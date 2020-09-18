Студенты Таиланда устали от монархии и военных. Они готовятся к крупнейшей акции протеста

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Лидеры протестов в Таиланде собираются устроить в субботу крупнейшую за многие годы антиправительственную демонстрацию с требованием внести поправки в Конституцию и реформировать монархию, которая, по их мнению, не отвечает требованиям современного общества.

Они также хотят оказать давление на премьер-министра страны с целью вынудить его уйти в отставку и положить конец доминированию военных в политике Таиланда.

В чем причина протестного движения?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король Таиланда до сих пор считался непререкаемым авторитетом

После окончания эпохи абсолютизма в Таиланде в 1932 году в стране сохраняется монархия. Сейчас там правит король Маха Вачиралонгкорн Рама Х, который пользуется поддержкой военных. Он сказочно богат, и его мнение до сих пор считается основополагающим во многих вопросах.

Военные, провозглашающие себя поборниками Конституции и сторонниками монархии, уже много раз свергали гражданское правительство страны под предлогом сохранения стабильности. Последний такой случай произошел в 2014 году, когда было свергнуто законно избранное правительство Йинглак Чиннават.

Протесты против засилья военных продолжаются в Таиланде уже несколько десятилетий, но если раньше они часто сопровождались насилием, то участники новой волны настаивают, что намерены действовать мирным путем.

"Мы настроены миролюбиво, но в эти выходные ситуация может обостриться, - заявила в пятницу одна из активисток, студентка Университета Таммасат Панусая Ситиджираваттанакул. - Мы не хотим уничтожить монархию, лишь обновить ее, лучше приспособить к нуждам современного общества".

Чего добиваются активисты?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Три поднятых пальца: этот жест стал в последние месяцы символом продемократического движения в Таиланде

Еще с середины июля студенты-активисты, являющиеся организаторами и движущей силой протестов, добиваются ухода в отставку премьер-министра страны, бывшего лидера военной хунты генерала Праюта Чан-Оча, и внесения поправок в Конституцию страны.

По мнению участников протестов, эта Конституция, принятая военными в 2017 году, позволяет им доминировать в политике страны после прошлогодних всеобщих выборов. Протестующие также хотят, чтобы власти положили конец преследованиям политических оппонентов.

В августе группа активистов из Университета Таммасат устроила митинг, на котором был зачитан список требований по реформе монархии, состоявший из десяти пунктов. В частности, там предлагалось отменить закон, запрещающий критику в адрес королевской семьи.

Планы демонстрантов

Десятки тысяч протестующих намерены в субботу собраться у столичного Университета Таммасат и двинуться маршем к канцелярии премьер-министра, чтобы оказать давление на правительство Праюта и попытаться принудить его к отставке.

Правообладатель иллюстрации BBC News Thai Image caption Панусая Ситиджираваттанакул, одна из активисток протеста, говорит, что монархия нуждается в обновлении

Хотя университетское руководство еще на прошлой неделе говорило, что не позволит массовых сборищ на территории учебного заведения, активисты не намерены отказываться от своего плана. Они хотят использовать для митинга площадь Санам Луанг перед Большим дворцом - бывшей резиденцией монархов Таиланда.

Ветераны протестного движения, объединяющего представителей самых разных политических партий и направлений, на этот раз проявили редкую солидарность.

"Мы считаем, что если правительство не станет прибегать к насилию, то обойдется без жертв", - заявил Ятупорн Промпан, один из лидеров так называемых "Красных рубашек", движения, которое поддерживает бывшего премьер-министра Таксин Чиннават.

"Когда люди хотят политических перемен, у них есть только один путь - уличные протесты", - заметил Пипоб Тонгчай, бывший лидер роялистского Народного альянса за демократию, известного также как "Желтые рубашки".

По словам лидеров протестного движения, на улицы выйдет до 100 тыс. человек. Полиция ожидает, что участников акции будет вдвое меньше, однако власти намерены задействовать около 10 тыс. полицейских для контроля за порядком.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Не все в Таиланде поддерживают продемократических активистов

Что предпринимают власти?

Премьер-министр Прают заявил, что не станет запрещать протесты как форму выражения свободы слова, но считает требования по реформе монархии неприемлемыми.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Премьер-министр Прают отказывается выполнять требования участников протестов

В свою очередь, полиция подчеркивает, что марш к канцелярии премьер-министра может нарушить закон о запрете на собрания людей вблизи мест с ограниченным доступом.

Премьер-министр также попытался в телевизионном обращении обратить внимание участников протестов на опасность массовых сборищ из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

"Когда вы собираетесь толпой, вы создаете огромный риск распространения заболевания, риск для здоровья и жизни десятков миллионов своих сограждан, - увещевал Прают. - Ваши протесты также замедляют восстановление экономики, потому что вы подрываете доверие бизнеса и доверие туристов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция Бангкока считает, что демонстрантов будет не более 50 тыс.

В Таиланде уже две недели не регистрировалось новых случав заражения - с тех пор, как 3 сентября инфекция была обнаружена у одного из заключенных. Ранее на протяжении более 100 дней в Таиланде не было отмечено вспышек заболевания.

Но противников премьер-министра это не останавливает.

"Covid - это последняя козырная карта властей, последний аргумент, призванный представить протесты как незаконные действия", - утверждает один из активистов движения за реформы, лектор Университета Таммасат Анусорн Унно.