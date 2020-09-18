Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Особенно активно коронавирус сейчас распространяется в Индии

Университет Джонса Хопкинса заявил, что во всех странах мира коронавирусом заболели уже больше 30 млн человек. По последним данным, более 944 тысяч пациентов скончались, при этом с начала пандемии Covid-19 выздоровели 20,4 млн заболевших.

Наиболее пострадавшими странами по-прежнему остаются США, Индия и Бразилия, однако в последние недели инфекция начала с новой силой распространяться в Европе.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что в европейских странах число заболевающих людей уже превысило показатели марта, когда пандемия достигла первого пика. Многие страны задумались о возвращении более жестких карантинных мер, в том числе новые ограничения с пятницы вводятся в Англии. Вот как ситуация вокруг пандемии в мире выглядела по итогам четверга.

Заболевание также распространяется в России - суточный прирост новых случаев Covid-19 здесь растет четвертый день подряд. В числе тех, кто заразился коронавирусом - всемирно известная оперная певица Анна Нетребко. Россия остается на четвертом месте в мире по числу заболевших - по официальным данным, здесь 1,085 млн случаев заболевания, более 19 тыс. человек умерли.

ОБСЕ расследует нарушения в Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила специальную группу для расследования нарушений прав человека во время президентских выборов в Беларуси.

Оппозиция, которую в четверг поддержал Европейский парламент, не признает победы Александра Лукашенко и считает результаты голосования фальсифицированными.

Правообладатель иллюстрации Reuters/tut.by Image caption Александр Лукашенко заявил, что закрывает границы

Уже больше месяца в стране не стихают многочисленные акции протеста, участников которых задерживают, противники Лукашенко также говорят о массовых избиениях и пытках.

Лукашенко в четверг заявил, что закрывает границы страны с западными странами и укрепляет границу с Украиной. Однако вечером представители Литвы и Польши сообщили, что пограничные переходы пока работают в обычном режиме.

По данным министерства иностранных дел Дании - одной из стран, предложивших создать миссию, результаты расследования ОБСЕ будут обнародованы в течение шести-восьми недель.

Глава датского МИДа Йеппе Кофод заявил, что задача миссии - "привлечь к ответственности белорусские власти, которые виновны в грубом нарушении права народа Беларуси на свободные и честные выборы, основные свободы человека и соблюдение верховенства права".

Кроме Дании, создание комиссии поддержали еще 16 стран: Бельгия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Великобритания, Чехия и США.

Впрочем, следователей ОБСЕ в Беларусь, скорее всего, не пустят, и им придется собирать информацию дистанционно. Официальный Минск не пригласил представителей организации на президентские выборы и неоднократно отказывался организовать визит главы ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы.

Посмотрите, что говорил Лукашенко в четверг о результатах выборов и как он объяснил свое решение о закрытии границ. Он выступал на на женском форуме "За Беларусь".

Media playback is unsupported on your device "Мы не станем на колени". Лукашенко объявил о закрытии границ

Кипр может заблокировать санкции ЕС против Лукашенко

По сообщению европейских журналистов, власти Кипра готовы заблокировать санкции Европейского союза против режима Александра Лукашенко, если ЕС не согласится применить аналогичные меры против Турции.

Как передают агентство Рейтер и газета Guardian cо ссылкой на свои дипломатические источники, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, надеясь утвердить новые меры против Минска, однако Кипр пока выступает против. Поскольку все решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, для них требуется согласие всех без исключения стран-членов, даже самых маленьких.

Правообладатель иллюстрации Reuters/tut.by Image caption Участница демонстрации в Минске показывает фото пострадавших во время протестов

Рейтер цитирует неназванного дипломата из Кипра, который утверждает, что у его страны "нет альтернативы".

"Мы ничего не имеем против введения санкций против Беларуси, но с нашей точки зрения мы достигли политического понимания, что два процесса будут идти параллельно", - говорит дипломат.

Кипр настаивает на введении санкций против турецких компаний и чиновников из-за решения Анкары начать добычу газа и нефти около побережья острова. Напряжение в этом регионе в последние месяцы нарастает, в противостоянии принимают участие боевые корабли Турции, а также Греции и Франции. В середине августа мы подробно рассказывали о ситуации.

Guardian поговорил с неназванным европейским дипломатом, по словам которого Кипр "фактически взял в заложники санкции против Беларуси". По информации издания, ЕС планировал запретить въезд и заморозить активы 40 представителей белорусской власти, таким образом вдвое расширив нынешний санкционный список.

О том, какие именно санкции планировало руководство ЕС, в августе рассказывал наш европейский корреспондент Юри Вендик.

