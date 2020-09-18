Белорусский оппозиционер Максим Знак объявил голодовку

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Максим Знак - один из семи членов президиума КС белорусской оппозиции. На свободе в Беларуси остаются двое членов президиума

Арестованный 9 сентября член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку. Ему предъявлены обвинения в призывах к причинению ущерба национальной безопасности Беларуси.

После предъявления обвинений защитник Знака Дмитрий Лаевский заявил журналистам, что его подзащитный считает свое преследование незаконным.

"В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО", - цитирует Лаевского портал TUT.BY.

Сейчас оппозиционер находится в СИЗО № 1 Минска. В пятницу минский суд отклонил жалобу защиты Знака на незаконное удержание под стражей.

Максим Знак - один из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, пятеро членов которого покинули страну, либо были приговорены к заключению.

Он бывший адвокат кандидата в президенты Виктора Бабарико.

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Знака задержали 9 сентября вместе с лидером оппозиции Марией Колесниковой и еще одним юристом, Ильей Салеем.

Колесникова стала первой обвиняемой по делу о захвате власти, Илья Салей остается под стражей.

Сейчас в Беларуси на свободе двое членов президиума КС - освобожденный из СИЗО в пятницу Сергей Дылевский и нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич.