Мозамбик: как джихадисты воюют с коммунистами, ставшими олигархами

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Последние 15 лет ВВП Мозамбика рос в среднем на 6% в год благодаря залежам угля и титана и дешевой гидроэнергии. Но бедность и неравенство в стране только усиливались.

Не помогли и огромные месторождения газа и рубинов, открытые в 2009-2010 годах в провинции Кабу-Делгаду на побережье Индийского океана.

Все выгоды достались верхушке партии ФРЕЛИМО ("Фронт освобождения Мозамбика"), безраздельно правящей страной с момента обретения независимости от Португалии в 1975 году и проводившей однопартийную социалистическую политику.

Новая война

5 октября 2017 года группа вооруженных исламистов захватила и два дня удерживала порт Мосимбоа-да-Прая всего в 60 км от главного центра газодобычи в Пальме. Порт имел важное значение для снабжения и развития газового проекта.

Было установлено, что боевики - не приезжие, а местные жители.

С этого момента насилие начало стремительно разрастаться. За три года по меньшей мере 1500 человек были убиты и 250 тысяч вынуждены бежать из своих домов. Власти утратили контроль над тремя прибрежными районами.

Исламисты захватывали Мосимбоа-да-Прая еще дважды, последний раз 12 августа нынешнего года. С тех пор правительственным войскам, несмотря на все усилия, не удается выбить их оттуда.

Мусульмане составляют 18% примерно 30-миллионного населения Мозамбика, но Кабу-Делгаду - регион преимущественно мусульманский. В последние годы он столкнулся с наплывом как радикальных исламистов, так и христианских миссионеров, связанных с международными гуманитарными организациями.

"Новые имамы", получившие религиозное образование за границей, основывают мечети и учат, что старые проповедники связаны с ФРЕЛИМО и участвуют в коррупции, и что жизнь по шариату будет справедливее.

У них находятся средства, чтобы помогать местным жителям начинать свой бизнес.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси недавно признал, что их притягательность для населения нельзя недооценивать.

Первые вооруженные столкновения между полицией вкупе со сторонниками традиционного ислама и фундаменталистами произошли в 2015 году. Тогда радикалы потерпели поражение и затаились. Как выяснилось, времени они не теряли.

Повторение пройденного

По иронии судьбы, ФРЕЛИМО начал вооруженную борьбу за независимость от Португалии в тех же краях. Первый бой произошел 25 сентября 1964 года в 60 км западнее Мосимбоа-да-Прая.

Марксистское движение привлекало молодых сторонников, используя ту же риторику, что ныне исламисты.

Большим весом в провинции Кабу-Делгаду доныне пользуются два ветерана войны за независимость - Альберто Чипанде и Раймундо Пачинуапа. Тому и другому 81 год, оба входят в высший орган ФРЕЛИМО, Политкомиссию.

Утвердившись у власти, руководство ФРЕЛИМО провозгласило курс на социализм, но в 1992 году резко перековалось в рыночников.

Построенный ФРЕЛИМО капитализм оказался сильно коррумпированным. В ходе быстрой приватизации сотни предприятий достались партфункционерам и высокопоставленным военным. Контракты, концессии и кредиты распределялись теневым образом. Два видных разоблачителя злоупотреблений в начале нулевых годов были убиты.

Когда в 2009 году вблизи Монтепеза в провинции Кабу-Делгаду открыли одно из крупнейших в мире месторождений рубинов, местные жители принялись самостоятельно искать их, и кое-кто успел разбогатеть. Но через год концессию на разработку получил Раймундо Пачинуапа в партнерстве с местной "дочкой" британской компании Gemfields Group Ltd.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мусульмане составляют 18% примерно 30-миллионного населения Мозамбика

Мелких старателей попросили удалиться. В ходе развития месторождения снесли деревню. Мозамбикский филиал Gemfields говорит, что действовал в полном соответствии с местными законами и построил для переселенцев 105 домов. Тем не менее, 273 человека обратились в британский суд. В порядке урегулирования спора материнская компания выплатила им 7,5 млн долларов.

