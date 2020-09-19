ФБР расследует отправку письма с рицином в Белый дом
Посылка с рицином, отправленная на адрес президента США Дональда Трампа, была перехвачена американскими спецслужбами, сообщают американские СМИ.
Подозрительная посылка была обнаружена на этой неделе при проверке входящей почты. Исследование показало, что в конверте содаржался рицин - белковый яд, получаемый из касторовых бобов.
Администрация Трампа пока не давала комментариев по поводу инцидента.
ФБР и Секретная служба США пытаются выяснить, откуда была отправлена посылка и есть ли другие похожие отправления в почтовой системе страны.
"В настоящее время мы не видим угроз общественной безопасности", - цитирует Си-эн-эн заявление ФБР.
Источник издания New York Times утверждает, что посылка якобы была отправлены из Канады. По предварительной информации, рицин в посылке был обнаружен в результате двух тестов.
Рицин является смертельно опасным ядом. При его проглатывании, вдыхании или введении в качестве инъекции он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов.
Противоядия от рицина не существует. Если человек принял этот яд, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы.
Рицин может использоваться в виде порошка, аэрозоли или гранул.
Ранее в Белый дом уже поступали посылки с рицином. В 2014 году мужчина в штате Миссисипи был приговорен к 25 годам тюрьмы за отправку посылок с рицином президенту Бараку Обаме и другим чиовникам.
В 2018 году ветеран ВМС США был обвинен в отправке отравленных посылок в Пентагон и Белый дом.