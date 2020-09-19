В Минске начались задержания на "Женском марше"

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В Минске в субботу днем начался очередной "Женский марш" - массовая демонстрация протеста против сфальсифицированных выборов с требованием отставки Александра Лукашенко.

Несколько сотен женщин с бело-красно-белыми флагами, зонтами и воздушными шариками собрались у Комаровского рынка в центре столицы и двинулись маршем по улицам, скандируя лозунги и хлопая в ладоши.

Службы безопасности поначалу не приближались к участницам марша, однако как сообщают местные СМИ, в районе комплекса "Айсберг" силовики остановили колонну.

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Хотя женщины пытались держаться за руки, неизвестные люди в зеленой форме и масках стали выхватывать их из колонны и уводить в автозаки.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных были журналистка Юлия Волчок и активистка белорусской оппозиции Нина Багинская.

73-летнюю Нину Багинскую посадили в автозак, но, как сообщает белорусский интернет-портал Tyt.By, ее высадили у Советского РУВД.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторым участницам протеста потребовалась медицинская помощь

По данным белорусских правозащитников, в ходе протестов было задержано более 150 человек. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании 140 человек.

Некоторые задержанные участницы марша рассказали, что их отпустили, потому что в автозаках для них уже не нашлось места.

"Женские марши" проводятся в Минске по выходным уже несколько недель подряд в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

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Оппозиция не признает официальные результаты голосования и требует, чтобы Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, добровольно покинул свой пост.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила в эфире телеканала "Дождь", что после 5 ноября, когда заканчивается нынешний президентский срок Лукашенко, координационный комитет оппозиции создаст переговорную группу для диалога со странами Запада.