Тихановская выступит на дебатах в Совете по правам человека ООН

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, заявившая о победе на выборах, выступит в Совете ООН по правам человека по видеосвязи. Она примет участие в экстренных дебатах о ситуации в Беларуси, которые этот орган решил провести в Женеве по инициативе Европейского союза.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявила, что дебаты необходимы, поскольку из Беларуси поступают сообщения "о похищениях людей, так или иначе связанных с оппозиционным движением". "Журналистов, которые освещают протесты, тоже задерживают и преследуют", - цитирует ее сайт ООН.

Тихановская сообщила, что ее при помощи угроз вынудили покинуть территорию Беларуси и выехать в Литву, где она сейчас живет.

Израиль вводит карантин

В Израиле вступает в силу общенациональный карантин, введенный властями страны на три недели из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать в период, когда отмечаются самые важные религиозные праздники - еврейский новый год Рош Ха-Шана (он приходится на эту пятницу) и Йом-Кипур.

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Меры, введенные в Израиле:

В помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице - не более 20 человек, визиты в гости запрещаются;

Закрываются школы и торговые центры;

Жители страны могут удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу, покупки еды и занятий спортом;

Тем временем на границе с Украиной остаются несколько сотен израильских хасидов, которые намеревались отпраздновать новый год в Умани, на могиле раввина Нахмана. Из-за пандемии Киев закрыл для них границы, скандал уже привел к дипломатической перепалке между властями Украины и Беларуси, с территории которой пытаются въехать паломники.

50 лет со дня смерти Джимми Хендрикса

В пятницу исполняется ровно 50 лет со дня смерти одного из величайших рок-гитаристов всех времен Джими Хендрикса, скончавшегося от передозировки наркотиков 18 сентября 1970 года. Ему было 27 лет.

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Последние годы жизни Хендрикс провел в гастролях по всему миру, однако единственным его постоянным домом была квартира на самом верхнем этаже в лондонском районе Мейфэр. В этом же здании более чем тремя столетиями ранее жил английский композитор Георг Фридрих Гендель. Сейчас в этом доме находятся два музея, посвященные жизни этих двух великих, но очень разных музыкантов.

Как отравили Навального

В четверг стали известны новые подробности об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Издание "Проект" и соратники главы Фонда борьбы с коррупцией предполагают, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" могло быть нанесено на пластиковую бутылку с водой, из которой Навальный пил в томской гостинице Xander.

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В "Инстаграме" Навального также появилось видео, на котором сотрудники ФБК собирают улики в его гостиничном номере и в том числе пакуют пластиковую бутылку.

Директор фонда Иван Жданов сообщил в интервью Русской службе Би-би-си, что сотрудники правоохранительных органов изъяли одежду, в которой госпитализировали Навального. Мы рассказывали о том, что известно о новой версии отравления.

Россия отрицает, что Навальный был отравлен "Новичком", как утверждают власти Германии и еще двух европейских стран, проводивших тесты. Москва также требует, чтобы Берлин предоставил ей образцы анализов и другие доказательства применения против оппозиционера химического оружия. Однако Германия передала их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Россия.

Наш корреспондент Ольга Ившина спросила у экспертов по химоружию, каким образом российские власти могут получить доступ к этим данным.

Парнас признан виновным в махинациях

Федеральный суд в Манхеттене признал выходца из СССР Льва Парнаса виновным в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму, превышающую 2 млн долларов.

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Бизнесмен получил широкую известность в прошлом году, став одним из главных действующих лиц в процедуре импичмента президента США. Парнас и его деловой партнер Игорь Фруман были уличены в попытке заставить украинские власти начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. По поручению личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани они также пытались найти компромат на посла США на Украине Мэри Йованович.

В прошлом году Парнасу были предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве и нарушении правил финансирования избирательных кампаний. На этот раз бизнесмена и его партнеров - Дэвида Корреа и Андреа Кукушкина, обвинили в присвоении денег вкладчиков, вложивших средства в анонсированный бизнесменами стартап Fraud Guarantee. По совокупности обвинений Парнасу и его партнерам грозит до 20 лет лишения свободы.

Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывает о том, кто такие Парнас и Фруман и как они попали в скандал с "Украинагейтом".

Путин, Трамп и Лукашенко получили "Шнобеля"

В США в 30-й раз были вручены Шнобелевские премии - шуточные научные награды для авторов исследований, полезность или практическая ценность которых не представляется очевидной. В этом году из-за пандемии коронавируса у премии появились очень необычные лауреаты - президенты нескольких стран мира, в том числе Владимир Путин, Дональд Трамп и Александр Лукашенко.

