Египетские археологи откопали сразу 27 древних саркофагов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сначала ученые обнаружили 13 саркофагов, потом - еще 14

Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет, обнаружены в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей, Саккаре, в 30 км к югу от Каира. Находятся ли внутри них мумии, пока неизвестно.

В начале сентября во вновь найденном подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14, говорится в обнародованном в субботу заявлении египетского министерства по делам древностей.

"Первичное обследование показало, что все эти саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения", - сказано в сообщении.

На опубликованных фото видны хорошо сохранившиеся цветные саркофаги и мелкие артефакты, также искусно сделанные и украшенные.

Это одна из самых крупных находок такого рода в истории.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Один из наиболее хорошо сохранившихся саркофагов в Саккаре

Информацию о ней отсрочили до того момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил своих сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях. Подземное помещение находится на дне колодца на глубине 11 метров.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Рабочим приходилось спускаться к месту раскопок через специальный колодец

Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется "раскрыть больше тайн" на ближайшей пресс-конференции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам экспертов, к находкам никто не прикасался с момента их захоронения

Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара.

Правообладатель иллюстрации Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Image caption На некоторых саркофагах сохранились нарисованные украшения

С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до римских времен.

Правообладатель иллюстрации Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Image caption Одна из более скромных находок

Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.