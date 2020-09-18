Банк России сохранил ключевую ставку на историческом минимуме

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Банк России на заседании в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Впервые ЦБ снизил ставку до рекордного уровня в июне, а затем еще раз в июле, таким образом пытаясь помочь экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса, карантина и падения цен на нефть. К чему приводит такая политика регулятора?

Центробанк России в сентябре решил пока дальше не снижать ставку. Еще в июне регулятор снизил ее до исторического минимума в 4,5%, а затем в июле побил этот рекорд - до 4,25%.

Восстановление спроса после режима самоизоляции

"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

По мнению регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Кроме того, ЦБ беспокоят дезинфляционные риски, которые, по его оценке, преобладают (дефляция может навредить экономике).

Ускорение мировой и российской экономики замедлится после завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений, введенных из-за Covid-19, считает Банк России. По его прогнозу, годовая инфляция в стране составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ будет оценивать на ближайших заседаниях. Сохранив ставку, Банк России оставил неизменным "голубиный" сигнал, подкрепляя ожидания еще одного смягчения, констатирует Интерфакс.

Курс рубля к доллару и евро не изменился на ожидаемом решении ЦБ.

Аналитики этого ожидали

Паузу в сентябре от ЦБ ждали аналитики: в августе инфляция в годовом выражении достигла 3,6%, при этом из-за ослабления рубля рост цен в дальнейшем может ускориться.

Кроме того, ситуация в экономике постепенно улучшается. В августе этого года промышленное производство по отношению к июлю выросло на 0,5% с учетом эффекта сезонности.

Индексы деловой активности, например, PMI, указывают на то, что бизнес стал в августе лучше оценивать свои перспективы. Это означает, что темпы роста промышленности и экономики могут ускориться.

8 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что у России есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, однако многое будет зависеть от развития ситуации с пандемией и от общего состояния экономики.

"Мы будем оценивать не только когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - добавила Набиуллина.

Как снижение ставки отражается на российской экономике?

Экономисты видят признаки восстановления экономики России. "Ренессанс Капитал" прогнозирует, что темпы падения экономики замедлятся до 4% в третьем квартале и до 2% во втором квартале. По данным Росстата, во втором квартале падение составило 2%. В банке считают, что еще одного карантина в России не будет.

Причем экономика будет восстанавливаться благодаря внутреннему потреблению, прогнозируют в банке.

Уже сейчас видно, что в результате действий ЦБ экономика России сократилась не так сильно, как прогнозировал сам Центробанк и минэк, поясняет глава Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов. Хотя он оговаривается, что влияние действий ЦБ по снижению ставки будет ощущаться не сразу.

Снижение ключевой ставки обычно приводит к снижению ставок по кредитам. Действительно, данные ЦБ показывают, что средние ставки по всем видам кредитов серьезно снизились. Если в апреле кредит на период до 1 года можно было взять в среднем под почти 14,9%, то в июле - под 14%.

С одной стороны, это оживляет спрос, который уже в течение многих лет заставляет российскую экономику расти.

Правда, пока по статистике не видно, чтобы население активно брало кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года в России было выдано всего 9,2 млн потребкредитов - это на 27% ниже, чем за такой же период прошлого года. Однако где-то с мая количество выданных кредитов каждый месяц растет.

НБКИ также отмечает, что в июле начал восстанавливаться спрос на автомобили в кредит. Кроме того, россияне активно берут ипотечные кредиты.

В агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) отмечают, что рост розничного кредитования поддержал потребительский спрос. В Росбанке считают, что экономика довольно быстро начала восстанавливаться в июне-июле.

Россияне забирают деньги из банков

Но у мягкой монетарной политики есть своя отрицательная сторона: снижаются ставки по вкладам, и в целом сберегать становится менее выгодно.

"С точки зрения ставок по депозитам тут история тонкая: люди могут начать переходить в другие виды активов, у них есть потенциальная возможность начать присматриваться к более рискованным активам типа акций или думать о валюте как о возможном эффекте для дальнейшей динамики рубля", - рассуждает Шибанов в беседе с Би-би-си.

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, в августе 33% респондентов высказались за то, чтобы вложить средства в банки, а 46% рекомендовали бы забрать вклады. Индекс доверия банковским вкладам с начала года также снизился, отмечают социологи.

Еще в июле средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России упала до рекордно низкой отметки в 4,63%, а месяцем ранее Центробанк сообщал о том, что вклады физлиц в российских банках сократились на 104 млрд рублей, а с начала года - на 594 млрд рублей.

Как отмечалось в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, около 30% россиян намерены забрать свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам.

Менее привлекательными становятся не только вклады в банках, но и российские долговые бумаги.

Старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева полагает, что если ЦБ четко даст понять, что ключевая ставка больше не будет снижаться, то это может стимулировать выход нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ), что в свою очередь может привести к дальнейшему ослаблению рубля. "Этого [выхода нерезидентов из ОФЗ] ЦБ точно не хочет и будет поддерживать тлеющую надежду на дальнейшее снижение", - отметила она в разговоре с Би-би-си.

Когда ставка ЦБ достигнет "дна"?

Многие экономисты сходятся во мнении, что до конца года размер ставки может опуститься до 4%. Так, по прогнозам Альфа-банка, ЦБ может снизить ставку в этом году еще один раз - на заседании в декабре.

"После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков", - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

При этом, по прогнозам Орловой, в 2021 году ЦБ может продолжить снижение ставки и опустить ее до 3,5% к середине года.

Аналитики Газпромбанка тоже полагают, что до конца текущего года ключевая ставка ЦБ опустится до 4%.

"На наш взгляд, пауза в смягчении политики не означает, что цикл снижения ставок завершен. Мы ожидаем, что регулятор вернется к смягчению ДКП, как только напряженность на внешних рынках ослабнет", - говорится в отчете банка.

В Совкомбанке отмечают еще один важный фактор, который может повлиять на траекторию ставки в будущем - это санкционные риски. 3 ноября в США пройдут выборы президента, а значит, может усилиться санкционная риторика. Кроме того, риски новых санкций могут вырасти из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

На прошлой неделе ЦБ сообщил о намерении публиковать траекторию ключевой ставки, об этом говорилось в проекте регулятора "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики".

Как пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин, публикация развернутого макроэкономического прогноза начнется в 2021 году, и в него, среди прочего, будет включен прогноз по ключевой ставке. По словам Заботкина, публикацией траектории ключевой ставки уже занимаются другие центральные банки, на которые Банк России будет ориентироваться при выборе формата.

Центральные банки во многих странах мира в ответ на кризис снижают ставки и запускают программы стимулирования экономики. В частности, еще в марте на понижение уровня ключевой ставки решились американская ФРС, Банк Англии, центробанки Южной Кореи и Австралии.