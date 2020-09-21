Тихановская призвала ЕС не ждать с санкциями против властей Беларуси

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Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала ЕС как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников. В понедельник утром она провела встречу с главами МИД Евросоюза в Брюсселе и готовится выступить перед комитетом Европейского парламента по иностранным делам.

"Разумеется, я попросила эти страны о помощи. Мы сами сделали многое для разрешения этой ситуации силами белорусского народа, но сейчас мы понимаем, что нам нужна внешняя помощь, - сказала Тихановская на пресс-конференции. - Для введения этих санкций понадобилось очень много времени. Думаю, у лидеров есть причины не торопиться с санкциями, но во время этой встречи я попросила их быть более смелыми в своих решениях".

Тихановская встретилась с министрами иностранных дел ЕС за завтраком, после которого между главами внешнеполитических ведомств начались формальные переговоры. Выступление Тихановской перед комитетом по иностранным делам должно состояться днем, после чего Тихановская планирует встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Она рассказала нам о событиях в Беларуси", - сказал журналистам после завтрака Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Хочу подчеркнуть, что мы выступаем за всеобъемлющей национальный диалог о правах белорусского народа на честные выборы", - отметил он.

Санкции против Лукашенко

Еще до завтрака стало известно, что главы МИД ЕС будут обсуждать вопрос о личных санкциях против Александра Лукашенко. Глава МИД Германии Хайко Маас написал об этом в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @HeikoMaas In den vergangenen Wochen ist nichts besser geworden in #Belarus. Die Gewalt,die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausüben lässt,

ist völlig inakzeptabel. Wir werden uns heute auch damit befassen,ob wir als EU auch Lukaschenko als den Hauptverantwortlichen sanktionieren. https://t.co/huPrr2i5k2 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) 21 сентября 2020 г.

"Приходится признать, что за последние недели в Белоруссии ничего не улучшилось. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении демонстрантов, совершенно неприемлемо. Сегодня мы также рассмотрим, будут ли введены санкции ЕС против Лукашенко как против главного ответственного лица", - отметил министр.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус в понедельник призвал Евросоюз как можно скорее ввести санкции.

"Настало время для конкретных действий, и, определенно, меньшее, что мы можем сделать - это ввести санкции. Я надеюсь, что наши коллеги в ЕС не будут держать Евросоюз в неопределенности и не станут брать его в заложники. Настало время действовать, - сказал он. - Речь не только о санкциях, а о поддержке гражданского общества и свободных СМИ. Недостаточно просто выразить сочувствие в отношении народа - народ страдает, пока мы разговариваем. Людей держат под стражей, пытают, насилуют, и безусловно это заслуживает нашего внимания и, возможно, независимого расследования".

Страны Евросоюза не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси. Литва считает Тихановскую избранным лидером страны.

10 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

С 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом Беларуси, говорится в резолюции.

Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию.