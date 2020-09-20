Герой "Отеля Руанда" спасал людей от геноцида. Теперь из изгнания он попал в тюрьму

Правообладатель иллюстрации RIB Image caption Русесабаджина не раз критиковал нынешнего президента Руанды Поля Кагаме

Руандиец Поль Русесабаджина, главный герой номинированного в 2004 году на "Оскар" фильма "Отель "Руанда" (его роль сыграл американский актер Дон Чидл) оказался на скамье подсудимых у себя на родине. В четверг ему было отказано в освобождении под залог.

В апреле-июле 1994 года в Руанде произошли события, признанные мировым сообществом геноцидом.

Около 800 тысяч человек из этнического меньшинства тутси были убиты представителями народности хуту при поддержке правительства, также состоявшего из хуту.

Чем известен Русесабаджина?

Русесабаджина, в то время управляющий фешенебельным отелем в столице страны Кигали, сам будучи хуту, укрыл от расправы около 1200 тутси. Он использовал свои связи среди верхушки хуту, но, по оценкам участников событий, все равно рисковал жизнью.

После выхода на экраны фильма "Отель "Руанда" Джордж Буш-младший наградил его президентской медалью Свободы.

С 1996 года Русабаджина жил в эмиграции в Бельгии и США. Он получил бельгийское гражданство и американскую грин-карту.

В начале этого столетия он стал оппонентом авторитарного лидера Руанды Поля Кагаме. Тот сумел добиться экономических успехов, однако подвергается критике за авторитаризм и подавление гражданских свобод.

Придя к власти в 2000 году, Кагаме, благодаря конституционным манипуляциям, имеет право оставаться на посту до 2034 года. На своих четвертых по счету выборах в 2017 году он получил, по официальным данным, 99% голосов. Основные оппозиционные политики давно находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

Власти Руанды и даже некоторые из спасенных Русесабаджиной людей обвиняли его в использовании своей славы в политических целях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Русесабаджину сыграл американский актер Дональд Фрэнк Чидл (слева)

Загадочное исчезновение

29 августа Русесабаджина, находившийся в тот момент в Дубае, исчез и объявился спустя несколько дней в Кигали арестованным и в наручниках. Родные оппозиционера, живущие в Техасе, говорят, что его похитили.

Не внесло ясности и интервью, которое Русесабаджина с разрешения властей дал во вторник New York Times в камере в здании столичного управления полиции, где его содержат, в присутствии своих адвокатов и оперативников в штатском.

По словам политика, некий христианский проповедник из соседней Бурунди пригласил его для выступления перед своей паствой и прислал за ним в Дубай частный самолет. По прилете Русесабаджина увидел у трапа руандийских солдат и, к своему изумлению и ужасу, понял, что оказался не в Бурунди, а в Руанде, где не был 16 лет.

Президент Кагаме заявил, что Русесабаджина, садясь в самолет, понимал, что делает.

По словам журналистов New York Times, Русесабаджина сказал, что говорит свободно, но выглядел подавленным.

Тюремная камера была чистой, над заправленной койкой имелась противомоскитная сетка, что в местных условиях весьма немаловажно. Русесабаджина был одет в гражданские брюки цвета хаки, пиджак и шлепанцы.

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Он сказал, что в первые три дня его держали связанным и не объясняли, где он находится, но затем обращение улучшилось.

По словам Русесабаджины, следователи его практически ни о чем не спрашивали.

Он добавил, что выбрал адвокатов из списка, предложенного властями, но пока доволен их работой.

Официальные обвинения

На заседании суда в понедельник прокуратура официально предъявила Русесабаджине 13 обвинений, включая терроризм, финансирование незаконных вооруженных формирований, убийство, поджог и сговор с целью вовлечения несовершеннолетних в незаконные вооруженные формирования. Если политика признают виновным, ему грозит пожизненный срок.

Русесабаджина - один из основателей Руандийского движения за демократические перемены, обвиняемого правительством страны в связях с повстанческой группировкой "Фронт национального освобождения", которую власти страны считают террористической организацией.

В публичных выступлениях и выложенных в YouTube роликах Русесабаджина с одобрением высказывался о ФНО, но говорит, что никакого участия в планировании и подготовке его акций не принимал, и ответственности за них не несет. Об этом он заявил в суде в понедельник.

Оппозиционер признал, что в свое время перечислил 20 тысяч евро командующему ФНО Каликсту Нзабимане, но утверждал, что помог ему как личному другу, а не в связи с его деятельностью.

В четверг суд отказал Русесабаджине в освобождении под залог, о котором тот просил по медицинским показаниям, и постановил, что он должен оставаться под арестом как минимум следующие 30 суток.

На заседании присутствовали два консульских работника посольства США.

Судья Дороти Янкуриджи заявила, что предъявленные ему обвинения слишком серьезны и что он может принимать необходимые препараты в тюрьме.

66-летний Русесабаджина перенес онкологическое заболевание и страдает проблемами с сердцем и гипертонией.

Адвокаты подсудимого заявили, что обжалуют решение в течение пяти дней.

Основан на реальных фактах

Фильм "Отель "Руанда" режиссера Терри Джордана (на самом деле отель назывался "Тысяча холмов") рассказывает, как его управляющий, просвещенный представитель среднего класса, около трех месяцев укрывал у себя больше тысячи тутси, своих знакомых и случайных людей, используя знакомство с высокопоставленными чиновниками и военными и задабривая их деньгами и элитным алкоголем.

От него потребовались большие усилия и находчивость, чтобы создавать видимость нормальной работы отеля.

В центре сюжета любовь главного героя и его жены, тутси по национальности, и конфликт с давним деловым партнером, ставшим одним из главарей экстремистского ополчения.

Представители проправительственного объединения переживших геноцид "Ибука" обвиняли Русесабаджину в преувеличении своих заслуг и политиканстве на трагедии.