"Люди не готовы были видеть такое зрелище". Что происходит в Чечне после публикации видео с бутылкой

Правообладатель иллюстрации Grozny TV Image caption С 14 сентября минимум в пяти населенных пунктах республики, включая родовые села Кадырова и Делимханова, прошли так называемые народные сходы (кадр Грозный ТВ)

Почти две недели ничего неизвестно о судьбе чеченца Салмана Тепсуркаева, героя жестокого видео с бутылкой. Несмотря на то, что сообщения об исчезновениях мужчин приходят из Чечни регулярно, появление этого ролика осудило большое количество представителей диаспоры, живущей в Европе. Чеченцы публикуют свои обращения, не скрывая лица. Как стало известно, пропавший юноша ранее зачитал на видео стихотворение, оскорбляющее семью депутата Госдумы Адама Делимханова. Именно это могло стать причиной давления на него.

Что произошло с юношей

Видео, вызвавшее острую реакцию среди чеченцев, стало распространяться в соцсетях 7 сентября. В нем юноша говорит, что был администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, оскорблял чеченских женщин и заслужил наказание. После этого он садится на бутылку.

Канал 1ADAT появился в "Телеграме" в апреле этого года. Администраторы называют себя "обычными людьми, которые выступают против диктатуры". В телеграм-канале публикуют сообщения о нарушении прав в Чечне, чаще всего источники информации анонимны. Авторы публикаций резко критикуют власти в Чечне и используют в качестве логотипа символику Чеченской республики Ичкерия (перестала существовать в 1999 году). "Обращайтесь к нам, и мы передадим информацию проверенным правозащитникам и журналистам", - написано в первом сообщении канала.

В тот же день, 7 сентября, телеграм-канал 1ADAT заявил, что Тепсуркаев администратором у них никогда не был, но принимал участие в работе - иногда модерировал новости. При этом, говорилось в опубликованном посте, сотрудничество с ним было прекращено из-за разногласий.

10 сентября 1ADAT выложил полную версию видео, которое, по их словам, стало причиной наказания. Оно начинается со слов: "Стих называется "Семейство Делимхановых" и посвящается матери Делимхановой и ее сыновьям". Автора слов в кадре нет, слышен только голос - похожий на голос Тепсуркаева. Оскорбления в стихотворении звучат в адрес депутата, его матери и братьев.

Именно Делимханову и его семье, как утверждает канал 1ADAT, были посвящены оскорбительные высказывания, за которые подвергся насилию Тепсуркаев.

Чеченские власти, комментируя видеозапись с бутылкой, говорили о недопустимости оскорбления женщин.

Глава республики Рамзан Кадыров в одном из телесюжетов заявил, что "жизнь не стоит того, чтобы позволять кому-то оскорблять наших матерей, жен и сестер". О непозволительности оскорблений чеченских женщин высказались также спикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ни Делимханов, ни Даудов, ни Кадыров в своих выступлениях не упомянули, что оскорбления были адресованы конкретной женщине. Никаких других высказываний, в которых были бы оскорблены чеченские женщины, не предоставил ни сам Тепсуркаев, ни чеченские власти.

Во время прямого эфира в "Инстаграме", записанного после публикации видео с бутылкой, Делимханов назвал Тепсуркаева козлом: "Каждый мстит так, как он может. Мы знаем, что группа, в которой состоял этот козел, очерняла людей. Ну и кто-то из родственников, брат, кузен наткнулся на него. Это сделано и показано не по указанию Кадырова".

Он говорил о Тепсуркаеве в женском роде и угрожал, что спрашивать за подобные высказывания будут с каждого человека.

13 сентября в родовое село Делимхановых, Джалка, приехал брат депутата, начальник управления Росгвардии по Чечне. Выступая перед жителями села, Шарип Делимханов осудил европейских чеченцев, публикующих в соцсетях оскорбительные видео, а также тех, кто ставит лайки под их публикациями.

Всех их Делимханов назвал шизофрениками, наркоманами и ворами, от которых отказались семьи.

Как руководство Чечни оправдало показанное насилие

На видеозаписи Салман Тепсуркаев утверждал, что он сам решил сесть на бутылку, осознав свою вину. Власти Чечни, а также поддерживающие их представители мусульманского духовенства признали, что насилие над ним мог совершить кто-то другой, однако сочли его оправданным.

Выступая перед депутатами парламента Чечни, Рамзан Кадыров посвятил комментированию ролика больше 10 минут. Основная его мысль сводилась к тому, что тот, кто это сделал с Тепсуркаевым, поступил правильно, но публиковать видео не стоило.

То же самое в своем видеообращении сказал и Адам Делимханов: "То, что сделали с этим козлом, поймав ее... Я не говорю, что надо выставлять. Наш правитель тоже это говорит. Но нет сомнения в том, что надо требовать ответа". Спикер чеченского парламента Магомед Даудов поддержал своих соратников и также оправдал наказание, отметив, что видео не нужно было распространять.