Через год в тех же местах открыли крупное газовое месторождение. Отчуждение земли приняло еще больший масштаб. Правозащитная и экологическая группа Justica Ambiental утверждает, что предложенные компенсации не были адекватными.

Раньше местные жители обрабатывали землю мотыгами и рыбачили на утлых лодках, но после открытия газа остались вовсе без работы.

Молодежь, окончившая школу и надеявшаяся, что благодаря приходу цивилизации сможет жить лучше, чем родители, оказалась разочарована. Работа в строительстве и газодобыче нашлась лишь для 2,5 тыс. мозамбикцев, и то в основном не уроженцев Кабу-Делгаду.

Западные политики и финансовые аналитики, ранее требовавшие от правительства Мозамбика прозрачного управления и борьбы с бедностью, после открытия газа стали делать упор на его открытости для зарубежных инвестиций.

В 2019 году ФРЕЛИМО лишь мягко попеняли на нарушения в ходе очередных выборов.

17 июля 2020 года американские и британские банки одобрили заем в 14,9 млрд долларов, который пойдет в основном на закупку оборудования в США и Соединенном Королевстве.

Война разгорается

Эти обширные планы сейчас под угрозой из-за джихадистских выступлений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мосимбоа-да-Прая оккупирована боевиками с середины августа

Изначально, по оценкам специалистов, конфликт был чисто внутренним. Ключевую роль в обучении и руководстве партизанами играли люди, прежде получившие подготовку в рядах мозамбикской армии и полиции.

Теперь конфликт интернационализируется. Радикалы, по имеющимся данным, присягнули на верность организации "Исламское государство" (запрещена в России) и берут уроки как военного дела, так и религии у иностранных инструкторов.

Правительство, со своей стороны, наняло южноафриканских военных вертолетчиков и ведет переговоры с той же ЮАР, Францией и США о военной помощи, включая морское патрулирование побережья, чтобы пресечь связи повстанцев с Ближним Востоком.

"Рука Москвы"?

Осенью прошлого года СМИ писали, что в операциях в Кабу-Делгаду на стороне правительственных сил участвуют 200 российских наемников из "ЧВК Вагнера", и семь из них были убиты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За последние несколько лет тысячи жителей Кабу-Делгаду покинули свои дома и лишились доходов

"ЧВК Вагнера" не имеет официального статуса. Представители российских властей неоднократно отрицали ее существование, указывая при этом, что по существующему законодательству граждане РФ имеют право в частном порядке участвовать в боевых действиях за рубежом.

Немецкая газета Bild писала со ссылкой на свои источники в бундесвере, что в компании служит порядка 2,5 тыс. человек с военной подготовкой. Петербургское интернет-издание "Фонтанка" утверждало, что за свою работу они получают от 160 до 240 тыс. рублей в месяц.

Руководителем компании СМИ называют 50-детнего Дмитрия Уткина, бывшего офицера 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ, дислоцированной в Псковской области. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США, в списке американского минфина указано: "Связан с частной военной компанией Вагнера".

СМИ связывают "ЧВК Вагнера" также с предпринимателем Евгением Пригожиным, считающимся "человеком Путина". Сам он эту информацию отрицает.

Бойцы ЧВК, по информации журналистов и правозащитников, воевали и обучали местные формирования на востоке Украины в 2014 году, в Сирии, Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) при невыясненных обстоятельствах были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, собиравшиеся расследовать деятельность "ЧВК Вагнера" в этой стране.

29 июля в Беларуси были задержаны и через две недели отпущены на родину 32 гражданина России, являвшихся, по утверждению местного КГБ, сотрудниками "ЧВК Вагнера".

Александр Лукашенко, назвавший их "бандитами", связывал приезд "вагнеровцев" с предстоявшими президентскими выборами. Российские СМИ предполагали, что они направлялись транзитом в какую-то третью страну.