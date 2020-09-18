Беларусь: Совет по правам человека ООН заслушал Тихановскую. Она просила международного вмешательства

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Светлана Тихановская была главным оппонентом Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах

Оспаривающая итоги президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская выступила с видеообращением к Совету по правам человека ООН, потребовав от властей своей страны прекратить применение силы в отношении протестующих и провести свободные и честные президентские выборы. Тихановская была главным оппонентом Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах, после которых она была вынуждена покинуть страну.

Лидер белорусской оппозиции заявила, что ситуация в Беларуси требует международного вмешательства. Противодействие нарушениям прав человека не равносильно вмешательству во внутренние дела, подчеркнула она, отметив, что мирных демонстрантов незаконно задерживали, избивали и насиловали за то, что они не доверяют официальной версии о победе Лукашенко

"Наши требования просты, и они полностью соответствуют основным международным законам. Мы требуем немедленно прекратить насилие в отношении мирных граждан. Мы требуем немедленного освобождения политических заключенных ", - сказала Тихановская в видеообращении на английском языке.

Также она потребовала пустить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы задокументировать злодеяния, совершенные режимом. Тихановская при этом подчеркнула, что готова вступить в диалог с существующими властями и найти мирное решение по выходу из кризиса.

Постоянный представитель Беларуси при штаб-квартире ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить демонстрацию ее видео.

"Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым", - цитирует его слова ТАСС.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить трансляцию видео Тихановской

Он заявил, что Минск опровергает все обвинения в сексуальном насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии по поводу политически мотивированных арестов.

"Практически все протестные акции не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий. При этом речь не идет о запрете права на мирный протест, но о порядке его осуществления. Таким образом, участники также нарушали закон. Отсюда тысячи задержанных. Несмотря на обратные утверждения оппонентов власти, протестные акции в период с 9 по 12 августа не всегда носили мирный характер", - цитирует ТАСС лояльного Лукашенко дипломата.

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Перед выступлением Тихановской слово было предоставлено спецдокладчику ООН по Беларуси Анаис Марен, что тоже вызвало возражение со стороны Амбразевича. Позицию Беларуси поддержали Россия, Венесуэла и Китай.

Марен заявила, что с момента проведения выборов в Беларуси были арестованы 10 тыс. человек. Она отметила, что большинство из них впоследствии освободили, но потребовала отпустить всех, кто был задержан по политическим мотивам.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жители Беларуси продолжают выходить на протесты

Также на заседании Совета по правам Человека ООН выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предостерег Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и тем самым дестабилизируют ситуацию в регионе в целом, говорится на официальной странице МИД Украины в "Фейсбуке".

Он отметил, что Украина считает недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси и призвал следить за ситуацией в стране с помощью международных механизмов защиты прав человека.

"Разрывается сердце, когда смотришь видеокадры того, как наших близких соседей избивают и беспорядочно задерживают на улицах их родных городов", - сказал он.

Россия признала итоги президентских выборов в Беларуси, поддержав Александра Лукашенко в качестве легитимного президента. Москва по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников российских силовых структур, который был отправлен к границе с Беларусью. 14 сентября на встрече Путина и Лукашенко в Сочи было решено отвести силовиков от границы.