти Австралии увеличили число австралийцев, которым можно въезжать в страну, с 4 тысяч человек в неделю до 6000. Из-за ограничений на въезд около 30 тысяч граждан Австралии не могут вылететь из Британии домой. Многие уже несколько дней по сути живут в аэропорту Хитроу.