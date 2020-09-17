Лионель Месси станет торговой маркой. Он выиграл тяжбу с производителем велосипедов

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Европейский суд постановил, что футболист Лионель Месси имеет право зарегистрировать свою фамилию в качестве торговой марки.

Высшая судебная инстанция Евросоюза, решения которой не подлежат обжалованию, отклонила возражения испанского производителя велосипедов Massi, поддержанные Европейским бюро по интеллектуальной собственности.

Нападающий и капитан клуба "Барселона", а по мнению многих, лучший футболист мира, попытался превратить свою знаменитую фамилию в бренд спортивной одежды еще в 2011 году.

Компания Massi тогда возразила на том основании, что созвучие запутает потребителей.

Однако Европейский суд решил, что имя Месси слишком известно, чтобы его можно был спутать с чем-либо.

Дорогие имена

Месси - далеко не первый большой спортсмен, решивший конвертировать славу в коммерческий успех.

Самый известный и удачный проект такого рода - марка одежды Lacoste, которую основал после ухода из спорта в 1933 году десятикратный победитель турниров Большого шлема француз Рене Лакост. Ее фирменный знак - маленький крокодильчик. Рене Лакоста в теннисных кругах прозвали Аллигатором за напористую игру.

Другой великий теннисист, швед Бьорн Борг, выпускает под своим именем мужское и женское белье, обувь и аксессуары, футболист Дэвид Бекхэм - спортивную одежду и парфюм, вечный соперник Месси Криштиану Роналду - одежду и белье, 18-кратный олимпийский чемпион по плаванию Макл Фелпс - специальные плавательные костюмы, звезда американского баскетбола Майкл Джордан - кроссовки.

Теннисистки Серена и Винус Уильямс зарегистрировали торговые марки одежды Aneres (имя "Серена", написанное наоборот), и EleVen.

Мария Шарапова, слегка изменив свою фамилию, создала бренд дорогих конфет Sugarpova.

Зарегистрировали свои фамилии, имена или инициалы в качестве торговых марок и российские спортсмены: прыгунья с шестом Елена Исинбаева (спортивная одежда, парфюм, безалкогольные напитки), гимнастка Алина Кабаева (детские игрушки), хоккеисты Павел Буре (часы) и Игорь Ларионов (вино). Правда, эти бренды либо не используются, либо не имеют большой известности.

Не всегда в подобных случаях попытки зарегистрировать торговую марку были успешными.

В прошлом году футбольный клуб "Ливерпуль" пытался зарегистрировать свое название как торговую марку, однако ему отказали на основании того, что Ливерпуль - это широко известное название города, имеющее важное географическое значение.

Отказ поддержало объединение болельщиков клуба, заявившее, что это название целиком принадлежит городу и его жителям. "Мы все должны иметь право использовать это название свободно, не боясь, что в почтовый ящик придет письмо от юристов".

Подобные заявки подали клубы "Челси" и "Тоттенхэм Хотспурс", и хотя эти названия тоже основаны на географических топонимах, в данных случаях торговые марки были зарегистрированы.