Старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург умерла на 87-м году жизни

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Рут Бейдер Гинзбург - самая старшая из членов нынешнего состава судей Верховного суда США - скончалась в возрасте 86 лет от рака, говорится в заявлении судебного органа. Она была известна как активный борец за права женщин.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", - сообщили в суде.

Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Она заняла эту должность в 1993 году, когда президентом страны был демократ Билл Клинтон.

Рут Бейдер Гинзбург родилась в 1933 году в Нью-Йорке и изучала юриспруденцию в Гарварде, однако после окончания университета ей долго не удавалось найти достойную работу по специальности из-за дискриминации по половому признаку.

В 1972 году Гинзбург стала сооснователем организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Тогда же она стала первой штатной женщиной-преподавателем Юридической школы Колумбийского университета.

Через 20 лет Гинзбург удалось достичь вершины своей юридической карьеры и стать судьей Верховного суда США. В этой должности она продолжала бороться с дискриминацией по половому признаку и отстаивать права женщин.

В частности, она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты. У Гинзбург было много поклонников как среди демократов, так и среди республиканцев.

Гинзбург не одобряла политику Дональда Трампа и незадого до своей смерти говорила, что не желает уходить со своего поста до тех пор, пока у страны не сменится президент.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата на этот пост выдвигает президент, далее назначение утверждает сенат, большинство в котором сегодня удерживают республиканцы.

Аналитики говорят, что накануне президентских выборов между республиканцами и демократами может развернуться политическая борьба за Верховный суд, который часто оказывает решающее влияние на исход политических споров в стране.

Как сообщают американские СМИ, Дональд Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост судьи. Ранее в сентябре Трамп уже объявил своих кандидатов на должность судей Верховного суда. При этом президент заявил, что огорчен новостью о смерти Гинзбург, назвав ее "замечательной женщиной" и "титаном права".

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, в свою очередь, призвал подождать с назначением нового судьи до результатов ноябрьских выборов. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также заявил, что вакансия должна оставаться свободной до избрания нового президента.