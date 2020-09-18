Коронавирус в России: число новых случаев растет и в стране, и в Москве

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В России число выявляемых за сутки случаев уже приблизилось к шести тысячам. В стране этот показатель достиг уровня июля, в Москве - июня. Лекарства от него можно будет купить в аптеке и лечиться дома. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рост пятый день подряд

Число регистрируемых новых случаев Covid-19 продолжает расти пятый день подряд и вплотную приблизилось к отметке 6 тысяч. Суточный прирост вернулся к уровню конца июля. Он наибольший после 20 июля, когда было выявлено 5 940 заражений (21 июля - 5 842).

За последние сутки в России выявлено 5 905 заболевших, сообщает оперативный штаб. Накануне было 5 762 новых случая, в среду - 5 670, во вторник - 5 529, в понедельник - 5 509. Больше 5 тыс. случаев в России фиксируют каждый день с 4 сентября.

За последние сутки в стране умерли 134 пациента с Covid-19 (накануне было 144).

С начала пандемии в России официально зарегистрировано 1 091 186 случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 195 человек. Вылечились - 901 207. Россия занимает четвертое место по числу заразившихся. В мире число заражений к пятнице превысило отметку 30 млн.

Рост случаев в Москве

В Москве число новых случаев впервые с июня преодолело планку в 800 человек - за сутки в городе выявлено 805 новых случаев. Планку в 700 зараженных столица пересекла всего три дня назад, 15 сентября, до этого суточный прирост приближался к этой цифре, но не превышал ее.

Это наибольший показатель с 26 июня, когда в столице России зарегистрировали 813 заболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже не в первый раз связал рост числа выявляемых в городе случаев заражения с увеличением количества проводимых тестов. Ранее власти объясняли ухудшение статистики началом учебного года и возвращением людей из отпусков.

При этом Собянин порекомендовал руководителям предприятий по возможности продлить дистанционный режим работы, а людям старшего возраста - оставаться дома. А еще в Москве отопление включат раньше, чем обычно, чтобы москвичи не простужались, пообещал мэр.

Чем лечить коронавирус дома

Минздрав России тем временем разрешил лечить амбулаторных пациентов с Covid-19 - то есть тех, кто остается дома, двумя препаратами, которые можно будет купить в аптеках.

Минздрав внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов - "Арепливир" и "Коронавир". "Арепливир" может поступить в аптеки 21 сентября, пишет ТАСС.

Это препараты с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир".

Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в больницах.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Препараты на его основе выпускаются и в России.

Что с вакциной

В сентябре в России на добровольцах начали испытывать первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную в центре им. Гамалеи. Это третий этап клинических исследований. И уже осенью ожидается, что прививки начнут делать не только добровольцам (среди них был и мэр Собянин), но и людям из группы риска - врачам, педагогам и так далее.

Прививки с вакциной "Спутник V" получили уже 800 человек. Побочные эффекты от вакцины наблюдаются, но это нормально, серьезных "побочек" нет, заявил Интерфаксу директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас около 800 человек провакцинировано, у части из них плацебо. Получается, около 600 человек в рамках исследования уже провакцинировано, всех подряд, серьезных "побочек" нет. Проявляющиеся температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения - у 14-15% - для любой вакцины это нормально", - сказал Гинцбург.

На стадионы возвращают гостевых болельщиков

Чемпионат России по футболу был доигран летом после перерыва, связанного с пандемией, и идет сейчас, но по-прежнему действует ограничение - не больше определенного числа зрителей и только из числа болельщиков команды, на чьем стадионе проходит матч.

Теперь же комитет Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками рекомендовал вернуть гостевые квоты для фанатов на матчах Российской премьер-лиги, говорится в сообщении на сайте РФС.

"По итогам заседания было принято единогласное решение о целесообразности возвращения гостевых квот билетов в размере до 10% от билетной программы, а также о необходимости использования гостевых секторов для активной поддержки болельщиков", - сказано в заявлении.