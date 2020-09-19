"Долой феодализм!" В Таиланде тысячи демонстрантов вышли на улицы Бангкока

Правообладатель иллюстрации Lauren DeCicca/Getty Image caption Акция протеста в Бангкоке стала одной из самых массовых после переворота 2014 года

Тысячи людей вышли в субботу на улицы Бангкока с требованием реформировать политическую систему страны и саму монархию.

"Долой феодализм, да здравствует народ", - скандировали люди.

По данным полиции, это была крупнейшая за многие годы акция, собравшая по меньшей мере 15 тыс. человек. Сами организаторы утверждают, что собрали не менее 50 тыс. При этом обошлось без насилия.

В Таиланде с июля не утихают выступления с требованием отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году и одержал спорную победу на прошлогодних выборах.

Демонстранты собрались в студенческом городке университета Таммасат и двинулись к Большому дворцу, бывшей королевской резиденции, где проводятся торжественные мероприятия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники акции намерены провести перед дворцом всю ночь

По словам участников акции, они намерены всю ночь провести на площади перед дворцом, а утром двинуться к канцелярии премьер-министра.

"Я надеюсь, что люди у власти поймут, что народ - это важно, - заявил один из студенческих лидеров акции, - мы боремся за то, чтобы монархия занимала полагающееся ей место, а не за ее отмену".

Вопрос о реформе монархии является в Таиланде наиболее щекотливым, поскольку любая критика в адрес короля по закону карается длительным тюремным заключением.

Что изменилось на этот раз?

Требования участников протестов переросли в призыв к реформированию монархии, состоящий из 10 пунктов, который был зачитан на митинге еще в августе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция Таиланда действовала весьма корректно

Этот шаг всколыхнул все общество, где людей с рождения приучают глубоко чтить и любить монарха и где критика в адрес королевской семьи официально считается преступлением.

"Мы не хотим уничтожить монархию, призываем лишь обновить ее, лучше приспособить к нуждам современного общества", - заявила студентка университета Таммасат Панусая Ситиджираваттанакул, зачитавшая манифест.

Однако ее и других студентов обвинили в "ненависти к своему народу", примерно так в переводе с тайского характеризуется это преступление.

Не удивительно, что активисты сильно опасаются за последствия своего шага.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники протестов требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча

Монархия, защищенная законом

Каждая из 19 конституций Таиланда, принятых в современной истории, в самом начале гласит, что тайцам полагается поклоняться королю и почитать его", а также, что "никто не может ни в чем обвинять короля словом или делом".

Это положение подкрепляется статьей 112 уголовного кодекса, по которой любой, кто посмеет подвергнуть монарха оскорблению или критике, подлежит тайному суду с последующим длительным тюремным наказанием.

Однако определение такого оскорбления весьма расплывчато, и правозащитники часто указывают на то, что этот закон используется в качестве политического инструмента для ограничения свободы слова и удушения оппозиции, требующей реформ и перемен.

Media playback is unsupported on your device Таиланд: 28 лет тюрьмы за оскорбление короля в "Фейсбуке"

В 2015 году человек, разместивший в соцсетях фотографию любимой собаки короля таким образом, что это можно было расценить как насмехательство над монархом, чуть не получил 15 лет тюрьмы.

Преступить закон можно даже поставив лайк под любой критической заметкой в соцсетях, которая касается истории Таиланда, что может быть расценено как негативное отношение к монарху, или написав книгу или поставив пьесу, герои которых будут напоминать членов правящей династии.

Этот закон все чаще стал применяться после военного переворота 2014 года, хотя судьи немного охладили свой пыл, когда король Маха Вачиралонгкорн Рама Х дал понять, что он не хотел бы, чтобы этот закон применялся столь широко.

Впрочем, по словам экспертов, правительство широко применяет и другие законные способы для того, чтобы заставить диссидентов замолчать.