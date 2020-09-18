Россия возобновляет авиарейсы в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Корею

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Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью. С 27 сентября возобновятся авиарейсы с Южной Кореей.

Рейсы между столицами этих стран и Москвой будут осуществляться раз в неделю.

Кроме того, Россия с 21 сентября прекратит вывозные рейсы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - сообщили в оперштабе.

Сейчас такие рейсы совершает авиакомпания "Аэрофлот", уточнили в штабе.

Во время пандемии в России организовали более 580 вывозных рейсов, на них в страну вернулось 92 тысячи человек, сообщили в оперштабе.

В начале сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. В начале августа начались полеты в Турцию, Британию, Танзанию, в середине августа - в Швейцарию. Рейсы в Каир выполняются три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы - по два, в Швейцарию - по четыре раза в неделю, в Турцию уже выполняются регулярные и чартерные перелеты.

Вылететь во все страны можно только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Большинство стран требуют лишь справку об отрицательном результате теста на коронавирус по прилёте. В Британии туристы должны будут отправиться на двухнедельный карантин, при этом справка c отрицательным результатом теста на Covid-19 не нужна.