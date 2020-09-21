Рицин для Трампа. В США задержана подозреваемая в отправке яда в Белый дом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По соображениям безопасности почту для президента сортируют вне Белого дома

Американская полиция арестовала женщину, подозреваемую в отправке на имя президента Дональда Трампа посылки, содержавшей смертельный яд рицин.

Задержание произошло в городе Баффало, штат Нью-Йорк, на канадской границе. Имя женщины пока не раскрывается.

Как сообщает "Нью-Йорк таймс", она является гражданской Канады и была задержана на пограничном пункте, когда пыталась попасть в США. У нее изъяли огнестрельное оружие.

По информации издания, в марте 2019 года женщина была задержана в Техасе за нелегальное пребывание в США и депортирована на родину. У нее тогда обнаружили поддельное водительское удостоверение, просроченную полугодовую визу и огнестрельное оружие.

Подозрительная посылка была обнаружена 19 сентября при сортировке корреспонденции, поступающей на имя президента США. По соображениям безопасности процедура проводится вне Белого дома.

Американские СМИ сообщали, что посылка пришла из Канады.

Опасный яд

Противоядия от рицина не существует. Если человек вдохнул или проглотил его, смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году в Пентагон было отправлено несколько посылок с семенами клещевины, которые содержат рицин

В 2014 году мужчина в американском штате Миссисипи был приговорен к 25 годам тюрьмы за отправку посылок с рицином президенту Бараку Обаме и другим чиновникам.

В 2018 году отставной военный моряк был обвинен в отправке посылок с семенами клещевины, которые содержат рицин, министру обороны Джеймсу Мэттису и командующему ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.