Коронавирус: число заболевших в России превысило 6 тысяч, часть Мадрида закрывают на карантин

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В беднейших районах Мадрида вводят локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса, в России число заболевших впервые с июля превысило шесть тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодняшний день заболело более 30,5 млн человек, умерло более 952 тыс.

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Локдаун в Мадриде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ограничения коснутся некоторых из беднейших районов Мадрида

Начиная с понедельника, 37 наиболее пострадавших от пандемии районов Мадрида и его пригородов будут закрыты на локдаун. Жители смогут покидать свои дома только чтобы пойти на работу, учебу или обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, более 850 тыс. человек, которых затронут ограничения, будет запрещено собираться в группы более шести человек. Общественные парки будут закрыты, а коммерческие предприятия смогут работать только до 22 часов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано более 640 тыс. случаев заболевания Covid-19 (рекорд среди европейских стран), а уровень заражения в Мадриде и пригородах более чем в два раза превышает средний по стране.

"Есть 37 основных районов, где заболеваемость очень высока, более 1000 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели", - заявила председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

"В этих районах особенно высоки плотность населения и уровень взаимодействия жителей. Нам нужны, прежде всего, меры по обеспечению соблюдения карантина", - подчеркнула она.

Районы, которых коснутся ограничения, относятся к беднейшим в Мадриде, и, как пишет Рейтер, местные жители чувствуют себя брошенными, стигматизированными и опасаются, что новые ограничения лишат их дохода.

Вторая волна в Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выходные должен решить, ужесточать ли меры по борьбе с коронавирусом в Англии. Накануне он заявил, что Британии сейчас наблюдается вторая волна пандемии.

Согласно предположениям СМИ, правительство рассматривает возможность разрешить людям контактировать друг с другом только в рамках одного домохозяйства, а также собирается сократить часы работы пабов.

По меньшей мере 13,5 млн человек - около 20 процентов населения Великобритании - уже столкнулись с ужесточением ограничительных мер.

Мэр Лондона Садик Хан уже заявил, что введение ограничений в городе становится все более вероятным. По его словам, ситуация осложняется тем, что в Лондоне не хватает возможностей для сдачи тестов на Covid.

Уровень заболеваемости в столице Британии за семь дней вырос с 18,8 до 25 случаев на 100 тыс. человек. Накануне стало известно об отмене традиционного новогоднего фейерверка над Темзой.

В пятницу в Британии зарегистрировано 4322 новых случая заболевания - первый раз, начиная с 8 мая, когда число заболевших превысило четыре тысячи.

В Москве более 800 заболевших за сутки

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Тем временем российские власти настаивают, что опасаться второй волны в стране не стоит.

Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости, заявил в субботу главный внештатный инфекционист минздрава Владимир Чуланов.

"Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью, скажем так, пройдена первая волна. У нас <…> было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", - сказал он.

В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 6065 новых случаях заражения в России за сутки. Число заболевших превысило 6 тыс. впервые с середины июля. Большинство из них - 825 - зарегистрированы в Москве.

Это максимальный показатель по суточному приросту заболевших в столице с 25 июня, когда количество зараженных составило 885 человек, пишет РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе объяснил рост числа новых заболевших в столице увеличением количества проводимых тестов.

В пятницу стало известно, что минздрав готовится включить препарат фавипиравир, который, как утверждается, помогает в борьбе с Covid-19, в перечень жизненно необходимых лекарств.

По данным РИА Новости, пока ожидается, что препарат будет стоить около 11-12 тысяч рублей. В июле сообщалось, что Япония, проводившая исследования фавипиравира, не нашла доказательств его эффективности против коронавируса.

Ухудшение ситуации во Франции

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Многие страны, расположенные в северном полушарии, готовятся ко второй волне пандемии с приближением зимы.

Во Франции в пятницу был зарегистрирован новый рекорд случаев заболевания за сутки - 13 215 заболевших, на 3 тыс. больше, чем сутками ранее. Среди заболевших - министр финансов Брюно Ле Мэр. Несколько городов, включая Марсель и Ниццу, вводят более жесткие ограничения.

С понедельника власти Франции ежедневно отмечают устойчивый рост количества новых случаев заражения вирусом. На этой неделе в стране уже закрылись десятки школ.

Между тем французские профсоюзы призывают людей выйти на акции протеста против недостаточных мер французского правительства в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможных опасностях, в то время как во все большем числе регионов снова вводят ограничения.

"Предстоит проделать большую работу, чтобы [...] снизить распространение этой эпидемии, обеспечить открытие школ и защитить самых уязвимых в нашем обществе", - сказал доктор Майк Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.