Главный богослов Чечни Салах Межиев, руководитель духовного управления мусульман заявил, что был пойман "грязный человек, который оскорблял чеченских женщин": "Его опозорили, как надо. Кто бы это ни сделал, он отомстил за честь матери, сестры, жены". Муфтий сказал, что чеченцы никогда такого не прощали, а если бы прощали, то не были бы людьми чести. Эти слова богослов повторил перед представителями духовенства в главной мечети республики.

Наказание Тепсуркаева оправдал и министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов: "Как не наказать человека, который сочиняет какие-то стихи, высказывает недозволенное, покушается на честь наших матерей, сестер?"

Правообладатель иллюстрации Taisiya Borshigova/TASS Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров фактически оправдал случившееся с Тепсуркаевым, однако сказал, что публиковать видео с насилием не стоило

"У нас есть правитель. У тех, кто в Европе, Америке, у всех чеченцев один правитель. Рамзан наш общий правитель. Те, кто недоволен, должны понимать, что с них будет спрос и они должны будут ответить. Мы никогда не оставляли и не оставим тех, кто на нас наговаривал", - добавил вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов.

Ответ из Европы

Опубликованное в соцсетях жестокое видео привело к заочной полемике руководства республики с бывшим чеченским полевым командиром Ахмедом Закаевым, который последние 18 лет живет в Великобритании

"О существовании этого телеграм-канала я узнал только вчера, но сегодня я вам говорю: я - модератор этого канала. Я его админ. Каждый, кто считает себя чеченцем, является участником этой группы", - сказал Закаев в своем видеообращении 9 сентября.

Ему тут же ответил спикер парламента Чечни Магомед Даудов: "Хорошо, что мы нашли модератора телеграм-канала 1ADAT. Ты же назвал себя модератором канала. Отныне все постыдное, что появляется в этом канале про женщин, сестер, матерей, за все это отвечаешь ты. С тебя надо требовать".

Уже на следующий день, 10 сентября, Ахмед Закаев рассказал Би-би-си, что его родственников задержали представители власти и увезли в Грозный. В тот же день братьев Закаева, по словам источника Би-би-си, отпустили. "Их возили в парламент к Магомеду Даудову. Он провел с ними беседу и их отпустили", - сказал собеседник Би-би-си на условиях анонимности.

Позже чеченские СМИ опубликовали телефонный разговор со старшим братом Закаева Али. "В издании Би-би-си Россия приводится комментарий вашего брата. Вы могли бы прокомментировать этот момент?" - спрашивает журналист. "Я не понимаю, о чем речь, мы все дома", - отвечает Али Закаев. Еще через два дня на сайте агентства "Грозный информ" появился видеоролик, в котором старейшины рода Закаева проклинают его. "Я старший брат Ахмеда Закаева. Я говорю, что ни он, ни те, кто за ним стоит, не мужчины", - говорит в ролике Али Закаев.

Начиная с 10 сентября, на сайте чеченской телерадиокомпании "Грозный" стали появляться сюжеты, в которых упоминался Ахмед Закаев и видео с бутылкой.

Рамзан Кадыров на открытии осенней сессии парламента обратился к нему напрямую: "В самые тяжелые времена, когда нечем было лечить, нечего было есть, ты сбежал в лучшую страну и живешь в Лондоне. Приезжай и воюй. Как ты можешь создавать Ичкерию в Лондоне? Приезжай и создавай ее здесь". Адам Делимханов также поклялся призвать к ответу Ахмеда Закаева.

С 14 сентября минимум в пяти населенных пунктах республики, включая родовые села Кадырова и Делимханова, прошли так называемые народные сходы граждан. Кроме того, в Чечне состоялся съезд духовенства и конференция под руководством министра печати.

Участники каждого из этих публичных мероприятий проклинали Ахмеда Закаева и угрожали всем, кто его поддерживает в Европе, называя их евроичкерийцами.

Правообладатель иллюстрации John Stillwell/ТАСС Image caption Через два дня после публикации видео в защиту юноши выступил Ахмед Закаев

Где Тепсуркаев

По данным правозащитной организации "Комитет против пыток", Салман Тепсуркаев был задержан 6 сентября в Геленджике в гостинице, где он работал. 11 сентября на сайте правозащитной организации было опубликовано видео с камер наружного наблюдения. На нем видно, что мужчина в черной одежде заходит в здание и через несколько минут выходит в сопровождении юноши в красной футболке и еще одного мужчины. Все трое поворачивают за угол, в том же направлении убегает еще один мужчина в черном.

Согласно информации "Комитета против пыток", полученной от очевидцев, Тепсуркаев пытался сбежать, но когда понял, что не сможет, схватился за колонну в фойе гостиницы и попросил администратора вызвать полицию. "Работники гостиницы нажали тревожную кнопку для вызова охраны. Один из мужчин, который участвовал в задержании Салмана, подошёл к нему, заломил руку и прижал к колонне. Сопротивление при этом Салман не оказывал", - пишет "Комитет против пыток" на своем сайте.

