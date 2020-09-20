Скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

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Ведущий розыгрышей "Русского лото" Михаил Борисов умер в больнице, сообщили в воскресенье в Театральном институте имени Бориса Щукина. Накануне его госпитализировали со съемочной площадки.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Борисова госпитализировали с пневмонией и ввели в состояние медикаментозной комы. Через несколько часов его решили перевезти в другую больницу, но время транспортировки у Борисова остановилось сердце.

Борисову был 71 год. Телевизионную лотерею "Русское лото" он вел с 1994 года. Сегодняшняя передача вышла в записи с участием умершего артиста.

Борисов также заведовал кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Щукина.