Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В документах фигурируют британские банки HSBC и Barclays

Дoсье FinCEN и российские олигархи

Сотни журналистов изучили огромные массивы секретных документов, из которых следует, что крупные банки помогали перемещать грязные деньги по всему миру. Речь идет о файлах FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах, в том числе репортеров программы Би-би-си "Панорама".

Документы, среди прочего, показывают, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза. В частности, один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций, введенных против него властями США и ЕС.

Из утекших в прессу документов также следует, что муж Любови Чернухиной, которая пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов (2,2 млн долларов), в 2016 году получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов. Изначально средства поступили от Керимова - бизнесмена, находящегося под санкциями США за близость к Кремлю. Все подробности можно узнать в нашей статье.

Белорусский марш

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В воскресенье в Беларуси прошел "Марш справедливости" - по данным Рейтер, в Минске на акцию вышло около 100 тысяч человек, протесты прошли и в других городах.

В Минске против демонстрантов ОМОН использовал водометы, в Бресте применялся слезоточивый газ. Было задержано больше 200 человек, протестовавших против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

Награды "Эмми" в онлайн-формате

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения "Эмми" - главной телевизионной премии года. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла в формате онлайн, ее провел юморист и телеведущий Джимми Киммел.

Лучшим драматическим сериалом стали "Наследники" - о неблагополучной семье, управляющей медиа-империей, во главе с патриархом семьи Логаном Роем, которого сыграл Брайан Кокс.

В категории "Комедийный сериал" триумфатором стал "Шиттс Крик", получивший 7 статуэток. Он рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке.

Тихановская в Брюсселе

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретится в Брюсселе с министрами иностранных дел стран ЕС, а также с членами Европарламента. Как ожидается, министры обсудят возможность введения санкций в отношении белорусских чиновников. В стране не прекращаются протесты тех, кто не доверяет официальной версии о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Евросоюз намерен наказать власти Беларуси за применение силы в отношении мирных демонстрантов и поддержать проведение новых выборов. Ожидается, что в санкционный список попадет около 40 человек. Европейские политики обсудят, следует ли им включать в него Лукашенко.

Виртуальный климатический саммит

В Нью-Йорке откроется климатический саммит, который в этом году, как и церемония "Эмми", пройдет в виртаульном режиме. К участникам мероприятия, находящимся в разных частях мира, обратится принц Чарльз. В своем записанном заранее видеопослании он призовет людей к немедленным и быстрым действиям, чтобы избежать экологической катастрофы. По его словам, сейчас из-за пандемии появилась возможность перезапустить экономику для более экологически чистого будущего.

Дело об экстрадиции из Израиля

В Израиле суд примет решение об экстрадиции бывшего директора ультраортодоксальной школы в Мельбурне Малки Лейфер. В Австралии ее обвиняют по 74 эпизодам сексуального насилия в отношении учащихся школы. Она сбежала из Австралии в Израиль в 2008 году и с 2014 года находится под домашним арестом. В мае суд постановил, что Лейфер находится в здравом уме, чтобы предстать перед австралийским судом.

"Шоу Эллен Дедженерес" возвращается

В США начинается новый сезон "Шоу Эллен Дедженерес", оказавшегося в центре скандала из-за недавних обвинений в расовой бесчувственности, сексуальных домогательствах и других проблемах, якобы возникших у некоторых сотрудников на съемках программы. В официальном сообщении о возвращении шоу Дедженерес сообщила, что хочет поскорее вернуться к работе в студии.

Китайская и российская вакцины стали геополитической проблемой для США

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Массовое внедрение Россией и Китаем вакцин от коронавируса до завершения полного цикла клинических испытаний становится неожиданно сложной геополитической проблемой для Соединенных Штатов, пишет Washington Post.

Китайская компания Sinopharm объявила, что предоставит партию одной из двух своих испытываемых вакцин Объединенным Арабским Эмиратам, тем самым отдав предпочтение союзнику США, а не собственным гражданам. Китай стал единственным поставщиком вакцины против коронавируса на Ближний Восток, пишет газета.

В то же время российский фонд национального благосостояния подписал соглашение о поставке в Индию 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".

Эти действия застигли западных политиков врасплох. Американские эксперты в области здравоохранения говорят, что Соединенным Штатам не следует в ответ спешить с выпуском собственной вакцины. Но в результате на несколько месяцев Китай и Россия окажутся единственными странами со столь ценным дипломатическим инструментом.

В итоге к следующему году Китай и Россия могут существенно увеличить свое геополитическое влияние, нарушив правила и поспешно выпустив свои вакцины. Также есть вероятность, что их вакцины не принесут нужного результата, отмечает издание.

"Это по-настоящему безумная и ужасная идея, - цитирует газета Артура Каплана, главу отдела медицинской этики Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете, который прокомментировал информацию о нежелании Китая и России дождаться результатов третьей фазы клинических испытаний. - Это просто в голове не укладывается".

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что решение России о распространении вакцины до завершения третьей фазы клинических испытаний было, по сути, признано правильным другими странами, потому что они сейчас делают то же самое.

"Критика заключалась в том, что нельзя зарегистрировать вакцину до третьей фазы. Но затем Китай зарегистрировал вакцину, ОАЭ зарегистрировали вакцину до завершения третьей фазы, а также Великобритания и США публично заявили, что рассматривают возможность регистрации вакцины до третьей фазы. Так что эта часть критики исчезла", - цитирует его газета.

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Дайджест готовили Геннадий Алашеев и Марина Ромадова