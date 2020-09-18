Росстат: число бедных россиян резко выросло - их стало почти 20 миллионов

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Росстат опубликовал данные о количестве россиян с доходами ниже прожиточного минимума за II квартал этого года. Оно составило 19,9 млн человек, что на 1,3 млн больше, чем в I квартале, следует из данных Росстата.

Оказалось, что в апреле-июне, после начала пандемии коронавируса и введения государством мер для борьбы с его распространением, число россиян, живущих за чертой бедности, составило 13,5% населения страны.

“Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов”, - говорится в сообщении Росстата.

В I квартале этого года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 18,6 миллионов (12,6% населения). Аналогичное число бедных было зафиксировано во II квартале 2019 года.

Для расчета использовалась величина прожиточного минимума в размере 11 468 рублей (примерно 150 долларов), которую минтруд установил для II квартала этого года.

Падение доходов и безработица

По итогам июня в России был зафиксирована рекордная безработица за 8 лет - ее уровень составил 6,2%, что является максимальным значением с марта 2012 года.

В июне количество безработных россиян выросло на 38,1% по сравнению с июнем 2019 года. Прирост к маю 2020 года составил 2,1%.

По данным Росстата, в июле 2020 года без работы оказались 4,6 млн россиян.

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале 2020 года, на который пришелся разгар пандемии и карантин, упали на 8% - это рекорд за последние 20 лет.