Правообладатель иллюстрации Annals of Improbable Research Image caption Настоящий лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм (в нижнем левом углу) готовится вручить Шнобель премию Стефану Реберу (в верхнем ряду в центре) и его коллегам

Впрочем, в большинстве других категорий премии, как обычно, получили вполне серьезные ученые, принявшие участие в несколько необычных исследованиях. В том числе они изучали, что будет, если заставить аллигатора подышать гелием, и насколько эффективным может быть нож, сделанный из фекалий. Прочитайте наш обзор, чтобы узнать, зачем исследователям понадобились такие фокусы и какие именно заслуги Путина оценил Шнобелевский комитет.

Кто и как следил за Навальным

Один из основателей проекта "Важные истории" (Istories) Роман Анин рассказывает о том, как ФСБ в течение многих лет пристально следило за Алексеем Навальным. Как пишет автор публикации, за оппозиционером и его коллегами и друзьями велась практически тотальная слежка - не только наружное наблюдение, но и скрытое проникновение в посещаемые ими помещения, "прослушка", взлом электронной переписки и так далее.

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По данным "Важных историй", "разрабатывать" Навального российские спецслужбы начали примерно в 2008-2010 году. Тогда он набирал популярность как блогер, рассказывающий о коррупции в российских госкомпаниях. Издание напоминает, что Навальный начал с тактики "гринмейла" - он покупал небольшие пакеты акции компаний, а затем, на правах миноритарного акционера, требовал документации о действиях компании и решениях ее руководства.

На Западе подобная практика применяется регулярно, но в России это сразу же привлекло внимание спецслужб, в частности, шестого отдела управления "К" ФСБ, который позже сопровождал все уголовные дела против Навального.

Со временем шестой отдел как бы "захирел", пишет издание, и стал заниматься обыденными делами. В этот момент к разработке Навального присоединилось еще одно подразделение ФСБ - управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ). Это управление входит в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) ФСБ России.

С одной стороны, УБТПЭ борется с терроризмом, и его сотрудники в рамках этих операций рискуют своей жизнью. Но в том же УБТПЭ есть отделы, которые превратились в органы подавления инакомыслящих, пишет Анин. "За последние 10 лет на разработку Алексея Навального и его коллег из ФБК было брошено столько сил и средств, сколько, пожалуй, не затрачивалось на поимку самых опасных террористов", - заключает автор расследования.

Прощай, нефть?

Если бы 2020 год был обычным, то нефтяники поздравляли бы друг друга с тем, как они хорошо обеспечивают энергетические нужды человечества и будут это делать и в будущем, пишет Клайд Рассел в своей колонке для агентства Рейтер.

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Но нефтедобывающие компании осознают, что с точки зрения спроса на нефть настолько тяжелого для них кризиса не было уже много десятилетий. Кроме того, на данный момент никому не известно, как будут развиваться события дальше.

Эксперты раскололись на два лагеря. Одни считают, что закат нефте- и газодобывающей промышленности несомненно начался, так как в рамках борьбы с изменением климата все больше стран переходят на возобновляемые источники энергии. Другие убеждены, что учитывая рост населения и экономики, в особенности в Азии и Африке, где все больше людей присоединяются к среднему классу, спрос на традиционные энергоносители останется по меньшей мере стабильным, если не будет расти.

Проблема нефтедобывающей промышленности состоит в том, что никто не может хотя бы относительно точно предсказать будущий спрос на нефть, учитывая, например, тот факт, что никому не известны будущие экономические последствия пандемии Covid-19.

Представители нефтедобывающих компаний сейчас начинают повторять аргументы угледобывающих компаний, которые еще недавно говорили, что уголь очень дешев по сравнению с любыми альтернативами, а кроме того, те же люди приуменьшали опасность изменения климата. Но с тех пор возобновляемые источники энергии стали дешевле угля, а сжиженный газ догоняет их с точки зрения дешевизны.

Image caption Бахов занимался плаваньем, рукопашным боем и нравился многим школьницам

Наш корреспондент Олеся Герасименко рассказывает о страшной истории исчезновения смоленского школьника Влада Бахова, которого почти год искали спасатели, военные, полиция и колдуньи. Дело о его исчезновении называют "смоленским Твин-Пиксом".

Помните историю о том, как белорусский милиционер ударил женщину, которая снимала его мобильным телефоном во время акции протеста в городе Жодино? Этот удар был настолько сильным, что она упала на тротуар. Женщина, которую зовут Наиля, рассказала нам о произошедшем и о том, к каким последствиям для ее здоровья привел этот удар.

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Дайджест готовили Евгений Каневский, Борис Максимов и Кирилл Белянинов