"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен

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В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш справедливости" - в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В городе уже начались задержания.

Начало марша назначено на 14 часов по местному времени, но уже за час до этого Минский метрополитен объявил о закрытии в центре шести станций метро - "в целях обеспечения безопасности пассажиров". После начала акции ведомство сообщило о закрытии еще одной станции.

Как передает местный портал Tut.by, в районе улицы Немига колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме.

Сообщается, что люди идут небольшими группами по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск-город-герой". Силовики продолжают точечные задержания.

В район Верховного суда и Дворца независимости в центре Минска стянуты техника и личный состав МВД и внутренних войск. В городе замечена военная техника. У стелы "Минск -город-герой" стоят водометы, а у "Рубин Плаза" находятся военная техника и автозаки.

По данным СМИ, в городе снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Оператор связи A1 сообщил ТАСС, что скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

Участников марша накануне призывали принести плакаты с "фото и личными данными того, кто заслуживает народного трибунала".

Акции протеста в воскресенье проходят также в Гомеле, где протестующим удалось прорвать оцепление, Могилеве и Гродно.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК назвала чушью утверждения о планах о выходе из союза с Россией.

"Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения", - сказала она в интервью агентству.

Женский марш

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участницы Женского марша 19 сентября в Минске

Накануне в Минске прошел ставший традиционным "Женский марш", который закончился жесткими задержаниями. МВД Беларуси утрвеждает, что в акциях 19 сентября в 11 городах приняли участие не более 900 человек, при этом 430 человек - из них 415 в Минске - были задержаны с формулировкой "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях".

Как сообщает госагентство Белта, 385 из них к утру воскресенья были отпущены. По данным этого же ресурса, число участниц субботнего марша не превысило 900 человек.