США посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Пентагон увеличивает свое военное присутствие в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных, обостривших отношения между сторонами.

Инциденты с участием двух сторон, патрулирующих северо-западную часть Сирии, участились в этом году. Теперь туда направляется около 100 американских военных и шесть боевых машин пехоты.

Капитан ВМФ США Билл Урбан, официально представляющий центральное командование войск США, заявил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции.

Он добавил, что вместе с машинами, которые перебрасываются из Кувейта, американцы разместят в регионе радары "Сентинел" и увеличат количество патрулирований.

"США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится", - заявил в пятницу Урбан.

Ясный сигнал России

Билл Урбан не упомянул Россию прямо, но другое заявление американского представителя было более откровенным.

"Эти действия и подкрепления - ясный сигнал России, что нужно придерживаться взаимного процесса по деэскалации напряженности, и что России и другим сторонам нужно избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-западе Сирии", - процитировал телеканал Эн-би-си неназванного американского официального представителя.

Эн-би-си также процитировал источники, заявившие, что подкрепления направлены для того, чтобы предостеречь российские силы от вторжения в зону безопасности, где оперируют войска коалиции и курдские отряды.

В последние годы в Сирии наблюдались регулярные инциденты с участием российских и американских военных. Однако в последние недели они приобрели более жесткий характер.

В конце августа семеро американских военных получили травмы в результате столкновения с российской боевой машиной.

Правообладатель иллюстрации Rusvesna.su/youtube Image caption Видеозапись инцидента появилась на российском сайте Rusvesna.su

Сейчас в этом регионе находится около 500 американских солдат - намного меньше, чем раньше.

В октябре 2019 года президент США Трамп решил вывести из Сирии тысячу солдат.

Несколько месяцев спустя он заявил, что оставит в Сирии несколько сотен солдат для охраны нефтяных скважин.