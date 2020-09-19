ФБР расследует отправку письма с рицином в Белый дом

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Посылка с рицином, отправленная на адрес президента США Дональда Трампа, была перехвачена американскими спецслужбами, сообщают американские СМИ.

Подозрительная посылка была обнаружена на этой неделе при проверке входящей почты. Исследование показало, что в конверте содаржался рицин - белковый яд, получаемый из касторовых бобов.

Администрация Трампа пока не давала комментариев по поводу инцидента.

ФБР и Секретная служба США пытаются выяснить, откуда была отправлена посылка и есть ли другие похожие отправления в почтовой системе страны.

"В настоящее время мы не видим угроз общественной безопасности", - цитирует Си-эн-эн заявление ФБР.

Источник издания New York Times утверждает, что посылка якобы была отправлены из Канады. По предварительной информации, рицин в посылке был обнаружен в результате двух тестов.

Рицин является смертельно опасным ядом. При его проглатывании, вдыхании или введении в качестве инъекции он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для производства рицина используются касторовые бобы

Противоядия от рицина не существует. Если человек принял этот яд, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы.

Рицин может использоваться в виде порошка, аэрозоли или гранул.

Ранее в Белый дом уже поступали посылки с рицином. В 2014 году мужчина в штате Миссисипи был приговорен к 25 годам тюрьмы за отправку посылок с рицином президенту Бараку Обаме и другим чиовникам.

В 2018 году ветеран ВМС США был обвинен в отправке отравленных посылок в Пентагон и Белый дом.