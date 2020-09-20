Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства

Один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций, следует из утекших документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.

В Barclays заявили, что придерживаются своих обязательств, которые накладывают на банк закон и регулирующие органы.

Утекшие конфиденциальные документы - отчеты о подозрительной деятельности, или SARs (suspicious activity reports), - показывают, как компании, предположительно контролируемые Ротенбергом, пользовались секретными счетами.

В СМИ утечку называют файлами FinCEN (FinCEN Files); в числе прочих их изучали журналисты программы Би-би-си "Панорама".

Санкции против бизнесменов Аркадия Ротенберга и его брата Бориса были введены 20 марта 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма. В ведомстве считают обоих входящими в ближний круг российского президента.

Согласно американскому минфину, братья Ротенберги "предоставляют поддержку личным проектам Путина" и "заработали миллиарды долларов на контрактах для "Газпрома" и зимней Олимпиады в Сочи, которыми их наградил Путин".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аркадий Ротенберг и Владимир Путин на открытой тренировке по дзюдо в Сочи в 2019 году

В 2018 году США добавили в санкционный список сына Аркадия Ротенберга Игоря.

Цель санкций - перекрыть доступ означенным людям к западной финансовой системе.

Однако Ротенберги, похоже, могли продолжать перемещать деньги через Великобританию и США.

Деньги на искусство

В 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance.

Из файлов FinCEN следует, что с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Ротенбергов были введены санкции.

В июле этого года американский Сенат обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.

Американские следователи пришли к выводу, что существуют явные свидетельства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала счет в Лондоне, чтобы купить произведений искусства на миллионы долларов.

В докладе отмечалось, что "секретность, анонимность и пробелы в правилах создали среду, благоприятствующую отмыванию средств и уходу от санкций". А аукционные дома в США и Британии "не задали простейших вопросов" о покупателях предметов искусства.

Несмотря на санкции, Аркадий Ротенберг, судя по всему, мог заплатить 7,5 млн долларов за полотно Рене Магритта.

17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием Ротенбергом, перевела 7,5 млн долларов из Москвы на счет Advantage Alliance в банке Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу картин в Нью-Йорк.

Закрытый счет

В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые, как считали в банке, могли быть связаны с Ротенбергами.

Спустя полгода банк закрыл счет компании Advantage из-за подозрений в том, что он может использоваться для перемещения подозрительных средств.

Однако из утекших отчетов о подозрительной деятельности (SARs) следует, что другие счета в Barclays, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открытыми до 2017 года.

Одна из таких компаний - Ayrton Development Limited.

Согласно документам, Barclays сочли деятельность Ayrton подозрительной и заключили, что "[Аркадий] Ротенберг - настоящий владелец Ayrton".

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В Barclays не ответили на вопрос журналистов "Панорамы" о том, сколько счетов, по мнению банка, принадлежит Ротенбергам.

"Мы считаем, что мы выполняем все обязательства, наложенные на нас законом и регулирующими органами, включая те, что касаются санкций США, - заявили в Barclays. - Поскольку предоставление отчета SAR само по себе не свидетельствует о каком-либо нарушении закона, мы прекращаем отношения с клиентами лишь в результате тщательного и объективного расследования и анализа фактов, соотнося подозрения в потенциальном финансовом преступлении с риском закрытия счетов невиновного клиента".

Ротенберги ответили отказом на просьбу о комментарии.

Файлы FinCEN - это утечка секретных документов, свидетельствующая о том, как крупные банки давали возможность перемещать грязные деньги по всему миру. Они также демонстрируют, что Великобритания часто показывает себя слабым звеном мировой финансовой системы, а Лондон завален русскими деньгами.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах. От Би-би-си документы изучали репортеры программы "Панорама".