Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония проходит онлайн

В Лос-Анджелесе проходит 72-я церемония вручения "Эмми" - главной телевизионной премии года.

Триумфатором в категории "Комедийный сериал" стал "Шиттс Крик", получивший 7 статуэток. Канадский сериал признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик".

Сын Юджина Дэн Леви стал лучшим актером второго плана и лучшим сценаристом комедийного сериала.

Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала.

Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Слева направо: звезды "Шиттс Крик" Кэтрин О'Хара, Энни Мерфи, Юджин Леви и Дэн Леви

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходит в формате онлайн, ее ведет юморист и телеведущий Джимми Киммел. Церемония транслируется в эфире телеканала Эй-би-си и на сайте Emmy Awards.

Чтобы не допустить распространения инфекции, перед вручением одной из наград Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон обработали конверт с именем победителя санитайзером, а потом подожгли и быстро погасили из огнетушителя.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дженнифер Энистон и Джимми Киммел не оставили вирусу шансов

Хотя церемония проходит виртуально, награды победителям вручают по-настоящему. Для этого под дверью у каждого номинанта стоят специально приглашенные "вручатели", облаченные в элегантные химзащитные смокинги.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Юджин Леви получает статуэтку из рук "вручателя" в полной защитной экипировке

В категории "Лучший мини-сериал" победили "Хранители" - комикс в мрачных тонах о борьбе с расизмом и других остросоциальных проблемах.

"Хранители" - рекордсмен этого года по числу номинаций на "Эмми", их у сериала 26.

В этом году основной церемонии "Эмми" предшествовало награждение за технические достижения. Победителями в этих категориях стали все те же "Хранители" (HBO) и "Мандалорец" (Disney+). Сериал "Хранители" получил 4 статуэтки (за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы), а "Мандалорец", об охотнике за головами, - 5.

Несмотря на такой успех первого сезона "Хранителей", его создатель Дэймон Линделоф уже сообщил, что второй сезон снимать не будет.