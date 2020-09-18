Белорусский оппозиционер Максим Знак объявил голодовку
Арестованный 9 сентября член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку. Ему предъявлены обвинения в призывах к причинению ущерба национальной безопасности Беларуси.
После предъявления обвинений защитник Знака Дмитрий Лаевский заявил журналистам, что его подзащитный считает свое преследование незаконным.
"В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО", - цитирует Лаевского портал TUT.BY.
Сейчас оппозиционер находится в СИЗО № 1 Минска. В пятницу минский суд отклонил жалобу защиты Знака на незаконное удержание под стражей.
Максим Знак - один из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, пятеро членов которого покинули страну, либо были приговорены к заключению.
Он бывший адвокат кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Знака задержали 9 сентября вместе с лидером оппозиции Марией Колесниковой и еще одним юристом, Ильей Салеем.
Колесникова стала первой обвиняемой по делу о захвате власти, Илья Салей остается под стражей.
Сейчас в Беларуси на свободе двое членов президиума КС - освобожденный из СИЗО в пятницу Сергей Дылевский и нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич.