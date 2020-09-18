Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса за поведение на суде над актером Ефремовым

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката за публичную активность, которую он вел, защищая актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. После окончания судебного процесса минюст заявлял о намерении добиваться наказания адвокатов обеих сторон.

О лишении Пашаева адвокатского статуса сообщили в Федеральной палате адвокатов России. "Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты", - сказали РИА Новости в пресс-службе ФПА.

Совет адвокатской палаты Северной Осетии в пятницу рассматривал заключение квалификационной комиссии по дисциплинарному делу в отношении Пашаева. Ранее квалификационная комиссия палаты пришла к выводу о наличии в его действиях дисциплинарного проступка.

"Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - заявил президент ФПА Юрий Пилипенко.

Представление о прекращении статуса Пашаева в адвокатскую палату внесло управление минюста по Северной Осетии. Пашаев в июле говорил в эфире канала "Россия 1", что лишался адвокатского статуса уже трижды.

Минюст также вносил в адвокатскую палату Москвы представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката потерпевших по делу Ефремова - Александра Добровинского.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/Alexander Shcherbak/TASS Image caption Александр Добровинский и Эльман Пашаев

Пашаев в пятницу сообщил, что подал подробную апелляционную жалобу на обвинительный приговор Ефремову. Актер ранее отказался от его услуг и нанял нового адвоката - сообщалось, что им стал Роман Филиппов.

Однако в пятницу в пресс-службе Пресненског осуда Москвы сообщили, что в суд поступила жалоба на приговор от другого адвоката - Владимира Васильева. Он попросил смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы. Ранее об участии Васильева в деле не сообщалось.

Как Пашаев защищал Ефремова

8 сентября Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Обвинение просило приговорить его к 11 годам.

По результатам анализов, взятых после аварии, у Ефремова обнаружили сильное алкогольное опьянение, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Актер до начала суда признавал вину, но на первом же заседании признавать ее отказался. На процессе он говорил, что почти ничего не помнит. Лишь перед началом прений сторон он неожиданно сообщил судье Елене Абрамовой, что вину признает, а в последнем слове раскаялся в случившемся.

Абрамова, однако, посчитала, что Ефремов вину признал лишь частично.

За месяц, который продолжалось разбирательство, адвокаты актера - Пашаев и Елизавета Шаргородская - успели представить судье Абрамовой много версий невиновности Ефремова. По одной из них, в день ДТП его вообще не было за рулем.

Согласно другой версии, которую предлагал Пашаев, Захаров мог погибнуть не от травм, полученных в аварии, а от действий очевидцев происшествия. После удара "Лада" курьера завалилась на бок - обратно на колеса ее поставили прохожие и другие водители. Пашаев пытался доказать, что это, а также поздний приезд "скорой" могли стать непосредственной причиной гибели мужчины.

Кроме того, Пашаев утверждал, что у Ефремова нет проблем с алкоголем. Родственников погибшего адвокат обвинял в корысти и в том, что те "бегают по телеканалам" и не скорбят о смерти главы семьи.

Уже находясь в следственном изоляторе после вынесения приговора, Ефремов сказал правозащитнице Еве Меркачевой, что Пашаев "подставил" его "на эти восемь лет" и что адвокат "обещал одно, а получилось другое".