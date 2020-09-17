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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил об отставке. Главой региона его впервые назначил еще Борис Ельцин. Вероятно, Савченко перейдет на работу в Совет Федерации.

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (в правительстве региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Савченко.

22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении 70-летнего Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

Евгений Савченко впервые возглавил Белгородскую область в 1993 году. Тогда он был назначен главой региона первым президентом России Борисом Ельциным. Предыдущего главу областной администрации Виктора Берестового Ельцин после разгона Верховного Совета снял с формулировкой "за систематическое невыполнение указов президента и правительства".

Впоследствии Савченко трижды участвовал в губернаторских выборах до их отмены в 2004 году. В 2007 году его кандидатуру вносил на утверждение белгородской облдумы Владимир Путин.

После восстановления губернаторских выборов в 2012 году он еще дважды избирался главой региона.

Савченко принадлежит рекорд по пребыванию на посту губернатора российского региона - 26 лет и 11 месяцев. До сих пор он оставался единственным губернатором, занимавшим пост еще при Ельцине.

Сообщения о его возможной отставке появлялись еще в начале 2017 года, но той же осенью он благополучно переизбрался. Полномочия Савченко истекали в 2022 году.

Кто сменит Савченко?

Во время совещания, на котором Савченко объявил об отставке, он представил чиновникам Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем губернатора, отмечает Интерфакс. По данным местных СМИ, Буцаев может сменить Савченко на посту главы Белгородской области до выборов в 2021 году.

Буцаеву 43 года. Работал советником губернатора Московской области, министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья. В феврале 2019 года был назначен директором Российского экологического оператора, в ноябре был отправлен в отставку.