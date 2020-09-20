Перед "Эмми": главные сериалы года и химзащитные смокинги

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Сериал "Хранители" по мотивом культового комикса исследует расизм в альтернативной реальности

В воскресенье вечером в США вручают престижные награды "Эмми" за лучшие телесериалы года. В этом году церемония пройдет нетрадиционно: с участием людей в костюмах химзащиты и без "Игры престолов", которая закончилась.

Вдобавок действие будет происходить не в лос-анджелесском зале Microsoft Theatre, а в формате интернет-конференции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вести виртуальную церемонию будет юморист и телеведущий Джимми Киммел

Победителям будут вручать награды на дому, онлайн-церемонию будет вести юморист и телеведущий Джимми Киммел, а в числе основных претендентов на большинство наград - сериалы "Хранители" (Watchmen), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), "Озарк" (Ozark) и "Наследники" (Succession).

Церемония будет транслироваться на сайте и в соцсетях Emmy Awards, а также в эфире телеканала Эй-би-си с 8 вечера по североамериканскому восточному времени (с 3-х часов ночи в понедельник по Москве).

Химзащитные смокинги и пижамы для звезд

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брайан Кокс (в середине) и его непутевая "семья" из сериала "Наследники"

Британский актер Брайан Кокс, который играет пожилого медиамагната Логана Роя в сериале "Наследники", на прошлой неделе рассказал Би-би-си, что хотя все номинанты будут участвовать в церемонии через интернет, награды победителям будут вручать по-настоящему. Для этого организаторы наняли специальных людей.

"У меня за входной дверью будет стоять человек со статуэткой "Эмми", которую я, может, еще и не получу, - сказал Кокс, претендующий на победу в номинации "Лучший драматический актер". - У каждого номинанта за дверью будет ждать такой человек".

Вскоре выяснилось, что эти люди будут выглядеть и элегантно, и актуально одновременно.

Американский телеканал ABC, который будет транслировать церемонию, опубликовал фотографию химзащитного полусмокинга-полускафандра, в которых "вручатели" будут отдавать награды победителям в прямом эфире. Это, в первую очередь, мера предосторожности из-за коронавируса.

Над костюмами "вручателей" работали дизайнер Катя Кахилл и продюсер церемонии Гай Каррингтон - совместно с производителями химзащиты.

Но химзащитные смокинги "вручателей" - это не единственное новшество в том, что касается нарядов для церемонии. Гостям и претендентам на награды вместо обычного дресскода со строгими костюмами и шикарными платьями разрешили одеться, во что им заблагорассудится.

"Если хотите, одевайтесь строго, мы только за, но в то же время, если вы в Британии и на часах три ночи, возможно, вам будет удобнее вещать в дизайнерской пижаме из своей кровати", - говорится в письме, которое организаторы церемонии разослали звездам летом.

Главные сериалы года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Героиня по имени Сестра Ночь, которую играет Реджина Кинг, - в центре сюжета "Хранителей"

В этом году большинство номинаций (26) - у сериала "Хранители" (Watchmen) канала HBO. Это новая и полная неожиданных поворотов интерпретация одноименного культового графического романа британского писателя Алана Мура.

Комикс, нарисованный в мрачных тонах, отражает острые социальные проблемы и реальные исторические события через альтернативный мир, где вместе с людьми живут супергерои.

В этой телеверсии "Хранителей" основной социальной темой является история расизма в Америке, борьба с ним и его незаметное укоренение в современном обществе.

Канал HBO сообщал, что на каждый из девяти эпизодов сериала в среднем пришлось около семи миллионов просмотров. Критики также не обделили "Хранителей" вниманием, не скупясь на четырех-пятизвездные рецензии, даже при том, что сериал довольно сильно отходит по сюжету от графического романа. "Сериал идеально передает атмосферу комикса и его посыл, развенчивая мифы и задавая вопросы об их происхождении", - написал в своем отзыве автор газеты Guardian.

Несмотря на успех сериала, его создатель Дэймон Линделоф заявил, что второй сезон он снимать не намерен, а онлайн-кинотеатр Netflix решил не продолжать без него.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году сериал "Озарк" выиграл две "Эмми"

На втором месте по номинациям (20 штук) - третий сезон сериала "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvellous Mrs Maisel), который вышел на видеоплатформе Amazon Prime. Это комедийная драма об острой на язык домохозяйке из Америки на рубеже 50-х и 60-х, которая назло "скрепам" и стереотипам находит себя и становится стэнд-ап комиком.

По 18 номинаций оказалось у двух сериалов. "Озарк" (Ozark) - это мрачная криминальная драма о семье финансиста, замешанного в отмывании денег мексиканского наркокартеля, которую регулярно ставит в свои главные рекомендации платформа Netflix. На "Эмми" в этом году номинирован третий сезон.

Столько же номинаций у "Наследников" (Succession). Это брутально-жесткая комедия о безжалостном пожилом медиамагнате, который пытается выбрать, кому из своих непутевых детей-акул передать дела. По словам создателей этого сериала - в этом году на "Эмми" номинирован второй сезон - персонажи в нем основаны на членах семьи Руперта Мердока.

Кинозвезды в сериалах

Image caption Кейт Бланшетт впервые номинирована на "Эмми" за роль в сериале "Миссис Америка"

Среди претендентов на награды в этом году и сливки голливудской элиты: Кейт Бланшетт, Хью Джекман, Марк Руффало, Мерил Стрип. Все они отметились в сериалах. Как и Дженнифер Анистон, для которой ее номинация за главную женскую роль в сериале "Утреннее шоу" стала первой за 11 лет.

Среди платформ больше всего номинаций у Netflix: 160. У ее соперника и в прошлом неизменного лидера по числу номинаций, канала HBO, в этом году их только 107. "Игра престолов", с которой он блистал последние несколько лет, закончилась.