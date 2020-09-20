Досье FinCEN: донора британских консерваторов связали с деньгами Керимова

Правообладатель иллюстрации LNP Image caption Любовь Чернухина стала донором Консервативной партии в 2012 году

Супруг одного из крупнейших доноров британской Консервативной партии мог тайно получать деньги от российского олигарха Сулеймана Керимова, тесно связанного с Владимиром Путиным. К такому выводу пришли репортеры программы Би-би-си "Панорама", которые изучили файлы FinCEN.

Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) - в эту сумму входила плата за право поужинать с последними тремя премьер-министрами.

Из утекших в прессу документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN) следует, что ее муж получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов. Изначально средства поступили от Керимова - бизнесмена, находящегося под санкциями США за близость к Кремлю.

Адвокаты Чернухиной утверждают, что ее пожертвования в адрес консерваторов никогда не делались под влиянием Кремля.

Утекшие банковские "отчеты о подозрительной деятельности", которые в СМИ называют файлами FinCEN (FinCEN Files), свидетельствуют о том, что Владимир Чернухин получил деньги в 2016 году от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с Сулейманом Керимовым.

Эта транзакция упоминалась в отчете сотрудников Deutsche Bank в Нью-Йорке среди других сделок этой офшорной компании на сумму 278,5 млн долларов.

В последние годы в Великобритании часто обсуждается тема пожертвований политическим партиям от богатых британцев российского происхождения. В вышедшем в июле докладе парламентского комитета по разведке и безопасности отмечалось, что такие взносы могут "содействовать усилению российского влияния".

"Не те люди"

Миллиардер Сулейман Керимов владеет крупнейшей российской золотодобывающей компанией и представляет Дагестан в Совете Федерации. Во Франции в отношении него расследуется дело о соучастии в налоговом мошенничестве (Керимов отрицает какое-либо нарушение законодательства).

В 2018 году он попал под санкции, введенные властями США против людей, "играющих ключевую роль в продвижении враждебной деятельности со стороны России".

52-летний Владимир Чернухин - бывший заместитель министра финансов России и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ). Он покинул страну в 2004 году вскоре после увольнения из ВЭБа.

Супруги Чернухины - одна из самых знаменитых русских пар Великобритании - имеют британское гражданство и живут в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Владимир Чернухин был заместителем министра финансов России и председателем ВЭБа

47-летняя Любовь Чернухина стала донором Консервативной партии в 2012 году.

Большая часть пожертвований - более 1,5 млн фунтов (1,9 млн долларов) - пришлась на период после 29 апреля 2016 года, когда на счет ее мужа поступило 8 млн долларов - предположительно, от Керимова. Жертвовались ли тори именно эти деньги, неизвестно.

"Чернухины, какими бы приятными людьми они ни были, - не те люди, которым следует делать пожертвования в пользу британских политических партий", - сказал в программе Би-би-си "Панорама" журналист Эдвард Лукас, дававший показания в ходе парламентского расследования российского влияния.

По словам Лукаса, он "глубоко обеспокоен уровнем доступа, который имеет не только Любовь Чернухина, но и другие богатые россияне к верхушке Консервативной партии и правительству".

Теннис с премьер-министром

Пожертвования Чернухиной тори давали ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве.

За 135 тыс. фунтов (174,5 тыс. долларов) она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года.

Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. За последний матч в феврале она заплатила 45 тыс. фунтов.

До этого, в 2014 году, она заплатила 160 тыс. фунтов за игру в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и тогдашним мэром Лондона Джонсоном.

Правообладатель иллюстрации Getty Images, PA Media Image caption В 2014 году Любовь Чернухина заплатила за возможность сыграть в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном (фотографии 2013 и 2008 годов)

На сегодняшний день среди женщин она - крупнейший донор Консервативной партии в истории страны. По данным избирательной комиссии, за последние восемь лет она пожертвовала тори около 1,7 млн фунтов, включая 335 тыс. фунтов в период между январем и июлем 2020 года.

Когда в 2018 году ведущий Би-би-си Эндрю Мар спросил Бориса Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, о Чернухиных и игре в теннис за 160 тысяч фунтов, тот ответил: "Если существуют свидетельства масштабной коррупции в том, как этот джентльмен приобрел свое состояние [...], тогда у наших правоохранительных органов есть возможность лишить его этого состояния".

В то же время он добавил, что в отношении пожертвований были проведены и будут продолжать проводиться "всевозможные проверки".

"Займ для девелоперских проектов"

Платеж Чернухину на сумму 8 млн долларов был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми.

Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе содержалось, что платеж был "кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости". Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Платеж на сумму 8 млн долларов был получен от офшорной компании, связанной с Сулейманом Керимовым

Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину.

В отчете говорилось, что Definition Services зарегистрирована и ведет операции из юрисдикции высокого риска, а "коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены".

Финансы семьи Чернухиных

Некоторые подробности о финансах Чернухина стали известны в результате его долгой юридической тяжбы с Олегом Дерипаской за долю в московской "Трехгорной мануфактуре".

В ходе слушаний в лондонских судах выяснилось, что Чернухин учредил один траст, бенефициаром которого была его жена, и второй, бенефициарами которого были они оба.

Правообладатель иллюстрации Central News Image caption Владимир Чернухин долго судился в Лондоне

Любовь Чернухина значится директором четырех компаний в Великобритании. У одной из них адрес для корреспонденций совпадал с адресом, который был указан в банковских документах о переводе 8 млн долларов ее мужу от Definition Services.

Адвокаты Чернухиных отказались комментировать, получал ли Владимир Чернухин 8 млн долларов, но заявили, что "госпожа Чернухина никогда не получала деньги от Керимова или какой-то связанной с ним компании", а "ее пожертвования Консервативной партии никогда не были запятнаны отношениями с Кремлем или каким-то другим влиянием".

Кроме того, все ее пожертвования были задекларированы в соответствии с правилами британской избирательной комиссии.

Юристы Сулеймана Керимова заявили, что он отрицает все обвинения, сделанные программой "Панорама", и не имел вообще никакого отношения к Чернухину.

Пресс-секретарь Консервативной партии заявил: "В этой стране есть люди российского происхождения, которые являются британскими гражданами и имеют демократическое право делать пожертвования политической партии. Многие являются ярыми критиками Путина, и абсолютно неправильно и дискриминационно мазать всех одной краской".

Файлы FinCEN - это утечка секретных документов, свидетельствующих о том, как крупные банки давали возможность перемещать грязные деньги по всему миру. Они также демонстрируют, что Великобритания часто показывает себя слабым звеном мировой финансовой системы, а Лондон завален русскими деньгами.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах. От Би-би-си документы изучали репортеры программы "Панорама".