По данным правозащитников, о местонахождении Тепсуркаева не было никакой информации до следующего дня. 7 сентября его телефон включился, и родственники смогли определить его локацию - полк патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, расположенного в Грозном.

После выхода видео с бутылкой Тепсуркаев записал еще несколько видеороликов. На одном из них показывает начало записи того самого стихотворения и оправдывает то, что с ним произошло. На втором рассказывает, что он обзывал женщин, его нашли мужчины из Чечни и предложили наказание. Он выбрал и наказал себя так, как считает нужным. На третьем видео Тепсуркаев говорит, что причина, по которой его нашли, - это то, что его сдали спецслужбам. На всех видео Тепсуркаев оскорбляет администраторов канала 1ADAT и других чеченских блогеров, критикующих власть в республике. Ни на одном из видео юноша не говорит, где он находится и кто именно его задержал.

12 сентября мужчина, называющий себя отцом Салмана Тепсуркаева, дал комментарий чеченскому информагентству. Он сказал, что его сын Салман уехал из дома 2-3 года назад, не слушался старших и вышел из-под их ответственности. "Мы узнали, кто это сделал, как это произошло. Нам в этом содействовали власти. Власти и народ тут не при чем", - говорит мужчина на видео. Он также обратился к живущим в Европе чеченцам, которые, по его словам, "хотят пиара", и попросил их не вмешиваться в семейное дело.

За день до этого юристы "Комитета против пыток подали" в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении прав Тепсуркаева, предусмотренных статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Правообладатель иллюстрации Grozny TV Image caption С 14 сентября минимум в пяти населенных пунктах республики, включая родовые села Кадырова и Делимханова, прошли так называемые народные сходы (кадр Грозный ТВ)

Согласно информации на сайте Комитета, ЕСПЧ задал российским властям вопросы о том, был ли похищен Салман, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, а также в связи с видео, где Салман занимается самоистязанием, известно ли властям местонахождение Салмана, если он официально задержан - то по какой причине и на какой срок, имеется ли у него возможность видеться с родственниками и адвокатом.

"Обратный эффект насилия"

Сразу после появления в соцсетях видео с Тепсуркаевым живущие в Европе чеченцы стали массово публиковать обращения с осуждением пыток. Многие из них делают это от своего имени и не скрывая лиц.

"Если какой-нибудь русский что-то скажет или сделает по отношению к чеченцам, мы собираемся, идем и наказываем его. Говорим: "Больше никогда в сторону чеченцев не посмотри". Если какой-нибудь наркоман побьет чеченца, мы тысячами собираемся и идем мстить. Так где же мы теперь? Теперь начали сажать на бутылки чеченцев, которые являются сыновьями чеченских родителей. Клянусь Аллахом, для нас нет большего позора", - говорит молодой чеченец на одном из видео, которое было опубликовано в канале 1ADAT.

Живущий во Франции чеченский богослов Саид-Ахмед Усманов заочно ответил муфтию Чечни Салаху Межиеву, заявившему, что Тепсуркаев получил по заслугам. Усманов заявил, что ни в одном из священных текстов не видел, что такого рода наказание можно применять к человеку. Он подчеркнул, что может просто не знать о существовании такого текста, но хотел бы его увидеть: "Я говорю это не для того, чтобы оправдать действия этого юноши. Мне не кажется правильным оговаривать любую женщину, какой бы религии она ни была".

Глава Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская считает, что дело Тепсуркаева отличается от "просто пыток" тем, что до этого насилие и пытки оставались непубличными: "А тут не просто насилие, а насилие сексуального характера, что в любом обществе воспринимается очень тяжело".

По мнению правозащитницы, это вызывает физиологический ужас, шок и отвращение к тем, кто это сделал. "Это акт террора, запугивания, когда, делая что-то подобное в отношении человека, ты вызываешь у сотен тысяч чувство эмоционального вовлечения и сопереживания", - говорит Сокирянская. Она считает, что то, что произошло с Тепсуркаевым - это предел, за которым насилие имеет обратный эффект, и в итоге видео "придало сил и решимости" тем, кто открыто выступил против пыток.

Популярный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов считает, что случай с Тепсуркаевым отличается от других сообщений о нарушении прав человека в Чечне тем, что люди увидели насилие своими глазами: "Если бы об этом просто кто-то написал в газете, то это, конечно, не вызвало бы такого резонанса. Люди не готовы были видеть такое зрелище, поэтому их это возмутило и они стали высказываться". Абдурахманов считает, что власти в Чечне не ожидали такого эффекта и получили ровно обратную реакцию.

До появления видео с Тепсуркаевым у телеграм-канал 1ADAT было около пяти тысяч подписчиков, за неделю их количество выросло в три раза. Сейчас на аватаре канала стоит фотография улыбающегося Салмана Тепсуркаева. Под фото - подпись: "Как бы ни старались враги, ты не упал в наших глазах, брат".