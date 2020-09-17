Мигрантов из сгоревшей Мории перевозят в новый лагерь. Многие туда не хотят

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После пожара в лагере мигранты ночевали в палатках

Полиция греческого острова Лесбос перевозит мигрантов из сгоревшего в ночь на 9 сентября лагеря Мория в созданный неподалеку временный палаточный городок Кара-Тепе. Многие мигранты отказываютя ехать в лагерь.

Сотрудники одеты в защитные костюмы, поскольку незадолго до пожара у 35 обитателей Мории был обнаружен коронавирус.

С женщинами и детьми работают 70 женщин-полицейских.

Утром в четверг на новом месте обосновались примерно 1800 человек из 12 с лишним тысяч, населявших Морию. Многие не желают оставаться на Лесбосе, надеясь попасть в Европу, прежде всего, в Германию.

В среду четырем соискателям статуса беженца из Афганистана было предъявлено обвинение в поджоге Мории.

Погорельцы неделю спали на земле в окрестностях своего бывшего лагеря, испытывая нехватку еды и воды.

Рано утром во вторник их начали будить и сообщать, что надо перебираться в другое место. На видео, снятом на месте события, видны женщины-полицейские в белых защитных костюмах, разговаривающие с мигрантами.

Перед тем, как войти в Кара-Тепе, всех тестируют на коронавирус. За несколько часов были дополнительно выявлены 56 больных Covid-19.

Власти говорят, что постараются изолировать их. Представитель полиции заявила агентству Франс пресс, что операция нацелена на охрану общественного здоровья.

Пожар на прошлой неделе вспыхнул после того, как часть из 35 выявленных носителей коронавируса отказалась идти в изолятор.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие мигранты не хотят возвращаться в заново отстроенный лагерь

Во время перевозки мигрантов "Врачи без границ" написали в "Твиттере", что греческие полицейские не пускают их в развернутый ими на острове госпиталь.

Спустя несколько часов они сообщили, что такая возможность была предоставлена, но выразили беспокойство в связи с тем, что не смогли участвовать в операции.

В Мории находились граждане 70 стран, абсолютное большинство из которых составляли афганцы.

Правительство Германии согласилось принять 408 семей, получивших статус беженцев. Это 1553 человек.

Ранее Германия уже заявила, что примет 150 несовершеннолетних, живших в Мории без родственников.

Греческие власти перевезли 400 детей с Лесбоса на материк. В прошлую пятницу 10 стран ЕС согласились распределить их между собой, но детали плана пока неизвестны.

После 2015 года число нелегальных мигрантов, в том числе беженцев из зон боевых действий, прибывающих на греческие острова, существенно сократилось, но лагеря остаются переполненными.

Греция и Италия, первыми встречающие наплыв мигрантов, неоднократно критиковали другие государства Евросоюза за нежелание разделить с ними бремя.