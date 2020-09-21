Коронавирус в России: рост продолжается, а лекарство по 12 тысяч рублей

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS

В России восьмой день подряд продолжается рост числа заражений коронавирусом, а Москва преодолела новую планку - 900 случаев Covid-19 в сутки. Роспотребнадзор заявляет, что поводов для волнения нет - как и для возвращения карантина. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рост восьмой день подряд

В России за сутки официально зарегистрировали еще 6 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В воскресенье было 6 148, в субботу - 6 065. Последние три дня в стране выявляют больше 6 тысяч случаев.

Это соответствует показателям июля. Неуклонный рост новых случаев Covid-19 начался в прошлый понедельник, 14 сентября. Таким образом, суточный прирост увеличивается восемь дней подряд. А до 4 сентября в России ежедневно фиксировали меньше 5 тысяч случаев.

Наиболее заметен прирост в Москве. Только в пятницу число выявленных за сутки Covid-19 преодолело планку в 800 случаев. Отметку в 700 случаев столица превысила в прошлый вторник, 15 сентября. А 21 сентября оказалась пробита следующая отметка - уже 915 случаев. Это максимум начиная с 22 июня, когда в Москве регистрировали 1 081 заражений.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1 109 595 случаев, умерли 19 489 человек с Covid-19 (за последние сутки - 71), вылечились 911 973 пациента.

"Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет"

Московские власти еще на прошлой неделе заявляли, что значительный рост выявляемых случаев еще не дает оснований снова ввести карантинные ограничения, отмененные в июне перед голосованием по поправкам в Конституцию и парадом Победы. В понедельник об этом же говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет", - сказала она после встречи с главой европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Попова заявила, что ситуация стабильная, поэтому вводить новые ограничительные меры не требуется.

"Тот рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом - что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры", - добавила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Клюге сказал, что сейчас мир продолжает в разной степени переживать ситуацию с коронавирусом, в некоторых странах начался новый тяжелый этап. Собянин пообещал с готовностью выслушать рекомендации ВОЗ.

Министр образования России Сергей Кравцов в понедельник назвал спокойной эпидемиологическую обстановку в школах. "Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет, - сказал он. - Ситуация спокойная".

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович накануне говорила, что лично она не видит предпосылок к повторному вводу в стране ограничений из-за коронавируса. Тем временем в других странах возвращаются карантинные меры. Локдаун опять объявлен в Израиле, новые ограничения вводят в Британии и Испании.

За 12 тысяч рублей

В российских аптеках начали продавать препарат для лечения коронавируса "Арепливир". Одна упаковка стоит больше 12 тысяч рублей (160 долларов). В упаковке 40 таблеток.

Минздрав России на прошлой неделе разрешил лечить амбулаторных пациентов с Covid-19 - то есть тех, кто остается дома - двумя препаратами, которые можно будет купить в аптеках. Первым в продажу поступил "Арепливир". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в больницах.

"Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали", - уточнил директор компании "Промомед" Андрей Младенцев.

На вопрос, почему так дорого, ответил председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый в эфире "Первого канала".

"Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" - это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни", - сказал он. В июле японские ученые пришли к выводу, что эффективность этого препарата не доказана.

А в эфире "России 24" Белый пришлось объяснять, что его компании потребовалась "мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов": "Именно поэтому данный инновационный препарат не является дешевым. Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата".

Болеть можно будет на чужом стадионе

Российские футбольные клубы по итогам общего собрания приняли решение о возвращении квоты билетов для болельщиков гостевых команд - это 5% от всех билетов. Об этом объявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

На прошлой неделе комитет Российского футбольного союза по работе с болельщиками предложил вернуть гостевые квоты для фанатов на матчах российской премьер-лиги.

Чемпионат России по футболу был доигран летом после перерыва, связанного с пандемией. Матчи играются и сейчас, но по-прежнему действует ограничение - не больше определенного числа зрителей и только из числа болельщиков команды, на чьем стадионе проходит встреча.

"Квота для болельщиков гостевых команд возвращается, - сказал Медведев. - Договорились, что она составит 5% от билетной программы, но клубы могут договориться между собой о ее увеличении".

Футбольный клуб "Тамбов" уже заявил, что выделит для фанатов "Спартака" более 5% билетов на матч РПЛ.